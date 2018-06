IU refuerza a Teresa Rodríguez frente a Iglesias para salvaguardar la confluencia andaluza

El pulso interno en Podemos, entre la dirección estatal de Pablo Iglesias y la andaluza Teresa Rodríguez, está zarandeando peligrosamente el pacto de coalición electoral Podemos-IU en Andalucía. Desde que ambas direcciones regionales sellaron un acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones andaluzas, se ha venido produciendo una escalada de declaraciones, por parte de dirigentes nacionales de Podemos, que cuestionan este proceso de confluencia, y lo enmaran en un intento de Rodríguez por "romper con el partido morado y crear una organización política nueva".

La federación andaluza de IU ha mantenido una "distancia prudencial" hasta este viernes que, "preocupada por los pronunciamientos de los dirigentes de Podemos en la prensa", ha roto su silencio con un comunicado muy duro, en el que apela directamente a Iglesias para que no interfiera en su alianza con Teresa Rodríguez. "Pedimos que antes de hacer cualquier declaración pública y generar ruido sobre este proceso -o que se intente desvirtuar su espíritu constructivo y generador de esperanza en nuestra tierra- se animen a conocer mejor los términos del acuerdo entre IU y Podemos Andalucía", dice el texto. El comunicado, que cuenta con el visto bueno del líder federal de IU, Alberto Garzón, "invita a la dirección estatal de Podemos a visitar Andalucía para conocer de primera mano el proceso de confluencia y que se impregnen de la ilusión que está generando una herramienta capaz de disputar el Gobierno de esta región y de sus casi 800 municipios".

La federación andaluza de IU es la más potente y la de mayor implantación territorial del país: gobierna en 80 alcaldías y tiene representación en casi 500 ayuntamientos, por eso no es baladí que, en el pulso entre Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez, haya volcado todo su peso político en la bandeja de la andaluza, con el objetivo de salvaguardar el acuerdo de confluencia que tienen juntos. Es un paso importante que trasciende la esfera andaluza. Rodríguez y Maíllo son conscientes de que la fórmula que han elegido para sellar su alianza electoral -"una relación horizontal entre iguales, que respeta el equilibrio de pesos de ambas formaciones"- puede servir de ejemplo a otros territorios que todavía no han iniciado su convergencia. También para el nuevo marco estatal -Unidas Podemos-IU-Equo- donde Garzón reclama más visibilidad y peso para su formación.

El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha meditado mucho su decisión antes de lanzar un comunicado que, sabía, iba a interferir en el debate interno de Podemos. Fuentes próximas a Maíllo aseguran que era su obligación para "calmar la preocupación creciente" entre sus filas, tras percibir que el equipo de Iglesias "está construyendo, desde Madrid, el relato macabro de una supuesta operación oscura pilotada por Teresa Rodríguez, en connivencia con IU, para escindirse de Podemos y crear una nueva organización política en Andalucía". "Desde la dirección estatal de Podemos se está vendiendo una teoría que busca arrinconar a Rodríguez con un supuesto proyecto secesionista de partido al margen de Podemos. Que quede claro: IU no ha pactado con una facción de Podemos, sino con la dirección legítima de Podemos Andalucía. Nuestro acuerdo no es con Anticapitalistas, explican estas fuentes a eldiario.es/andalucía.

Después de casi un año de negociación y de acción política conjunta en el Parlamento, Rodríguez y Maíllo alcanzaron hace dos semanas un preacuerdo para conformar una coalición electoral, que fue ratificado por la dirección de ambas formaciones por amplia mayoría. A partir de ahí, se constituido un grupo de coordinación con 12 miembros -seis de cada partido- para consensuar un programa electoral conjunto y un nuevo código ético. Hace dos días ambos líderes comparecieron juntos para lanzar una plataforma virtual que prevé captar a 50.000 personas afines al proyecto de confluencia. En el plazo de dos meses, Podemos e IU tienen previsto celebrar primarias conjuntas para elegir a los candidatos de las listas electorales en las ocho provincias, y al cabeza de cartel a la presidencia del Gobierno andaluz. Aún no está decidida la marca electoral que aparecerá en las papeletas, pero se da por descontado que incluirá las palabras: Podemos, IU y Andalucía.

Esta hoja de ruta ha reactivado una crisis latente dentro de Podemos, entre la organización estatal, que defiende un modelo de partido más centralizado, y la dirección andaluza, que lleva año y medio reclamando sin éxito más autonomía política, orgánica y financiera. El secretario de Organización, Pablo Echenique, declaró al poco de conocer el acuerdo andaluz de confluencia que "contravenía" el reglamento que acaba de aprobar su partido para regular los procesos de alianza electoral con otras formaciones. Un documento que, según Teresa Rodríguez, fue aprobado "a toda prisa" una semana después de que Podemos e IU Andalucía ratificasen su acuerdo, y cuando "todo el país estaba atento de la moción de censura contra Mariano Rajoy".

Centralismo vs. poder autonómico

Dirigentes nacionales de Podemos acusan a Rodríguez de parapetarse en el acuerdo de confluencia con IU para lograr, por la vía de los hechos, una escisión de Podemos. Los andaluces, en cambio, afean a Madrid su "obsesión por querer tutelar" su trabajo y "controlar la elección de candidatos" en las autonómicas y municipales. Ambas partes se acusan mutuamente de estar vulnerando el documento organizativo de Podemos que salió de la asamblea general de Vistalegre 2.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

La gota que ha colmado el vaso, el gesto que ha empujado a IU Andalucía a reforzar la figura de Teresa Rodríguez en defensa del acuerdo de confluencia son las duras acusaciones que ha vertido la diputada por Huelva al Congreso y ex dirigente de Podemos Andalucía, Isabel Franco, próxima al círculo de Iglesias. El pasado jueves, Franco dimitió por sorpresa de la ejecutiva de Teresa Rodríguez, acusándola de querer "desconectarse de Podemos para montar una organización política propia", y aseguró que la plataforma virtual para captar 50.000 simpatizantes de la confluencia era, en realidad, "un censo encubierto".

La diputada nacional impulsa ahora la campaña Defender Podemos con ánimo de debilitar la hoja de ruta de Rodríguez, sin embargo, el proyecto de confluencia fue avalado por la amplia mayoría del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía, máximo órgano de decisión entre asambleas. La dirección estatal del partido contactó con Franco después de que hiciera efectiva su dimisión y la portavoz parlamentaria, Irene Montero, reconoció que la situación del partido en Andalucía era "muy preocupante".

IU teme que la dirección estatal de Podemos esté preparando un relato para desautorizar a Teresa Rodríguez como coordinadora andaluza, del que podría salir dañado el reciente acuerdo para la confluencia. El comunicado de este viernes -con Maíllo y Garzón detrás- equilibra las fuerzas y trata de proteger los pasos que se han dado hasta ahora para consumar la alianza Podemos-IU en Andalucía. "Las acusaciones de la diputada Isabel Franco, que el entorno de Iglesias da por buenas, son un sinsentido. No hay ninguna intención de hacer un censo paralelo al de Podemos. Podemos tiene el suyo y nosotros el nuestro".

Teresa Rodríguez fue la primera en restar importancia a las primeras declaraciones de Echenique, que cuestionaba el proceso de confluencia andaluza y vetaba la posibilidad de unas primarias conjuntas con IU Andalucía. La gaditana subrayó que las discrepancias sobre el reglamento se podían arreglar por medio del diálogo, pero dejó claro que "primero va la política y luego el reglamento". "No nos van a aguar la fiesta" de la confluencia, dijo. Acto seguido se desayunó en los medios la dimisión por sorpresa de un miembro de su ejecutiva, contraria al acuerdo con IU. El comunicado que ha lanzado Maíllo también subraya que "el proceso de confluencia política y electoral impulsado por los máximos órganos de dirección de IU y Podemos en Andalucía se enmarca en el Acuerdo Federal entre las mismas organizaciones políticas".

Podemos Andalucía también ha enviado este viernes un comunicado a sus afiliados desmintiendo algunos "malos entendidos" que se han vertido sobre el acuerdo con IU. Aseguran que dicho pacto de confluencia "no contradice el último reglamento estatal de Podemos". "No parece que sea físicamente posible que un acuerdo previo pueda contradecir una normativa posterior", dicen, aunque admiten que aún no se ha aprobado el reglamento andaluz que regulará la alianza con IU. También niegan tajantemente que la plataforma virtual 'Adelante Andalucía', de captación de simpatizantes, vaya a disolver Podemos o IU. "¿Se trata de un truculento plan de Anticapitalistas para romper Podemos y que reine el mal", se preguntan irónicamente, y responden: "Teresa Rodríguez lo ha dicho mil veces: es tan leal a Podemos como a Andalucía, pero ojo, entendiendo que el primero es un medio y la segunda un fin". La líder regional ha solicitado una reunión con el equipo de Iglesias para intentar ajustar la normativa que aprobó el Consejo Ciudadano Estatal posteriormente al acuerdo de confluencia andaluz. "La pelota está ahora mismo en su tejado", concluyen.