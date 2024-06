Andalucía empieza a rebajar las listas de esperas de pacientes para operarse sin cerrar aún los contratos con las privadas

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este martes que el número de pacientes pendientes de una operación en la sanidad andaluza fuera de los plazos garantizados se ha reducido en un 15,4% con datos actualizados este mes de junio y respecto al cierre de 2023. Los primeros contratos negociados sin publicidad, a dedo, estarán activos en la provincia de Sevilla a finales de junio, según ha dicho la consejera, por lo de sus declaraciones se desprende que la reducción en las listas de espera se ha alcanzado en este tiempo por el sobreesfuerzo de la sanidad pública, teniendo en cuenta que la foto fija -a diciembre de 2023- arrojaban un crecimiento acelerado en Andalucía, más que en el resto de comunidades.

Según ha destacado la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, en la que ha comparecido junto al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, el Ejecutivo ha tomado conocimiento de un nuevo informe de su departamento sobre los avances del Plan de Garantía Sanitaria que se está llevando a cabo a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El objetivo de esta iniciativa, puesta en marcha el pasado mes de febrero, es la reducción a finales de año de un 60% del número de pacientes que espera una cirugía fuera de los plazos establecidos en el decreto de garantía, y de un 18% del total de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica a través de una reorganización de la actividad ordinaria y el impulso de la actividad extraordinaria, según se subraya en la referencia del Consejo de Gobierno.

Paralelamente, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha avanzado desde su cuenta en la red social 'X' algunos de esos datos, desde la premisa de que “el Plan de Garantía Sanitaria funciona”, según ha celebrado para destacar a continuación que en lo que va de año 2024 han sido operados 185.000 andaluces, un 10% más que en 2023.

Por su parte, Catalina García ha comenzado su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno apuntando que desde la Junta habían preferido “esperar” a actualizar los datos de las listas de espera a “justo después” de la celebración de las elecciones europeas de este pasado domingo, 9 de junio, “para no utilizar” la sala de ruedas de prensa del Palacio de San Telmo “para algo que no se debe” en campaña electoral. De esta manera, ha negado que no se hayan actualizado los datos antes de los comicios porque no fueran positivos.

En esa línea, la consejera ha remarcado que los datos son “positivos”, y así ha detallado que, mientras que en diciembre de 2023 había 53.014 pacientes pendientes de una operación fuera de los plazos garantizados, a fecha de este pasado lunes, 10 de junio, había 44.851, que son 8.163 pacientes menos.

Además, ha destacado que esto ha implicado, a su vez, una reducción de la demora media para estos procesos fuera de plazo, pasando de los 150 días en diciembre a los 141 actuales, lo que significa un 6% menos.

Asimismo, la consejera ha detallado que se ha reducido en un punto y medio el total de pacientes pendientes con garantía, de los 142.507 que se contabilizaban en diciembre a los 140.516 de la actualidad, 1.991 menos, y todo ello a pesar de entrar más pacientes en lista de espera que el pasado año, según han puesto de relieve desde la Junta.

Por otro lado, según ha continuado detallando Catalina García, a fecha de este pasado lunes, 10 de junio, la lista de espera para una primera cita en consultas externas con una demora superior a los 60 días era de 443.755 andaluces en lugar de los 486.562 de diciembre de 2023, tras un descenso de 42.807 pacientes (-8,80%).

De igual modo, han disminuido los días de espera, pasando de 143 en diciembre de 2023 a 134 en la actualidad, según ha indicado también la Consejería que dirige Catalina García.

Al hilo de estos datos, el Consejo de Gobierno también ha sido informado de las cifras sobre intervenciones quirúrgicas realizadas en 2024. Así, entre los meses de enero a mayo de este año se ha operado a un total de 184.866 andaluces --en procesos garantizados y no garantizados--, lo que significa 17.780 más que en el mismo periodo de 2023, cuando se registraron 167.086, un 10,64% más.

Respecto a los procedimientos garantizados, el recuento de cirugías ha sido de 132.005, lo que supone 16.126 más que en 2023 (+13,9%), cuando se realizaron 115.879 operaciones.

En esta línea, desde la Junta han destacado el “crecimiento del 383,2% de la actividad extraordinaria”, pasando de 2.790 operaciones en 2023 a 13.481 en 2024.

Por otro lado, si se compara el periodo de enero a abril de 2024 con la misma horquilla de 2018, se han realizado 19.363 operaciones de procedimientos garantizados más, lo que supone un incremento del 23,16%, con una subida de la actividad extraordinaria de un 1.083,20%, que son 9.218 intervenciones más sobre procedimientos garantizados, según los datos aportados por la Junta.

En el caso de las consultas externas, se han realizado 945.929 consultas más en el periodo enero-abril 2024 con respecto al mismo periodo de 2018, lo que supone un aumento del 21,28% entre lo que llevamos de 2024 y el mismo periodo de 2018, según los mismos datos desgranados por la Consejería de Salud y Consumo, que, al igual que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), han querido agradecer “el compromiso y el esfuerzo de los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, que han hecho posible esta reducción de las listas de espera y el aumento de la actividad ordinaria y, sobre todo, extraordinaria”.

La consejera ha subrayado además que esta reducción de listas y tiempos de espera se está dando “en un contexto extremadamente complejo” de “déficit de facultativos” que se da “no sólo a nivel del sistema sanitario público andaluz, sino a nivel nacional”, y al respecto ha puesto de relieve que “hay comunidades autónomas donde se habla de centros que tendrán que ser cerrados en verano” por esa falta de profesionales.

Al respecto, la consejera ha indicado que están “esperando la respuesta de la ministra de Sanidad”, Mónica García, respecto a ese “déficit de profesionales” existente también “en el Sistema Nacional de Salud”, y al respecto ha recordado que el pasado jueves se celebró una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Sanidad con ese asunto precisamente como “único punto del orden del día”, y en el que “se pusieron encima de la mesa por parte de todas las comunidades autónomas medidas extraordinarias y excepcionales” para afrontar esta situación.

“El compromiso de la ministra fue enviar un documento con todo lo que habíamos hablado en ese Consejo Interterritorial, la aportación a todas las comunidades autónomas, y una vez que tuviéramos ese documento lo aprobaríamos todos” --Ministerio y comunidades autónomas--, ha continuado relatando la consejera, que al respecto ha alertado con “sorpresa” de que en el orden del día del Consejo Interterritorial ordinario previsto para este viernes “no existe ningún punto que venga a avalar que se va a presentar ese documento que teníamos que aprobar entre todos”.

La consejera ha subrayado que por parte del Gobierno andaluz no quieren llegar a tener que cerrar centros de salud este verano, y “por eso estamos trabajando de una manera importante y decidida para solucionar todos estos problemas”, pero también “es verdad que esperamos la contestación del Ministerio”, según ha apostillado.

Finalmente, la consejera ha remarcado que los datos que ha detallado este martes corresponden a actuaciones realizadas en el marco del sistema sanitario público andaluz, pese a la “matraca” que desde la oposición al Gobierno del PP-A se difunde sobre la presunta “privatización” de la sanidad andaluza por parte de la Junta.