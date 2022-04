Canal Sur TV dedicó al congreso del PP casi el 40% de su tiempo de informativos

El congreso del PP que ha elegido a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente abrió el informativo del mediodía de Canal Sur TV el sábado, con más de tres minutos dedicados en la portada, incluidos dos directos, y más de 10 en el desarrollo del noticiero.

En el informativo de la noche, también abrió la portada, con minuto y medio, y cerca de 10 en el desarrollo, incluidos falsos directos. Otro tanto ocurrió el domingo, aunque esta vez el informativo del mediodía arrancó con la muerte del consejero Javier Imbroda. El congreso del PP pasó a segundo tema de portada, con más de un minuto de directo, y de nuevo un largo desarrollo. Similar formato en el segundo informativo del domingo, esta vez con falsos directos. Todo suma casi un 40% del tiempo de los informativos del fin de semana y cinco veces más que el congreso del PSOE-A.

Desde el Consejo Profesional de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) han censurado que Canal Sur TV, que dedicó en sus informativos un minuto y 10 segundos al estallido de la crisis del PP, ha superado los 45 en el despliegue para este cónclave celebrado en Sevilla para el revelo de Pablo Casado. “Solo en dos días del congreso, el PP ha tenido una presencia de un 300% superior a toda la información del Gobierno de la Nación en toda la semana”, exponen los representantes de la redacción.

Este pasado lunes continuaba con la resaca, en un informativo Noticias 1 donde, además de incluir una llamada en la portada, se ha dedicado un minuto y medio a la reunión de la nueva ejecutiva del PP, con un directo desde Canal Sur Madrid y unas declaraciones de Cuca Gamarra, su portavoz en el Congreso de los Diputados. El paso y las declaraciones a la respuesta de Pedro Sánchez a esa “mano tendida” que le ofrecía el nuevo líder del PP no llegaron a 40 segundos.

En total, los cuatro informativos de Canal Sur TV del pasado fin de semana han emitido 16 directos y dos falsos directos, 27 colas (imágenes en las que el presentador lee el texto), 10 vídeos y 25 totales (declaraciones).

El relevo en el PSOE-A fue secundario

Este despliegue supera también en un 300% el tiempo dedicado al congreso del PSOE-A, el partido más votado en las últimas elecciones en Andalucía. El fin de semana en que Juan Espadas fue elegido secretario general en un congreso en Torremolinos, entre sábado y domingo se llevó poco más de 10 minutos, con sendos directos, y sin mandar en la portada.

Desde el Consejo Profesional de la RTVA ya hicieron un informe con el tratamiento que se dio a la crisis del partido. De este modo, el 17 de febrero, cuando el principal partido de la oposición en España y del Gobierno en Andalucía abrió la mayor herida de su historia, el tema fue en sexto lugar en la portada de Noticias 1, “por detrás de la búsqueda de los náufragos en Terranova, la resaca por el crimen de Alcalá la Real, la inauguración de un centro de salud por Juan Manuel Moreno, el primer trasplante con cirugía robótica en Cádiz y la declaración de una antivacunas”.

En el desarrollo del informativo, el tema bajó a la posición 14 y se le dedicó un vídeo de un minuto y 20 segundos y sin directos, “como sí hicieron todas las televisiones del país”. Tampoco abrió Noticias 2 (el segundo informativo de la jornada), donde se llevó un minuto y medio el desarrollo del tema. “Este es el nivel dado en cuanto a relevancia a la crisis del PP por la Dirección de Informativos, sus redactores jefes y editores”, critican desde este órgano.

La ruptura del partido, relegada

De hecho, el asunto solo abrió un espacio de noticias, 'Despierta Andalucía' del 18 de febrero. El 19 de febrero el tema ya se limitaba a unas colas en el último tercio de Noticias 1, igual que el 20, con la manifestación pro Isabel Díaz Ayuso en su pulso contra Pablo Casado. Los directos desde Génova no llegaron hasta el 21, tras la dimisión de Teodoro García Egea, cinco días después de estallar la crisis, y sin que el tema esté entre los tres primeros. “En los servicios informativos no diarios, como 'Los Reporteros' o 'Andalucía a Dos Voces', no se le dedicó ni un minuto”, reza el informe.

En su opinión, el tratamiento en Canal Sur TV de la crisis interna del PP “ha dado la espalda a las características fundamentales del buen periodismo como son la actualidad, el interés, la relevancia, la veracidad, la claridad o el rigor”. Igualmente, sostiene que “se han incumplido todos los deberes y principios de independencia, pluralidad e imparcialidad”, y se “ha vulnerado la obligación de servicio público que nos encomienda el Estatuto de Autonomía y la ley de la RTVA” a la vez que “se han despreciado las aportaciones de los profesionales de la casa”.

“La cobertura es radicalmente distinta en forma y fondo a la dada a otras crisis en diferentes formaciones tanto nacionales como de Andalucía. Se da la circunstancia que ese 21 de febrero se pide desde algunos sectores de UGT Andalucía la dimisión de su secretaria general, Carmen Castilla, y el tema se lleva un vídeo de un minuto y 13 segundos”, recuerda el informe.

“Nuestros periodistas no han pisado la sede de la Comunidad de Madrid para informar de los contratos del hermano de la presidenta, origen del conflicto. Tampoco nuestras cámaras han estado en la sede del PP en Génova hasta cinco días después del inicio de la crisis. Ni siquiera durante la manifestación contra la dirección del PP el 20 de febrero, que fue la imagen del día en todos los informativos del país”, sentencian desde el Consejo Profesional de la RTVA.