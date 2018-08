Arellano, en "permanente contacto" con Montero, segura de que no habrá "acuerdos bilaterales" en financiación autonómica

El consejero andaluz de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, que ha asegurado que tiene "contactos permanentes" con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado convencido de que no se producirán "acuerdos bilaterales" en materia de financiación autonómica entre el Gobierno central y determinadas comunidades autónomas, si bien ha advertido de que el Ejecutivo andaluz estará "vigilante".

En una entrevista con Europa Press, Ramírez de Arellano ha señalado que desde el Gobierno andaluz también se mantendrán contactos con los consejeros de Hacienda de otras comunidades autónomas que tienen posicionamientos "concurrentes" con los de Andalucía.

Ha garantizado que los grupos del Parlamento andaluz estarán permanentemente informados sobre los pasos de la Junta en relación con el debate de un nuevo modelo de financiación autonómica, sobre todo, de cara a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ha puesto en valor que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, coincida con el principal diagnóstico de Andalucía, "que es la insuficiencia de recursos" de la comunidad. Ha confiado en que en esta legislatura finalmente se aborde la reforma de la financiación autonómica, aunque no será una "tarea fácil conseguir un consenso tan amplio como se requiere".

En cuanto a si existe preocupación en la Junta por el posible desarrollo de reuniones bilaterales entre el Gobierno central y determinadas comunidades autónomas para abordar la financiación, Ramírez de Arellano ha indicado que "las relaciones o contactos bilaterales siempre han existido, y el problema no es la discusión bilateral, sino la toma de decisiones bilaterales".

"Las decisiones que afecten a Andalucía no queremos que se tomen en una mesa donde no esté Andalucía", según ha señalado el consejero, quien ha agregado que todas las comunidades autónomas "han coincidido en que el debate bilateral no tiene nada de malo, pero que las decisiones hay que tomarlas en una mesa multilateral".

Según Arellano, de hecho, hay un "compromiso formal de la ministra de Hacienda que no se va a tomar ninguna decisión sobre financiación de las comunidades que no sea en el ámbito del CPFF".

"Eso me tranquiliza", según ha expresado el consejero, que ha querido dejar claro, en cualquier caso, que Andalucía estará "vigilante" para que no se produzca ninguna decisión de carácter bilateral.