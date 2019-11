El PSOE pide al Parlamento andaluz aplazar la declaración de Chaves, Griñán, Díaz y Montero sobre los gastos públicos en prostíbulos a después del 10N

El PSOE andaluz ha presentado un escrito ante la Mesa del Parlamento solicitando el aplazamiento hasta después de las elecciones del 10 de noviembre de las comparecencias de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz ante la comisión de investigación de la Faffe, previstas para este jueves y viernes.

PP, Ciudadanos y Vox, socios en el Gobierno andaluz, pactaron un calendario de comparecencias pegado a los dos últimos días de campaña, que obligaba a los ex presidentes y a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a acudir al Parlamento a dar explicaciones sobre las irregularidades en la extinta Fundación para la Formación y el Empleo de la Junta, durante la etapa socialista en el Gobierno. Parte de esa investigación apunta al supuesto gasto de 40.000 euros de fondos públicos en prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, ese escrito fue presentado el lunes y este miércoles va a ser analizado por la Mesa del Parlamento, que tendrá que tomar la decisión de so acepta esa petición o no. En el escrito se pide que se adopten los acuerdos necesarios para que se fijen las comparecencias previstas en la comisión de investigación "en fecha posterior que no coincida con la campaña electoral".

De aplazarse estas dos sesiones de la comisión de investigación, tendría que ser ya para después de las elecciones, que se celebran el domingo. Sin embargo, ese escenario es poco probable. Ni PP ni Ciudadanos ni Vox aceptarán aplazar las comparecencias de los líderes socialistas, toda vez que la sombra de la corrupción es un importante activo de campaña para los tres grupos conservadores.