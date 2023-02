El polémico pasodoble de Martínez Ares sobre Queipo de Llano: “La cofradía llevaba años apurando la desgracia”

Antonio Martínez Ares nunca pasa desapercibido. En la actuación de su comparsa, La ciudad invisible, en la fase de preliminares criticó a José María González Kichi, alcalde de la ciudad, y a Ismael Beiro, candidato a la alcaldía. “Después de ocho años, esta tierra ya necesita otro payaso”, lanzó.

Pero todavía está levantando más ampollas la letra de uno de los pasodobles que ha cantado en los cuartos de final. El asunto a tratar ha sido la exhumación de Queipo de Llano, pero uniéndolo a la Hermandad de la Macarena, en lo que algunos han entendido que se trata de un ataque frontal contra la cofradía. La letra dice así:

Tres de noviembre

A la francesa

Sacan los restos

De un castellano

Manaba sangre

Desde la tierra

Del asesino

Quipo de Llanos

La cofradía

Llevaba años

Apurando la desgracia

Sus familiares

Lloran el daño

Que para el mundo

Es la democracia

Inmune

Bajo el palio de la virgen

Su memoria estuvo libre

De violaciones y fusilamiento

Y propaganda

De los terrores

Envuelto

En el incienso del tiempo

Dormía el hijo predilecto

El genocida

De los distintos

La puta España

De maricones

Borracho

Que usaba Sevilla radio

Pa festejar su maldad

Antes de los lindos versos

Ay, ay

De Jose María Pemán

Por eso la Semana Santa

Me sigue oliendo a Fantasma

A penitentes de raza

Militares a caballo

A un himno con la guardia mora

A los novios de la muerte

Y a ese caudillo presente

Entre el clero y el estado

Desde el sepulcro

La sangre no para de brotar

La basílica se abre

Ya salen

La procesión del espanto

No

No ira a una cuneta

El carnicero de Franco

Noviembre

Tres de noviembre

Mis muertos

Te acompañan con su pena

Jamás sonó más fascista

La marcha de la madrugada

La Macarena

La Macarena

Con este pasodoble ha regresado el Martínez Ares que con Los miserables provocó ríos de tinta al cantarle al Papa aquello de “ha dicho el santo padre que el aborto es de asesinos y es curioso que lo diga alguien que no tiene hijos, alguien que come y bebe por culpa de algún cristiano que no vive en un piso, que vive en el Vaticano, que lo único que hace es saludar, con una mano”. Por aquello fue expulsado de la Cofradía del Nazareno.

Y ahora el enfant terrible del Carnaval gaditano ha removido de nuevo con un pasodoble que ha provocado muchas críticas en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. “Un despropósito absoluto, una falta de originalidad, un recurso fácil, una ignorancia sobre el asunto que demuestra pereza mental, desinterés, acaso maldad interesada, desahogo, desdén”, dice el periodista Carlos Navarro Antolín.

“Lo de Queipo entiendo que es esperable de mí, había ganas de cantarle”, dijo Martínez Ares socarronamente en Diario de Cádiz. Después echaron humo unas redes sociales que se están convirtiendo en un enemigo del propio Carnaval, según el autor: “Yo afortunadamente es que no vivo en las redes, pero hay compañeros que están destrozados por los que se dice de ellos. Gente que me consta que se ha ido y no va a volver, gente que se está pensando ir del Concurso”.

El carnaval es libertad de expresión, el pasodoble de Martínez Ares es un pasodoblón y la Comparsa una maravilla, pero en mi opinión creo que la Hermandad tampoco merece ser mezclada en determinados temas y creo que todo es ya asunto zanjado y superado. — Fidel Fortes (@FidelFortes) 7 de febrero de 2023

Todas las cuentas cofrades flipando con el pasodoble de Martínez ares y criticando al carnaval, a ver si ahora no se le va a poder cantar a nada sin que haya algún ofendido🤦🏻‍♂️ — Joel🦈 (@joelbl02) 7 de febrero de 2023

Me siento dolido por el pasodoble de Martínez Ares a la hermandad de la macarena, a la cual, pertenecemos muchas personas. La hermandad somos todos y no los de antes. Espero que pueda rectificar sobre ello. @ComparsaAres — Migueluna (@Miguelluna1098) 7 de febrero de 2023

Y lo más curioso es que, un día más tarde, la chirigota sevillana Todo sobre su Marvel también tocó el tema, pero pasando más de puntillas por el asunto. “Un genocida al que dieron sepultura en una iglesia custodiado por los santos y por fin la Macarena no lo arropa con su manto”, cantó la agrupación de Sevilla en uno de sus pasodobles.