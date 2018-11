Susana Díaz condena la "actitud de unos violentos" y dice que ese tipo de actitudes "no caben en democracia"

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, ha condenado la "actitud de unos violentos" que han provocado que se haya visto obligada a suspender la celebración del acto público en el que tenía previsto participar en la tarde de este jueves en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache.

"El odio, la crispación, el encanallamiento y este tipo de actitudes que quiebran la confianza y la convivencia y que nos llevan a situaciones límites como la de hoy no caben en una democracia como la nuestra", ha dicho Díaz, para quien ese "grupo de violentos no representa al conjunto del sector del taxi" y espera que se "depuren responsabilidades".



En declaraciones a los periodistas en San Juan tras la suspensión del acto por motivos de seguridad, ya que el centenar de taxistas que se había concentrado a las puertas del teatro llegaron a tener actitudes violentas, Susana Díaz ha indicado que para los socialistas lo primero era la seguridad de las personas que ya habían accedido al teatro, entre las que se encontraban muchos niños, y evitar "lo que se podía haber producido". Ha anunciado que el PSOE-A denunciará lo ocurrido.



Ha considerado que todos los partidos deben tomar nota de esto "porque este tipo de actitudes no caben en democracia ni en una campaña electoral y nunca una reivindicación de nadie se puede traducir en actitudes violentas hacia el resto de la población".



"El odio, la crispación, el encanallamiento y este tipo de actitudes que quiebran la confianza y la convivencia y que nos llevan a situaciones límites como la de hoy no caben en una democracia como la nuestra", según ha señalado Díaz, quien ha recalcado que Andalucía y los andaluces no se merecen esto.



Ha manifestado que espera que se "depuren responsabilidades y que a los responsables de esto se les exija que cumplan con su responsabilidad y que nunca más vuelva a pasar". "Que no le pase a ningún partido político ni a ningún candidato o candidata, pero, sobre todo, que nunca más en una campaña electoral, una actitud violenta ponga en riesgo la seguridad de las personas, cuando de lo que se trata es de contrastar proyectos políticos en libertad para buscar la manera de reforzar nuestro estado de derecho y la democracia", ha dicho.



La presidenta ha insistido en que lo ocurrido hoy es "lamentable" y ha confiado en que nunca más se vuelvan a vivir situaciones de este tipo. "Que para defender una reivindicación se ponga en peligro la seguridad de las personas, eso no tiene nombre", ha señalado la presidenta, quien ha insistido en expresar su preocupación por lo que podía haber ocurrido.



Ha indicado que este "grupo de violentos no representa al conjunto del sector del taxi" y ha insistido en que espera que la condena sea unánime, que no vuelva a pasar más y que se "depuren responsabilidades de los que han sido los causantes de este hecho".



Susana Díaz ha insistido en que no se puede permitir que en un país como España y en una tierra como Andalucía "un grupo de violentos violente también la democracia y una campaña electoral, que es el espacio legítimo para defender libremente las ideas que uno representa".



"Espero que todos tomemos nota y veamos el camino y la deriva a la que se va cuando se genera tantísimo odio", ha indicado Susana Díaz, quien ha insistido en que ella nunca va a permitir que se ponga en peligro a personas en un acto público.