El Gobierno andaluz remite al juzgado documentación de los ERE hallada en tres cajas fuertes sin abrir de la etapa socialista

El Gobierno andaluz ha remitido este martes al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que gestiona todas las piezas del caso ERE, documentación "en sobres lacrados" relativa a dicha investigación que ha sido hallada en tres cajas fuertes en dependencias de la Agencia IDEA, órgano dependiente de la Consejería de Economía que pagaba las ayudas fraudulentas.

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, denuncia que se trata de documentación que el juzgado instructor del caso ERE llevaba años reclamando al anterior Gobierno del PSOE,y éste "en lugar de aportarla la guardaba bajo llave". Entre los papeles hallados hay "dos convenios privados", sin el membrete de la Junta de Andalucía, firmados por el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías el 30 de diciembre de 1998, bajo el Gobierno de Manuel Chaves. La fecha es anterior al periodo investigado en el caso ERE -entre 2000 y 2010-, diez años en los que la Junta usó un procedimiento "fraudulento" para otorgar 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la sentencia del caso.

Uno de los citados convenios es el que la Junta suscribió a finales de los noventa con Cárnicas Molina, otorgando un préstamo de más de 8.000 millones de las antiguas pesetas, que la empresa jiennense nunca devolvió. Bendodo sostiene que la Comisión Europea no autorizaba ese tipo de créditos en los que, según el documento, la Junta se comprometía por escrito a "no dirigir acción alguna de reclamación de las ayudas" otorgadas.

La sentencia del Caso ERE condenó por prevaricación y malversación a la antigua cúpula de los Gobiernos socialistas de Chaves y José Antonio Griñán. 19 ex altos cargos condenados a penas de prisión e inhabilitación, incluidos los dos ex presidentes y siete ex consejeros. Desde que se conoció el fallo, el caso ERE se ha convertido en un tema recurrente cada martes en las ruedas de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El Gobierno de PP y Ciudadanos relevó al PSOE en el poder hace 11 meses, pero no fue hasta la semana pasada cuando los funcionarios de la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Economía, encontraron "tres cajas fuerte de un metro de altura", en palabras del portavoz.

"La documentación señala a anteriores presidentes y a gobiernos por ayudas millonarias que dieron lugar al sistema fraudulento de los ERE", dice Bendodo. Los dos convenios privados, continua el portavoz, "demuestran la operación fraudulenta que hacía la Junta de Andalucía. Era para perdonar 8.000 millones de las antiguas pesetas y pagar otros mil más a una empresa de Jaén a sabiendas de que estas ayudas ya se habían declarado ilegales por la Unión Europea (UE) y que la empresa nunca iba a devolver los prestamos", ha detallado, para añadir que "17 días después de la firma de estos dos convenios privados, la Junta se reunió con la plantilla en Jaén para explicar la operación".