Vox estrena agenda en el Gobierno andaluz: un Comisionado de la Concordia para cambiar la Ley de Memoria

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes la estructura del Ejecutivo bipartito de PP y Ciudadanos, que incluye la creación de un nuevo órgano: un Comisionado para la Concordia. Este Comisionado asumirá las competencias que hasta ahora desempeñaba la actual Dirección General de Memoria.

El órgano, adscrito a la Consejería de Cultura, supone la primera asunción por parte de Ciudadanos de una parte del acuerdo político alcanzado entre PP y Vox. Ambas formaciones pactaron, en paralelo al acuerdo de Gobierno de los populares con Ciudadanos, derogar la Ley andaluza de Memoria y sustituirla por una Ley de Concordia "que tenga un mayor consenso político", ha aclarado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

"Vamos a respetar al 100% la ley, pero queremos mejorarla y buscar el consenso más amplio posible dentro del Parlamento andaluz", ha suscrito el número tres de la Junta, tras defender que la actual Ley de Memoria "no era una ley de consenso". Bendodo ha recordado que, aunque su formación y Ciudadanos no votaron en contra de la norma "por responsabilidad", en su día presentaron 70 enmiendas y no se aceptaron.

La formación de Santiago Abascal, sostén del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla con Ciudadanos, se hizo el lunes con la presidencia de la Comisión parlamentaria de Cultura, donde llevará su propuesta para anular la Ley de Memoria, y el martes vio cómo PP y Ciudadanos incluían su primera propuesta legislativa en la agenda del Gobierno andaluz: la creación de un Comisionado para la Concordia llamado a sustituir la Ley de Memoria por una Ley de Concordia.

Vox firmó un acuerdo de investidura con el PP que incluye compromisos que no están en el pacto de Gobierno con Ciudadanos. Por ejemplo, este que acaba de esbozar el tercer Consejo de Gobierno de la legislatura. Hasta ahora, la formación naranja había avisado de que todo lo que no estaba recogido en su acuerdo de 90 medidas con el PP "no pertenece al Gobierno" y "no compromete políticamente a Ciudadanos". Este martes, la Junta ha aprobado la estructura del nuevo Ejecutivo bipartito, que incluye la creación del Comisionado para la Concordia, un nuevo órgano adscrito a la Consejería de Cultura que asume las competencias que hasta ahora desempeñaba la Dirección General de Memoria Histórica, y cuyo objeto es el mismo que pactaron PP y Vox: cambiar la Ley de Memoria y sustituirla por una Ley de Concordia.

La formación de extrema derecha en Andalucía tampoco se ha mostrado muy entusiasmada con la idea. "Esto del Comisionado es un sinsentido. No tiene mucha lógica que el PP cambie de nombre un comisionado para mantener el 100% del contenido de la Memoria Histórica", ha dicho Alejandro Hernández, portavoz de Vox en la Cámara.