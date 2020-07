El cambio de postura de Vox permite al Parlamento andaluz sacar adelante tres decretos leyes urgentes aprobados por PP y Ciudadanos

Con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, el Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado en la tarde de este martes tres decretos leyes presentados y aprobados por el Gobierno de la Junta en las últimas semanas, "con carácter extraordinario y urgente" en los tres casos. Se trata del 16/2020, de 16 de junio, por el que se establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), más conocido como 'Plan Aire', así como los decretos 17/2020, de 19 de junio, y 18/2020, de 30 de junio, que incluyen diversas medidas adoptadas antes y después del estado de alarma, contempladas en más de una quincena de decretos en el primer caso, y amplía los plazos a las asociaciones y fundaciones para presentar sus cuentas anuales, en el segundo caso.

Estos dos últimos decretos tienen un carácter eminentemente técnico y administrativo para prolongar y dar respaldo jurídico a las decisiones que, progresivamente, ha ido aprobando el Gobierno autonómico desde la llegada de la pandemia y las sucesivas prórrogas al estado de alarma. La oposición de PSOE y Adelante Andalucía han votado a favor de derogar los tres decretos leyes tanto por el contenido de las normativas, según han ido exponiendo sus portavoces, como por la figura elegida (el decreto-ley), pese a abordar asuntos no relacionados directamente con la COVID-19 como dicen los enunciados de los decretos leyes, ahora convalidados. "Hasta para convocar este pleno necesitan a la extrema derecha", le ha dicho el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en un pasaje del debate parlamentario. "Algún día nos enteramos a cambio de qué", ha añadido.

Lo cierto es que la celebración de un pleno extraordinario para la convalidación de estos decretos leyes fue rechazada por la junta de portavoces el pasado 2 de julio cuando Vox, a diferencia de la posición que adoptó en la última reunión, votó en contra junto al PSOE y Adelante Andalucía. Entonces, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, señaló que su formación se había opuesto porque no compartían el Plan Aire, si bien cambiaron de postura en la última junta de portavoces del 8 de julio, lo que ha dado pie a la convalidación de este y los otros dos decretos en pleno extraordinario. En su exposición ha puesto ciertos reparos a los decretos pero el voto, indispensable para la convalidación, ha sido favorable. Respecto al decreto del Plan Aire que, con una inversión de 165 millones de euros, prevé contratar a unas 19.000 personas a través de las corporaciones locales, Hernández se ha comprometido este martes a que los fondos "sirvan para crear empleo estable y para potenciar el desarrollo económico". El diputado de Vox Rodrigo Alonso, que ha defendido la posición de Vox, ha explicado que el voto favorable de su grupo es "por responsabilidad y lealtad" a los ciudadanos,ya que "no queremos ser partícipes de que se pierdan 150 millones de euros", según ha argumentado.

Comercio y turismo

Los ayuntamientos, según la Junta, recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, con el fin de garantizar la participación local y beneficiar al mayor número de personas desempleadas posibles. Con esto, se trata de no impedir la participación de algunos ayuntamientos del territorio, lo que ocasionaría un grave perjuicio y discriminación a personas con idéntica situación por razones de vecindad administrativa.

Por su parte, la parlamentaria socialista Noelia Ruiz ha insistido en tildar de "plan humo" al Plan Aire porque "no va a suponer oxígeno ninguno para los ayuntamientos", ya que "las cantidades se quedan cortas para las necesidades que tienen ahora por el Covid-19", y ha criticado que desde el Gobierno hablen de "un consenso" en torno a este plan que "no existe", porque "no han oído las reivindicaciones de los alcaldes", y "solamente han oído a Vox para convalidar" este decreto, según ha remachado.

El tercero de los decretos leyes convalidados incluye modificaciones en materia comercial, entre ellas un cambio en la regulación de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) para que las renovaciones de esa declaración que tengan que realizarse en 2021 se lleven a cabo tomando como referencia los datos de afluencia turística de 2019, anteriores a la declaración de la pandemia del COVID-19, y no los de 2020. En virtud de este decreto, defendido en el pleno el consejero de Economía, Rogelio Velasco, las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones declaradas de utilidad pública e inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía podrán presentar las cuentas anuales y la memoria de actividades correspondientes al ejercicio económico de 2019 en el plazo de los cuatro meses siguientes a la fecha de finalización del estado de alarma. También se permite que, entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, los establecimientos comerciales minoristas situados en los municipios declarados como turísticos podrán permanecer abiertos durante todos los domingos y festivos.