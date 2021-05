Las primarias del PSOE andaluz se trasladan al Senado con el conflicto de la planta de Airbus en Puerto Real

El posible cierre de la planta de Airbus de Puerto Real puede dejar sin empleo directo a unas 380 familia y a otras 1.500 de las empresas auxiliares. Un conflicto económico en una provincia con altos índices de desempleo y con pocas alternativas laborales. Los trabajadores han pedido la implicación política para evitar esta situación y no han sido pocas las polémicas originadas en los últimos días.

La senadora de Adelante Andalucía Pilar González presentó este lunes una moción en la comisión de Industria del Senado a favor del mantenimiento de la factoría de Puerto Real, pero fue rechazada con los votos en contra de PSOE y ERC. Gabriel Rufián pidió disculpas públicamente al asumir que "fue un error" y ha pedido que sea presentada de nuevo.

Pero más allá de este "error", es el PSOE el partido donde la situación dela bahía ha generado discrepancias internas al respecto, o al menos en sus representantes en el Senado, o a escenificado un nuevo enfrentamiento que bien puede enmarcarse en las primarias que se van a disputar en Andalucía.

El senador socialista Fernando López Gil (susanista reconocido) no ha dudado en mostrar en las redes sociales su enfado con la situación: "Me siento absolutamente indignado por la postura que ha tomado la empresa y totalmente en desacuerdo con la decisión que ha tomado mi grupo político". Muestra así su desacuerdo con el PSOE de Ferraz, en línea con la estrategia que lleva el equipo de Susana Díaz en las primarias andaluzas.

Las reacciones han llegado en cadena. El senador por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, (partidario de Espadas) aclara que el grupo socialista no votó a favor de la proposición que defendió Izquierda Confederal en el Senado porque el grupo proponente no admitió una enmienda del PSOE que instaba a mantener los puestos de trabajo conforme a la negociación y reivindicaciones que hacen los sindicatos. “El PSOE pretendía que se respetase la línea de trabajo abierta con los sindicatos e Izquierda Confederal no la aceptó porque ya tenía clara su estrategia mediática como prueba la comparecencia de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez”.

La secretaria general del Partido Socialista en la provincia de Cádiz y presidenta de la diputación, Irene García, ha querido cerrar filas para que mostrar ninguna debilidad en un tema que provoca tanta sensibilidad en la provincia. "El posicionamiento, ya no sólo como presidenta de Diputación sino como secretaria general del PSOE de Cádiz, es claro y es el mismo, no hemos cambiado en absoluto. Nosotros vamos a seguir manteniendo lo que entendemos que es razonable, que es defender la viabilidad de la planta de Puerto Real".

Un pacto en entredicho

El conflicto no sólo se produce por la citada mención. Desde hace días sobrevuela un acuerdo entre el Gobierno de la nación y los sindicatos UGT, CCOO, ATP y SIPA para presentar un plan alternativo a la dirección de Airbus con el objetivo de mantener el empleo en la Bahía y convertir la factoría puertorrealeña en un centro tecnológico 4.0. La respuesta de la empresa es fusionar las instalaciones de Puerto Real con las de El Puerto y dejar únicamente una fábrica en Cádiz.

José María González 'Kichi', alcalde de Cádiz, ha criticado duramente al partido socialista y ha recordado otros casos en los que, en su opinión, no ha sabido defender a los trabajadores gaditanos: "El PSOE ha vuelto a traicionar a nuestra tierra. El mismo PSOE de la reconversión industrial de los Astilleros, del cierre de Delphi y del maltrato a nuestra Bahía ha dado por hecho el cerrojazo de Airbus Puerto Real bajo el eufemismo de crear un centro aeronáutico industrial 4.0”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha mostrado su apoyo a los trabajadores gaditanos y ha lanzado un mensaje al Gobierno Central: "El Gobierno andaluz no compra aviones ni está en el consejo de administración ni tiene participaciones en una empresa como Airbus, pero desde el punto de vista institucional vamos a empujar todo lo que podamos para que no se pierda ni carga de trabajo ni empleo".