Ciudadanos cierra campaña entre torrijas y agradecimientos a la militancia: “Lo habéis hecho de puta madre”

Con camisetas naranjas flamantes, en las que se puede leer la frase “¿Usted sabe hacer torrijas, señora?”, y Rocío Ruiz (consejera de Igualdad y número 1 por Cádiz) diciendo que lo mejor del cierre de campaña es poder abrazar por fin a su hija, Ciudadanos se presentó este jueves en la barriada sevillana de Los Bermejales para cerrar una campaña andaluza en la que ha ido a más, en un acto en el que el runrún se centraba en el número 5: “Y si Juanma saca 50 escaños y nosotros 5”.

Sería una aritmética que tiraría por tierra cualquier posibilidad de pacto PP-Vox y daría tranquilidad al Gobierno andaluz durante cuatro años más. Ruiz lo tiene tan claro que asegura que el próximo lunes “yo me levantará a las ocho de la mañana para irme a mi despacho, para trabajar como consejera cuatro años más”.

No se sabe si lo dijo para animar a Juan Marín, tras leer el día antes que el de Sanlúcar de Barrameda se iría a casa si solo conseguía un parlamentario, aunque fuese él mismo, pero el mensaje de la consejera, pactado o no, caló hondo en el público que esta noche ha acudido al cierre de campaña naranja.

Rocío Ruiz, que ha subido al escenario diciendo que la campaña le ha sabido a poco, y que se apunta a dos sanas más, ha tardado segundos en decir que solo quiere abrazar a su hija tras no verla desde hace días. La maternidad, por cierto, ha estado presente en su discurso, para asegurar que, tras el paso naranja por la Junta, “el mejor lugar para tener niños es Andalucía”.

Paréntesis abierto para señalar que antes del mitin, la banda tocaba “No hables del futuro, es una ilusión”, y al finalizar: “No puedo vivir sin ti, me da pena”.

Público concentrado en una plaza

Ciudadanos no ha querido, de todas formas, organizar un gran acto para cerrar la campaña. Con unas 200 sillas y gente de pie ha solventado la papeleta lo suficientemente como para dar sensación de lleno en la plaza de una de las barriadas de clase media de la capital andaluza, donde Juan Marín se ha venido arriba verbalmente, y ha usado un lenguaje “de la calle” para agradecer el trabajo realizado por su equipo y los militantes durante la campaña electoral que esta noche termina, a los que ha dicho: “Lo habéis hecho de puta madre, coño”.

Ha pedido el voto el próximo domingo a “todas las personas que nos paran por la calle en estos días para decirnos que somos muy buenos” a los que les digo, “pues votadnos el domingo”, al mismo tiempo que ha puesto en valor el trabajo de su partido al frente de la Junta, “en una legislatura que no ha sido nada cómoda”.

“Ni puñetera idea de gobernar, Olona”

Ha sido muy directo con Macarena Olona, que en el debate del pasado lunes dijo que “habíamos tenido un gobierno muy cómodo”, y le ha espetado: “Usted no tienen ni puñetera idea de gobernar una comunidad autónoma, con ocho millones y medio de habitantes, con una pandemia con gente muriendo… No tiene ni idea de qué es eso”.

“Hemos sido capaces de devolverles la dignidad a muchos trabajadores que llevaban décadas esperando que se les escuchara”, ha asegurado, porque “veníamos a hablar, a gestionar, a buscar el consenso”, y “los que entonces no se lo creían, hoy no nos miran por encima del hombro”, y “nos va a tocar otra vez estar en el Gobierno de la Junta de Andalucía”.

Y es que, “este partido no se ha acabado, solo termina la campaña”, y ha recordado al fallecido exconsejero de Educación, Javier Imbroda: “Javi siempre nos decía que el partido no termina hasta que acaba el último cuarto”, por lo que “vamos a gobernar con el Partido Popular, no hay otra”.

“Muchos se han enterado de lo que hemos hecho”

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que en la campaña electoral andaluza lo han hecho “tan bien” que “muchos más andaluces se han enterado de que las políticas de empleo, educación, justicia o igualdad son nuestras”.

Se ha arrogado el mérito de ser “el único partido que piensa en Andalucía”, y ha reprochado la actitud contraria “a los que piensan más en Moncloa que en ocho millones y medio de andaluces”.

Con todo, Arrimadas ha sostenido que la huella de Ciudadanos en el Gobierno andaluz se tiene que notar en las urnas, ya que “no hay nada más potente que hacer políticas sociales con el corazón y políticas económicas con la cabeza”.