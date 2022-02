La ONU vuelve a paralizar la devolución de un menor argelino internado en el CIE de Algeciras

El Comité de Derechos del Niño, organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha paralizado la devolución a Argelia de un menor, de 16 años, y su traslado a un Centro de Protección de Menores hasta que se resuelva su situación en España. Así lo ha explicado en una nota Algeciras Acoge, que presentó la queja ante el citado Comité y que ha sido admitida a trámite por el mismo.

La asociación, que forma parte de la Federación Andalucía Acoge y de la coordinadora CIEs No de Cádiz, indica que el menor había sido trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras a pesar de tener 16 años y de que contaba con copia del pasaporte y del certificado de nacimiento acreditativo de su minoría de edad, aunque las pruebas practicadas le asignaron una edad de 19 años.

El Comité, mediante una resolución con fecha del 18 de febrero, admitió la queja y aceptó la adopción de las medidas provisionales solicitadas por Algeciras Acoge, que conllevan la paralización del procedimiento de devolución a Argelia y su traslado a un centro de protección de menores en tanto se resuelve el procedimiento.

De la resolución también se ha dado traslado al Estado parte para que formule las alegaciones pertinentes, explican.

La asociación incide en que no se ha procedido al nombramiento de representante legal para acompañar al menor en el procedimiento de determinación de la edad, no se ha realizado valoración psicológica por especialistas, no se han respetado los márgenes de error en las pruebas radiológicas realizadas, y se hadado certeza absoluta a una prueba médica imprecisa, ignorando la documentación que el menor portaba.

Según Algeciras Acoge, el Comité de Derechos del Niño vuelve a poner en evidencia las graves deficiencias en la aplicación del protocolo establecido en España para la determinación de la edad de posibles menores, su desprotección por no aplicarse las medidas adecuadas y la vulneración de diversos preceptos de la Convención de Derechos del Niño.

Constan más de 16 decisiones contra España desde 2019, señala el comunicado, que añade que el año pasado, sólo en el CIE de Algeciras fueron detectados al menos tres menores de edad.