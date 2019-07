Susana Díaz aboga por Gobierno en solitario por el enfoque sobre Catalunya: "Es una premisa que nos separa"

Susana Díaz, la secretaria general del PSOE andaluz, asegura que "deberíamos tener" Gobierno ya con Pedro Sánchez al frente sin apoyos pero con abstenciones: "Creo que se tienen que abstener todos. Si no tienen alternativa no pueden impedir que quien lo puede hacer lo haga". Apeló a la "responsabilidad" de los demás partidos para dejar hacer al actual presidente en funciones, "como ya hizo el partido socialista". Así lo ha explicado en una entrevista en La Sexta Noche.

La líder de la todavía federación socialista más poderosa ha acusado a Rivera y Casado de querer "acorralar al partido socialista". Asegura que "están todo el día diciendo que España no puede estar sometida a los independentistas" pero no están dispuestos a abstenerse. España "no necesita el egoísmo de Casado y Rivera, ni el ego de Iglesias", ha reprochado Díaz.

Susana Díaz ha defendido que los socialistas tienen "toda la legitimidad" para pedir la abstención del resto de los partidos porque "fue el PSOE el que se abstuvo" a pesar de que Sánchez defendió en su día el "no es no" a Rajoy. "Pedro Sánchez es el secretario del PSOE y el que se abstuvo fue el PSOE. Por eso tiene la legitimidad" para pedir a Cs y PP que se abstengan, "y a Iglesias, lo mismo: que aporte en esas mesas de diálogo que el presidente le ofrece".

En cuanto a la actitud de Iglesias, la calificó de "política de baja altura" y reivindicó el acuerdo sin necesidad del Gobierno de coalición porque "hay una premisa que nos separa": "Iglesias está en su derecho de defender la autodeterminación, pero el presidente está en su derecho de garantizar la unidad de España. Él considera que hay presos políticos y nosotros no. Nos separa tanto, que va a hacer inestable al Gobierno", ha afirmado Díaz.

La experiencia andaluza

Durante la entrevista, Díaz ha sido preguntada por los diferentes acuerdos que los socialistas han firmado a lo largo de más de 30 años en Andalucía, como el Gobierno de coalición con IU. A lo que la ex presidenta ha asegurado, primero que "no es lo mismo Diego Valderas que Pablo Iglesias" y, segundo, "que un Gobierno autonómico no tiene la responsabilidad de garantizar la unidad del país" aunque el tema de la "autodeterminación ni siquiera estaba en el debate político".

"¿El acuerdo tiene que pasar por un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias? No. Mi último Gobierno fue un acuerdo de investidura con Ciudadanos y con el actual vicepresidente andaluz, Juan Marín, al frente", recuerda Díaz.

Ahora, Díaz acusa a los naranjas de "estar encadenado a la extrema derecha" en el "acuerdo a la andaluza", con el que el PP y Cs han pactado un Gobierno de coalición con el apoyo del partido de Abascal, Vox.

Defensa de Pedro Sánchez

La hace apenas dos años rival de Sánchez ha exhibido una defensa cerrada a la estrategia del actual presidente del Gobierno. De hecho, ha valorado que Pedro Sánchez esté llevando la "negociación en primera persona" porque es un "signo de que quiere llegar a acuerdos".

Ha defendido también la fiabilidad de los socialistas, ante los recelos de Iglesias, porque según Díaz el PSOE en los últimos doce meses "ha cumplido" y "ha tenido refrendo en las urnas".

"Quiero volver a gobernar"

Sobre su futuro, Susana Díaz ha contado que Pedro Sánchez le preguntó qué quería hacer y le dijo que quería quedarse en Andalucía. "No quiero otra cosa". Negó que le hubiera ofrecido ser senadora, y aepló al futuro. "Es verdad que nuestra relación ha tenido momentos difíciles. Ha habido episodios enconados y tormentosos. Pero ahora los dos sabemos lo que necesita España y el PSOE. Lo único que quiero es hacer una oposición responsable. Quiero estar en mi tierra peleando por volver a gobernar"