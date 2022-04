Doble agresión homófoba en Almería en menos de 72 horas

Tres días han pasado entre una agresión y otra en la ciudad de Almería. Las dos víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital por los golpes propinados. El último ataque se produjo el pasado 25 de abril en torno a las 17.30 horas cuando un hombre agredió, de forma verbal y física, a dos chicos que se besaban en un parque de la capital almeriense.

Un joven denuncia una agresión en Almería tras besar a su novio en público

A consecuencia de esto, la Policía Nacional de Almería ha detenido a un hombre acusado de delito de odio tras proferir insultos homófobos y golpear a dos chicos que se estaban besando en la Plaza Jorge Guillén del barrio Nueva Andalucía. Tras una llamada al número de emergencias de la Policía Nacional y una corta persecución, los agentes capturaron al agresor en la calle Manuel Azaña, y procedieron a su arresto. En presencia de la Policía Nacional el individuo continuó ejerciendo violencia verbal, bramando insultos homófobos hacia la pareja.

“He tenido el valor de denunciarlo para que no haya ni uno más”

“En cuanto me agredió, huyó y llamé al 112. Estaba muerto de miedo pero la policía me pidió que lo siguiera, que ellos iban a localizarnos pronto, pero que debía seguirlo. A los dos minutos aparecieron y lo detuvieron”, declara a elDiario.es Andalucía Eduardo aún con el susto en el cuerpo y visiblemente afectado por lo que había pasado.

“Estaba tranquilico, en el parque, sentado en un banco con una persona a la que estoy conociendo. Al darnos un beso un hombre empezó a gritarnos: ‘maricones, os voy a matar, hijos de puta’. Me asusté muchísimo”, relata con la voz entrecortada. “Estoy muy nervioso, si he tenido el valor de denunciarlo es porque no haya ni uno más”.

En la declaración de Eduardo constata que recibió un puñetazo en la mejilla izquierda, tras haber sido recriminado e insultado en repetidas ocasiones, por besar a su pareja. Por su parte, el detenido, de 39 años de edad, se encuentra en Comisaría de la Policía Nacional en Almería acusado de un delito de odio, teniendo prevista su puesta a disposición judicial este miércoles 27 de abril.

Eduardo, de 21 años de edad, ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía mostrando sus heridas del rostro junto a un escrito en el que anima a denunciar las agresiones homófobas: “Gracias a Dios estoy vivo para contarlo. Si no denuncias y te callas, el agresor puede agredir a otra persona y tal vez no corra con la misma suerte que yo para contarlo”.

La otra agresión ocurría la noche del sábado del pasado 23 de abril cuando un joven recibió una “brutal” paliza a manos de otro varón de 30 años de edad. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Torrecárdenas con numerosos golpes en el rostro y en la cabeza. Los hechos sucedieron en la conocida Puerta Purchena de la capital almeriense en torno a las seis de la mañana. Fue entonces cuando la Policía Local recibió la alerta: un hombre le asestaba puñetazos, patadas y rodillazos a otro que se encontraba en el suelo. Al parecer, la agresión había sido consecuencia de algún altercado previo en un local del centro de la ciudad.

Algunos testigos de la agresión relatan, en declaraciones a La Voz de Almería, que se trataría de una agresión homófoba. “Vi a dos personas peleándose y sangre en el suelo y a un hombre que gritaba socorro, me van a matar”, y al mismo tiempo el agresor le propinaba los golpes y le insultaba al grito de “maricón” y “puto bujarra”. “Que me dejes ya, nazi, que me vas a matar”, respondía el agredido según cuentan a los testigos al diario local.

El agresor, que actualmente se encuentra bajo la tutela de la Policía Local de Almería, está acusado de un delito de lesiones y no de odio tras la agresión homófoba denunciada.

“Es la consecuencia lógica de un abierto desprecio hacia lo que significa la diversidad”

Fernando Aguilar Rigaud, activista de Almería con Orgullo, denuncia en este medio que “esto que está ocurriendo no es más que la consecuencia lógica de un constante y abierto desprecio hacia lo que significa la diversidad”. Asimismo, manifiesta que “no se trata de que exista más o menos LGBTIfobia, es más un sentimiento de impunidad ante el uso de la violencia. Las personas que siempre han odiado nuestra existencia ven los mensajes lanzados desde diferentes altavoces (medios de comunicación, instituciones, redes...) por parte de distintos políticos, youtubers e influencer y lo perciben como la posibilidad de mostrar ese odio y ser consciente de que será difícil tener una consecuencia por sus actos”.

Aguilar muestra su indignación queriendo recordar a todas las instituciones y organismos que “que llegará el 28 de junio y todo se llenará de la bandera del colectivo y querrán estar en la foto, pero cuando se les niegue querrán explicaciones, y esas explicaciones estarán en los diarios, en nuestra memoria y su inacción, pasotismo y falta de compromiso los 365 días”.

“Implicación urgente” de las adminsitraciones

Por su parte, el presidente de Colega Almería, Antonio Ferre, ha criticado estas actitudes que impiden “vivir en libertad”, por lo que ha reclamado “más respeto a la diversidad sexual y de géneros” ya que este tipo de agresiones, según ha considerado, “últimamente van en aumento y acompañadas del discurso de la extrema derecha y del feminismo trans-excluyente”.

El representante del colectivo ha reclamado la “cooperación” de la sociedad en su conjunto “para acabar con la 'lgtbifobia” así como la “implicación urgente” de las administraciones públicas de la provincia con las asociaciones de cara a “no agrandar más esta bola de nieve”.