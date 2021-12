Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado frente a un conocido pub del centro de la ciudad de Almería. El joven de 27 años de edad narró lo ocurrido a través de Instagram: "Salí a un pub con mi pareja y una amiga, no nos dio tiempo a nada, fue llegar al centro y en cuestión de 20 minutos había un grupo que no dejaba de mirarnos. Ahí, mi pareja se dio cuenta de que un grupo nos miró de una forma extraña, digámosle que con odio, por lo que estuvimos atentos". La agresión se produjo inmediatamente después de que besara a su novio en público.

Lo que pasó fue, según relata en el vídeo de Instagram, que "un chico pasó por nuestro lado y nos dio un movimiento porque la disco estaba a reventar y nos chocamos con esa gente". Acto seguido "sin mediar palabras, se dio la vuelta y con la copa que tenía en su mano me la fue a reventar en la cabeza. Puse mi brazo para amortiguar el golpe". El joven también detalla que "me cortó la cara, me hizo heridas en el labio, en la lengua y cerca del ojo". Los momentos posteriores a la agresión fueron cuando oyó a su pareja encararse al agresor por lo que había hecho: "Yo solo gritaba de dolor que qué era lo que tenía en la cara". En el vídeo cuenta que por los alrededores se encontraba un chico, también de fiesta, y que resultó ser enfermero: "Me atendió, me vendó la mano y me dijo que me fuera rápido al hospital".

Numerosas personas han trasladado su "repulsa" ante este hecho en todas las redes sociales, que ha derivado en una denuncia, interpuesta por la víctima horas después de la agresión y una vez los servicios sanitarios le dieron de alta, según han confirmado fuentes policiales. "Lo fui a denunciar y, justamente, apareció el agresor, el cual me intentó convencer de que no le pusiera ninguna denuncia, porque él no era homófobo, solo era una pelea y que no me agredió en ningún momento. Entonces, comenzó a insistir en que borrara las historias porque si no irían a pegarle, a lo que yo le respondí que se estaba delatando porque en ningún momento dije su nombre ya que no lo conocía", confesó a través de Instagram.

Los hechos se están investigando

El joven reveló en la red social que el agresor ya estaba "detenido" y que se iba a proceder a un juicio rápido por los hechos en el que se dilucidará si lo ocurrido es una agresión, un delito de odio o ninguna de las cosas. "El policía me dijo que él entiende que lo sucedido es un delito de odio, aunque yo estoy contando mi vivencia y el juez determinará lo que ha pasado y lo que pasará con el agresor", indicó, advirtiendo que no se va a "quedar callado". "No quitaré ninguna denuncia, lo único que quiero es justicia porque en todo momento yo salí a divertirme y tomarme una copa que acabó reventada en mi cabeza", añade.

Fuentes de la Policía Nacional de Almería afirman que "existe una denuncia por parte del mismo en estas dependencias" y que "a raíz de la misma se detuvo a un joven, el cual pasa en la mañana de este lunes a disposición del juzgado de instrucción número 3 por un delito de lesiones".

Mensajes de odio

La víctima se ha puesto en contacto con Almería con Orgullo para que le asesoren y le den apoyo psicológico. Fernando Aguilar, portavoz de la asociación LGTBI, ha indicado a este medio que van a proteger al joven igual que lo hacen "a todas las personas del colectivo". "Todo esto tiene mucho que ver con la situación política que tenemos actualmente", reflexiona el Aguilar. "Y sobre todo por esos mensajes de odio que está lanzando la extrema derecha y que otros partidos están recogiendo por sus alianzas interesadas", indica.

Pone como ejemplo el debate en la Comunidad de Madrid para limitar los derechos LGTBI alegando que “eso en un total retroceso a todo lo que se había avanzado en este tiempo". "Ante todo esto, la mejor herramienta que tenemos en Almería con Orgullo es la movilización y la unión para luchar conjuntamente", concluye el portavoz de la asociación LGTBI.

De momento, la Policía Nacional de Almería va a investigar el caso como delito de lesiones y no como una agresión homófoba. Fernando Aguilar explica que "no es la primera vez que una persona del colectivo LGTBI denuncia una agresión y que ellos quiten esa carga para no catalogarlo como homofobia". "Esa es otra realidad que vivimos en otra ciudad y no me sorprende esa decisión de la Policía", medita. Es por ello que desde Almería con Orgullo "siempre aconsejamos poner denuncia en dependencias judiciales y no ir a la policía precisamente por el trato que suele haber hacia el colectivo".