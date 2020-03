Las mujeres católicas de Sevilla pide voz en la Iglesia: "Jesús de Nazaret nos quiso junto a él"

"Pertinente". La protesta de las mujeres católicas convocada en toda España también ha tenido su propio capítulo en Sevilla y muchas de las integrantes califican a cita de "pertinente". Porque son muchos y muchas "los que se han sentido convocados". Más de un centenar de mujeres se ha concentrado frente a la Catedral de Sevilla a las 12.00 horas para pedir "voz en la Iglesia", reivindicando que María "también nos seguiría" y que "Jesús de Nazaret nos quiso junto a él". Porque no quieren una Iglesia que las "invisibiliza", les "impide estar donde se toman decisiones" y no les da el lugar "que las mujeres están tomando ya en la sociedad civil"."Estamos muy contentas", sobre todo, porque no lo centran sólo en esta convocatoria, sino en "todo lo que ha pasado este mes".

Mujeres jóvenes, mayores, monjas, hombres. A esta protesta han asistido miembros de varias parroquias y diversos grupos porque "la gente entiende que tenemos que dar pasos" y "hay hombres que también apoyan este movimiento", ha explicado Teresa De Troya, integrante de este movimiento. "Todo empieza en Roma, con teólogas muy serias que han hecho de punta de lanza", explica Teresa González, de Cvx Sevilla. Pero el "empuje es de todas". "A mi generación le toca responder a las preguntas de nuestras hijas".

"Conectar con la sociedad actual"

En un tono "amable y amistoso", se han coreado lemas como 'De norte a sur, de este a oeste, igualdad en la Iglesia cueste lo que cueste' o 'Jesús de Nazaret nos quiso junto a él'.

De Troya ha destacado que el objetivo es que la Iglesia "sea incluyente" y aunque la principal reivindicación ha sido el papel de la mujer, ella insiste en que también incluye "a emigrantes o personas con diversas orientaciones sexuales, entre otros". González afirma que la Iglesia tiene que "conectar con la sociedad actual".

"Queremos hacer Iglesia y cambiarla, no enfrentarnos a ella", ha precisado De Troya dentro de este movimiento de mujeres bajo el lema 'Revuelta de mujeres en la Iglesia: hasta que la igualdad se haga costumbre'.

"El feminismo es totalmente compatible con el catolicismo"

¿Serán escuchadas? "Hay diferentes niveles de escucha", explica Teresa González. "Y donde se está escuchando es entre los cristianos de base. Esto es imparable y vamos a ser escuchadas". Son conscientes de que la Iglesia es una institución antigua y "resistente al cambio". Pero "la única manera de cambiar es empujar, con cariño, pero sin dar un paso atrás".

Sobre las declaraciones de algunos miembros de la jerarquía que acusan a la "ideología de género" de ser perniciosa para la sociedad, González contesta sin dudarlo que "es un invento de algunos obispos que no tiene fundamento". "El feminismo es totalmente compatible con el catolicismo".

Sobre instituciones muy sevillanas como las Hermandades, las asistentes no ven problema porque "mucha gente de las hermandades ha estado hoy en la concentración". Admiten su carácter "tradicional" pero apelan al sentido común. "Les costó mucho que las hermanas salieran como nazarenas pero la cuestión cayó por su propio peso".