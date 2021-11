'Kichi' se suma megáfono en mano a las protestas del metal en Cádiz: "Vuestro Ayuntamiento estuvo, está y estará a vuestro lado

José María González "Kichi", alcalde de Cádiz, se ha plantado este jueves en la manifestación de los trabajadores de metal megáfono en mano para apoyar la huelga indefinida del sector del metal en la provincia. Mientras los trabajadores gritaban "no somos delincuentes, somos obreros", el primer edil pedía calma y expresaba su apoyo a unos paros que ya cumplen tres días y en los que solicitan subidas salariales "dignas" dentro del Convenio. De hecho, las negociaciones que se han producido durante la madrugada del miércoles al jueves no han terminado bien. Ante el conflicto González ha asegurado que "vuestro Ayuntamiento estuvo, está y estará a vuestro lado".

Incluyéndose en los trabajadores, "Kichi" ha explicado que "lo que hacemos es defender el plato de comida encima de nuestras casas. Que no venga nadie a insinuar siquiera que en Cádiz se montan barricadas y que son cuatro exaltados. Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros. Eso sí que es violencia". De hecho, ha desgranado lo que es "violencia" para estos trabajadores: "décadas de enganchar un contrato precario con otro", "tener que mentir en Urgencias tras un accidente laboral y asegurar que ha sido un percance doméstico".

"No lo vamos a consentir (...) - ha dicho el alcalde- Estamos hablando de futuro y de dignidad para que, cuando ya no tengamos edad, nuestros niños y niñas puedan coger nuestro relevo".

José María González ha encabezado la marcha hacia la subdelegación del Gobierno y ha recibido el agradecimiento de los trabajadores por su respaldo.

No solo ha exprsado este apoyo en las calles, también lo ha hecho en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, donde ha querido manifestar su apoyo con varias declaraciones: "Frente a los discursos de despachos, frente a quienes se ponen de perfil, frente a quienes se quedan en las formas para no entrar en el fondo, muestro no sólo todo mi apoyo, sino también mi lucha desde el papel y la trinchera que me toca ahora disputar y combatir..." Para terminar haciendo una declaración de intenciones:

Compañeros y compañeras, tenéis todo mi apoyo. Porque sois los míos. Porque soy de los vuestros. Por un convenio laboral digno, contra el cierre de Airbus, por la carga de un trabajo y por nuestros hijos y nuestras hijas. Qué viva la lucha de la clase obrera... — José María González ۞ (@JM_Kichi) 18 de noviembre de 2021