Ignacio Escolar: "Si hay repetición de las elecciones generales acabará gobernando la derecha, con seguridad"

"Si hay repetición de las elecciones generales acabará gobernando la derecha, con seguridad", pronosticó ayer el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, durante una entrevista con público que realizó en la sede de la Agencia de Comunicación Babilonia, de Almería, ciudad a la que está ligado personalmente tras su paso como subdirector del periódico La Voz de Almería.

Escolar se mostró contundente en sus afirmaciones, analizando el panorama actual del periodismo, de la política, de las redes sociales y especialmente de las nuevas formas de financiación de la comunicación, alrededor de la revolución de las nuevas tecnologías. Al finalizar el debate, en el que se sometió a las preguntas de los asistentes, recibió el regalo de una portada de periódico conmemorando el día del nacimiento de eldiario.es

Escolar no declinó ni vaciló en ninguna de las preguntas, afirmando con seguridad que "Pablo Iglesias es el más listo de la clase, pero muy soberbio. Pedro Sánchez es el más tenaz, pero no el más listo. Abascal es el canto a la ignorancia. Casado el que tiene mejores habilidades sociales, pero cuando rascas encuentras datos falsos… y Rivera, no sé por qué me olvido siempre de él, pero es como el agua que se lanza desde lo alto de una montaña: puede llegar donde sea", comentó irónico sobre el posicionamiento del líder de Ciudadanos.

"Es una locura la repetición de elecciones"

Analizando el panorama político español actual, Ignacio Escolar argumentó que Pedro Sánchez estaba convencido personalmente de que el PSOE podría acercarse a los 140 diputados en caso de repetirse los comicios generales en noviembre como se baraja si fracasa la investidura, Podemos se hundiría y la derecha no sumaría suficientes apoyos para formar gobierno. Pero según él, "en realidad es una locura la repetición de elecciones. Lo que va a pasar es que perderá las elecciones. Si hay elecciones acabará gobernando la derecha con seguridad".

"El gran impedimento para el acuerdo entre Sánchez e Iglesias es la mala relación personal entre ambos. El presidente en funciones no puede con el aire de superioridad moral de Iglesias", sentenció, quien reveló "conocer muy bien a los líderes políticos de este país". Para él esta situación de crisis entre los grandes líderes de la política española no es un problema eminentemente español, sino de muchos otros países, "no hay más que fijarse en Trump". Los líderes españoles son reflejo de la sociedad española, pero en este país no ha habido una buena resolución de la crisis del bipartidismo, así que el problema se agrava con el alejamiento de la sociedad de la política. "En Francia se resolvió el problema construyendo una nación, mientras que en España se construyó el nacionalcatolicismo. La Iglesia no supo haber buenos españoles y el drama nacional español sigue ahí", dijo Ignacio Escolar.

En este sentido analizó el problema catalán, "que no es de ahora, lleva tres siglos así, pero su origen está en el siglo XIX. Hicieron creer que el pueblo cuanto más inculto era, más español, algo que es mentira, pero es la base del discurso nacionalista. Ahora el gobierno está exagerando la posibilidad de una nueva rebelión, o ‘happening’ en Catalunya, pero llegará la sentencia, habrá manifestaciones muy graves, pero nada más, aunque el problema seguirá porque casi el 50% de los catalanes se quiere ir de España".

"El futuro será de pago"

Centrándose en el mundo de los medios de comunicación vaticinó que "todos los periódicos de calidad del mundo tendrán que ser de pago en un futuro, aunque la información tiene que ser un servicio público. Solamente la independencia financiera puede garantizar un periodismo riguroso y que no esté al servicio de intereses ocultos. De todas formas las grandes redacciones de los periódicos de Prensa escrita pueden sobrevivir con los digitales, porque hoy en día el Washington Post o el New York Times están viviendo buenas épocas, pero para tener una plantilla de un centenar de personas en Internet hay que cobrar, y hay diferentes modelos para hacerlo. Cuando yo dirigía Prensa de papel con cada ejemplar perdía dinero. El papel cada vez va a menos, con una caída del 10% anual, y caerá cuando el coste del ejemplar y la distribución sea ruinoso", vaticinaba Escolar, que dirige hoy en día y es primer accionista de un diario que nació en 2012, en plena crisis económica, y que cuenta ya con 34.000 socios de pago y diez millones de lectores mensuales, con una redacción de un centenar de personas, y publica sus cuentas semestral y anualmente de forma detallada para toda la sociedad. Este modelo inspiró a The Guardian británico, socio hoy en día de eldiario.es.

En Internet el negocio periodístico "será más pequeño que en el papel, pero será factible", con la aparición de múltiples soportes publicitarios, luchando contra nuevos enemigos como las falsas noticias o las patrocinadas por grandes intereses comerciales de forma subrepticia, para convencer individualmente a cada persona de las nuevas tendencias que deben interesarle. Se mandan noticias falsas -fake news-que cada persona quiere creer de antemano, o se pagan cantidades millonarias por publicar artículos patrocinados en las redes sociales.

"El Confidencial es el líder español en facturación digital ahora, ha ganado dos millones de euros y facturado 18. Se ha pasado de trasatlánticos a lanchas rápidas", explicó Ignacio Escolar, natural de Burgos, quien resumió el problema recordando que "en Burgos hay dos periódicos de papel, propiedad de dos constructores procesados por presiones a los políticos para lograr financiación. Los constructores necesitan hacer presión política para contratar sus obras; el sector financiero es el principal editor en España porque permite un servicio de relaciones públicas al servicio de otros negocios. Pero este problema no lo tenemos nosotros, porque el 35% de nuestros ingresos son de nuestros lectores, por eso somos independientes. No somos de ningún partido. Yo no quiero héroes, sino instituciones periodísticas capaces de hacer cosas".

Ignacio Escolar, entre muchas otras anécdotas, detalló casos como el de la ex presidenta de la Comunidad madrileña, Cifuentes; los máster de Casado o Carmen Montón, o las tesis de Casado o Sánchez. Detalló que en algunos casos la investigación llevó a cada asunto y otras veces se recibieron pistas y filtraciones. "A Casado le regalaron un máster por la cara y se libró por el Tribunal Supremo. Hay trabajos que nunca ha presentado y tiene licenciaturas milagrosas de Derecho. En el caso de Montón llamamos uno por uno a todos los alumnos y a todos los profesores y con estos datos fuimos a preguntarle a la ministra. Lo de Pedro Sánchez es dudoso llamarle plagio, pero no es comparable lo de Casado y Pedro Sánchez con lo de Cifuentes y Montón".

En relación a las Redes Sociales, Ignacio Escolar dejó en el aire el debate sobre la ética de las mismas. "Hemos permitido que aquello que es intolerable para cualquiera, como que te insulten, se permita en las redes sociales. Los códigos de conducta sociales convencionales no valen para las redes sociales".