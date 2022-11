Un concejal del Ayuntamiento de El Puerto el 25N: “No me gusta cuando dicen siempre que los que pegan son los hombres”

Cuenta con casi 43.000 seguidores en Instagram y es considerado un influencer. David Calleja es concejal independiente en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y hasta la fecha había alcanzado una gran popularidad por ofrecer un perfil innovador dentro de la política, pero en las últimas horas se habla de él por unas declaraciones en las que niega la existencia de la violencia de género.

En sus redes sociales se muestra muy cercano a sus seguidores y cuando le preguntan sobre su opinión sobre este tema en el entorno del 25N, sorprende con su respuesta: “Mi opinión es la de cualquier persona normal. Yo estoy en contra de la violencia en cualquier tipo de género, de ámbito y de lo que sea, pero no de la violencia femenina, porque también los hombres pueden sufrir violencia”.

“Con las leyes de protección hay gente que, por desgracia, utiliza el factor de la violencia. Esto es como la gente que pide: hay gente que pide realmente porque tiene necesidad y hay gente que realmente lo hace porque no trabaja, no busca un oficio o porque lo destina a un tipo de cosas que no son cotidianas para la vida diaria”, añade.

👇🏽 El vídeo con las declaraciones de la vergüenza 😡



Juzguen ustedes mismxs, nosotrxs creemos que lo deja bastante clarito... https://t.co/Q2wsbziA2m pic.twitter.com/h26rIJGYB4 — Adelante Andalucía - El Puerto ۞💚💛 (@AdelantePuerto) 22 de noviembre de 2022

“Me da pena que haya gente que utilice esas leyes para beneficiarse ellos. Quiero explicarme bien: no me gusta cuando dicen siempre que los que pegan son los hombres porque eso no es cierto. A lo mejor en un porcentaje muy minúsculo hay mujeres que se aprovechan por cuestiones personales o por celos y utilizan el chantaje ese siempre”, proseguía.

El concejal dice que “todos hemos tenido amigos que han dicho que su novia o su pareja los van a denunciar y decir que le han pegado y con eso no se puede jugar. Eso hace que se estropeen muchísimas cosas en la vida y eso es una realidad. Hay personas que tienen esa mala leche de utilizar eso como un chantaje emocional”.

Piden su dimisión

Las reacciones no se han hecho esperar y la Asamblea Feminista Las Tres Rosas ha pedido la dimisión del edil, responsable de las áreas de Patrimonio Histórico, Cultura, Fiestas, Comercio y Hostelería. “El concejal ha emitido unas declaraciones inaceptables sobre la violencia de género. Exigimos que rectifique y se disculpe. No tiene ni la más mínima idea de lo que está hablando. Que busque los datos, que se forme en materia de igualdad, que respete a las mujeres, a las víctimas y a las supervivientes, y que empiece a actuar y a hablar de forma acorde al cargo que ocupa. Impresentable”, dice la Asamblea.

En el Ayuntamiento portuense gobierna el Partido Popular y Calleja forma parte del equipo de Gobierno como quinto teniente alcalde, pero no pertenece al partido. Fuentes municipales aseguran que se han tergiversado las palabras del edil y se destaca que en su parcela está fomentando programas como 'Tutoría entre Iguales' (TEI) para luchar en los centros de enseñanza contra bullying. Este periódico se ha puesto en contacto con el concejal y éste ha declinado la opción de matizar sus declaraciones en las redes sociales.

A finales de octubre, Calleja había denunciado un ataque homófobo en las redes sociales. “Te puedes meter con mi forma de trabajar, que te puede gustar o no y es respetable, pero si no te gusta mi trabajo, no me votes. Pero con mi condición sexual, no te metas. Encima tenemos que aguantar que haya gente que diga que el día del orgullo no hace falta”.