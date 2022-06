Juan Marín: “Lo de matarme y enterrarme lo han intentado muchas veces, pero aquí sigo”

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962), vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder andaluz de Ciudadanos, se niega a verse como un cadáver político andante por mucho que digan las encuestas. Alardea de que su partido es el que de verdad ha plantado cara a Vox en Andalucía e insiste en que lo mejor sería repetir un Gobierno PP-Ciudadanos (“todo lo demás sería horroroso”), aunque no pone la mano en el fuego por sus socios porque está convencido de que negociarán con la ultraderecha antes que repetir elecciones. Lleva en la muñeca izquierda tres pulseras, una de la Guardia Civil que no se quita desde hace años y otras dos que le han dado estos días, la LGTBI… y la naranja de Ciudadanos. Y si tras el 19J deja la política, asegura que ofertas no le faltan, “que nadie se preocupe por mí porque voy a estar bien”.

Lo está dando todo en esta campaña: empezó la precampaña con unas fotos arriesgadas tirándose a una piscina y la está acabando con torrijas en pleno junio. Por entrega desde luego no va a ser...

Bueno, además de eso creo que he sido capaz también de explicarle a los andaluces qué es lo que quiero hacer con esta tierra en los próximos cuatro años de la manera más clara posible. Yo creo que en política hay muchas veces que salir de esa zona de confort en la que el político se instala, bajar un poco a la calle y conocer cuáles son los problemas que tienen los ciudadanos. Y es lo que estoy haciendo. A partir de ahí, todo lo demás forma parte también de una campaña que han intentado polarizar algunas fuerzas políticas, para buscar la confrontación y no las propuestas y las soluciones. Yo me he centrado en esto último, y parece que no va mal.

¿El 19J es un desafío a sus enterradores?

No, es sencillamente una oportunidad para Andalucía de seguir apostando por un proyecto como ha sido este Gobierno del PP y Ciudadanos, que sin duda ha sido una etapa fantástica para esta tierra. Lo de matarme y enterrarme lo han intentado muchas veces, pero aquí sigo.

Lo digo porque las perspectivas de su partido le sitúan a usted como un cadáver político andante.

En 2015 ya lo hacían...

Entonces, ¿cree que va a sobrevivir al 19J?

Lo que estoy convencido es de que, a pesar de lo que algunos desean, vamos a seguir gobernando con el PP, claro que sí. Y esa es la mejor noticia que vamos a tener el domingo por la noche: que siga habiendo un gobierno de coalición donde los votos a Ciudadanos y sus escaños van a ser decisivos para que no los consigan otros que quieren convertir a Andalucía nuevamente en un cortijo y meternos en un lío. Ese es mi único objetivo y la clave para ser llave.

¿De cuántos escaños estaríamos hablando para ser esa llave?

Eso da igual, porque da lo mismo gobernar con 30 y 25 que con 45 y 10, hoy día la suma es la misma, y además eso lo van a decidir los andaluces. A mí me decían que tendría cero en 2015 y terminé con nueve, esa es una buena cifra.

Si Ciudadanos se hunde, ¿se ve de consejero en un Gobierno del PP como fichaje independiente?

Si no es con Ciudadanos no estaré en el Gobierno de la Junta, ni como independiente ni como nada. Es que yo no soy independiente, soy de Ciudadanos.

De todos modos, durante la campaña ha dicho varias veces que dejará la política si sólo saca un escaño.

En política hay que tener dignidad, como todo en la vida, ¿no? Yo creo que en ese sentido nadie duda de que yo soy un hombre de palabra y siempre he cumplido con lo que he dicho.

Un escaño de Ciudadanos va a ser mucho más valioso que todos los del PSOE, porque realmente no aspira a gobernar Andalucía. Lo vimos en el último debate, que Espadas le entregaba Andalucía a Olona y a Moreno

Si con un escaño se va a casa, ¿entonces dos son un buen resultado?

Los escaños tienen que ser los suficientes para entrar en el Gobierno, y ahí es donde realmente va a estar la clave. Y creo que estamos muy cerquita de conseguir esa suma que va a tener un resultado muy bueno, pero va a necesitar los escaños de Ciudadanos para gobernar cuatro años y eso lo saben también los votantes hasta ahora del PSOE. Esa tendencia también está cambiando, porque un escaño de Ciudadanos va a ser mucho más valioso que todos los del PSOE, porque realmente no aspira a gobernar Andalucía. Lo vimos en el último debate, que Espadas le entregaba Andalucía a Macarena Olona y a Juanma Moreno. Y yo no estoy dispuesto.

¿Cree de verdad que hay votantes del PSOE que están considerando apoyar a Ciudadanos?

Estoy totalmente convencido.

¿Y la tendencia no parece más bien al revés?

Creo que hay mucha gente del PSOE que hoy se está planteando que el domingo, si no quieren un Gobierno de Vox en Andalucía, la única alternativa es votar a Ciudadanos. Entre otras cosas, porque Espadas ha tirado la toalla con casi un 30% de indecisos y todavía con mucho partido por jugar.

Si Ciudadanos no suma para aportar al PP una mayoría suficiente, ¿Espadas debería abstenerse para que Vox no llegue al Gobierno?

No lo sé, eso lo decide el partido y él ya ha dicho que no lo va a hacer, aunque tampoco me lo creo mucho, porque dicen una cosa y después hacen lo contrario. Yo sé lo que voy a hacer yo, que es conseguir los escaños suficientes para que Vox no entre a gobernar, igual que lo hice con Podemos en 2015. Y aquí es cuando tengo que recordar que en 2015 Teresa Rodríguez no gobernó con Susana Díaz porque yo me puse en medio.

¿El PP pactará con Vox si no puede hacerlo con Ciudadanos?

Confieso que tengo mis dudas de si el PP aguantará la presión de no pactar con Vox, o si se repetirían las elecciones.

¿Ve más factible un pacto entre PP y Vox que repetir elecciones?

Creo que el PP negociará un Gobierno con Vox antes que repetir elecciones. En política no puedes descartar ningún escenario, pero repetir elecciones significa perder todo el año 2022. Y si el objetivo es tener presupuesto, tiene que haber Gobierno a partir del lunes. El Gobierno más fácil es PP-Ciudadanos, todo lo demás sería horroroso.

¿Lo de usted con Moreno es un amigos para siempre? Hasta en los debates parecía que usted hacía de poli malo y él de poli bueno.

Es que soy el vicepresidente de la Junta y tengo que defender la acción del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque además creo que lo hemos hecho muy bien y no admito mentiras. No admito que Olona diga que se están yendo las empresas cuando se han constituido 18.474 empresas en tres años y medio, decir lo contrario es tirar por tierra el trabajo de muchísima gente. Y como odio la mentira y no puedo soportarla, cuando se dicen esas cosas tengo que salir en defensa de mi gestión.

¿Por qué Ciudadanos no ha sabido capitalizar su acción en el Gobierno? Parece que todo el mérito se lo ha llevado el PP.

Estamos hablando de encuestas que lo que recogen son estados de opinión, que pueden cambiar en media hora. Los andaluces, después de ver los dos debates, se han hecho una ligera idea de lo que tiene que ser el próximo Gobierno andaluz. Y ahí es donde confío en que finalmente los andaluces le den la vuelta a los sondeos y vuelvan a confiar en mí, en Ciudadanos, para poder llevar a cabo la gestión que hemos estado haciendo estos años. Igual estoy equivocado, pero yo lo veo así y las sensaciones son muy buenas. La tendencia está cambiando y, si se prolonga durante toda esta semana, el domingo puede haber un resultado que a algunos les va a sorprender.

Viendo su actitud tan beligerante con Vox, ¿se arrepiente de haber pactado tres presupuestos con ese partido?

En absoluto, estamos hablando de acuerdos parlamentarios, igual que los ha habido con el PSOE y con Podemos. Otra cosa es que yo hubiera cambiado mis principios y mis valores, pero no he cambiado ninguno. No es verdad que haya habido un paso atrás en derechos adquiridos por el colectivo LGTBI o por las mujeres en Andalucía ni nada parecido. Nadie puede decir que yo haya traspasado ninguna línea roja de los principios en los que creo. Querían que pusiéramos a los menas [menores extranjeros no acompañados] de patitas en la calle. Pues no, mire usted, porque son personas y porque hay una ley que los protege. Hay cosas que no comparto con Vox y que no puedo admitirlas, me da mucha rabia cómo miente Olona a los andaluces y no lo permito. A lo mejor Juanma Moreno tiene otra estrategia política en estas elecciones y se pone un poco más de perfil, pero yo siempre he ido de frente.

Vox no ha conseguido nada en cuestiones ideológicas en esta legislatura, si alguien les ha frenado en el Parlamento andaluz he sido yo

¿No considera que implantar el teléfono de violencia intrafamiliar fue una cesión a Vox?

Eso no se lo cree nadie, porque no se ha eliminado el teléfono de violencia machista. Se ha puesto una línea más, que no le cuesta nada a los andaluces.

Pero fue un guiño muy simbólico…

No, no, no, eso no es verdad, hemos puesto un telefonito al lado por si alguien quiere llamar. Es que cuando se tiene que gobernar es para todo el mundo, para los que piensan como tú y para los que no, para los que te votan y para los que no te votan. Y el PSOE, Podemos, Vox y el PP parece que quieren gobernar sólo para los que piensan como ellos.

En el Gobierno de la Junta han gestionado dos de las consejerías, Educación e Igualdad, que son de las que más presión han recibido por parte de la extrema derecha.

No, del PSOE. Incendiaron las aulas cuando Javier Imbroda [consejero de Educación fallecido en abril] quiso empezar el curso escolar 20-21 con normalidad. Y han mentido. Vox no nos ha dado mucha guerra en esa área; en Igualdad y Política Social sí se han enfrentado a Rocío Ruiz [consejera de Igualdad], porque ha defendido al colectivo LGTBI, por ejemplo. Vox no ha conseguido nada en cuestiones ideológicas en esta legislatura, si alguien les ha frenado en el Parlamento andaluz he sido yo.

¿Cree que con Juan Espadas en la oposición se habría entendido mejor que con Susana Díaz?

Creo que Juan Espadas no va a estar en la oposición muchos días, ya lo vimos con Díaz, que está en el Senado muy bien, y no me extrañaría que optase por eso. No sé, creo que Espadas es un hombre más moderado o menos visceral que Díaz en cuanto a lo que es la negociación y tal, probablemente nos hubiéramos entendido, claro que sí. Yo me entiendo con casi todo el mundo.

Cuando vino Inés Arrimadas y apostó por reformar el capítulo 2 de la Constitución para eliminar las nacionalidades, ¿eso fue pegarse un tiro en el pie?

Qué va, si eso es lo que yo persigo, la igualdad de todos los españoles. De todos.

Pero que Andalucía es una nacionalidad histórica está recogido en el Estatuto…

Claro, pero se puede reformar. Yo estoy dispuesto a reformar la Constitución española, que es lo que permitiría después poder reformar los estatutos autonómicos para que todos los españoles seamos iguales en derechos y obligaciones, que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Y que se acabe con el cuponazo vasco, que se acabe con los privilegios para los separatistas y los independentistas, para que reformemos la ley electoral y que el voto de cada español valga exactamente lo mismo, vote donde vote. Y para que seamos capaces de dejar la justicia en manos de la justicia y no manipular y manosear el Consejo General del Poder Judicial. Pues claro, claro que estoy de acuerdo con todas esas reformas, porque soy liberal.

¿Aún a costa de considerar a Andalucía una nacionalidad?

Si no hay ninguna nacionalidad, ¿cuál es el problema? El problema es que unas lo sean y otras no. ¿Lo de la nacionalidad nos otorga privilegios o nos da una financiación justa? ¿Nos da algo? Pues no. Yo no soy nacionalista, yo soy español y andaluz.

Pero ustedes mismos han hablado de una refundación del partido para reforzar su línea andalucista, ¿no es una contradicción?

Yo he hablado de una parte del electorado andaluz que se siente muy identificada con Andalucía, que defiende los intereses de Andalucía y a los cuales podríamos dirigir nuestros mensajes. Pero yo no soy nacionalista, esos son los de Esquerra y los del PNV. Yo creo en la igualdad absoluta de todos los seres humanos, vivan donde vivan, en este caso en España, que es mi país, y no me gusta que un vasco reciba 2.600 euros para la sanidad y un andaluz 1.300. Así, ¿de qué me sirve el concepto de nacionalidad histórica? Que vivimos en el siglo XXI, por favor.

PP y Ciudadanos no somos lo mismo, yo no estoy dispuesto a pactar y a llegar a acuerdos de gobierno con Vox. El PP lo ha hecho en Castilla y León y lo ha hecho en Madrid, ¿quién me dice que no lo vaya a hacer aquí?

Si Ciudadanos desaparece del Parlamento andaluz, ¿Inés Arrimadas debería integrar el partido en el PP de cara a las generales?

Es que Ciudadanos no va a desaparecer del Parlamento andaluz y va a seguir con su grupo parlamentario. Y vamos a seguir gobernando Andalucía. Y por lo tanto, vamos a seguir siendo molestos para los que realmente quieren quitarnos de en medio, porque decimos lo mismo aquí que de Despeñaperros para arriba. Yo no he escuchado a Feijóo llegar al País Vasco y decir que va a acabar con el cupo vasco, ni a Santiago Abascal siquiera. Ni, por supuesto, a Pedro Sánchez. Pues sí, yo voy y no me vota nadie, de acuerdo, pero digo lo que pienso. Eso es ser libre, eso es libertad, y no lo que vendía la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid para ganar las elecciones.

¿Se arrepiente de no haber cerrado un acuerdo con el PP en Andalucía para hacer un proyecto conjunto?

No, porque PP y Ciudadanos no somos lo mismo, yo no estoy dispuesto a pactar y a llegar a acuerdos de gobierno con Vox. El PP lo ha hecho en Castilla y León y lo ha hecho en Madrid, ¿quién me dice que no lo vaya a hacer aquí? Y yo con Vox repito que no voy ni a coger billetes de 500 euros, porque quieren acabar con los derechos que tenemos en Andalucía, con el Estado de las autonomías, saltarse las leyes internacionales en materia de inmigración… Y están mintiendo a base de decir lo que la gente, su electorado, quiere escuchar para conseguir un puñado de votos para utilizar Andalucía como un trampolín para el sueño de La Moncloa, que lo han dicho Abascal, Ortega y Olona, que no lo estoy diciendo yo. Y desde Andalucía podemos hacer mucho por España, muchísimo, entre otras cosas cambiar el Gobierno que tenemos ahora mismo, porque creo que Sánchez debería de marcharse ya para su casa. Pero no lo va a hacer, va a seguir en el sillón hasta que termine su etapa gloriosa de presidente de la Unión Europea, que es lo que quiere dentro de un añito y poco, entonces sí se irá a la calle.

Hablando de irse a la calle, y aunque dice que no se ve como un cadáver político, ¿qué es lo que hará si finalmente deja la política tras el 19J?

Vivir, ¿le parece poco? Profesionalmente no sé, no me lo he planteado, tengo mi empresa y mis sociedades, no sé si las activaré. Tengo también muchas ofertas, algunas muy interesantes que me encantan y que tienen que ver con la comunicación, que es un mundo que me fascina, y otras en el ámbito empresarial. A partir del lunes veremos si sigo siendo el vicepresidente de la Junta, el portavoz del grupo parlamentario, diputado o si vuelvo a mi vida anterior, que me encantaba. Lo que sí tengo claro es que, pase lo que pase, soy un hombre que ha hecho aquello que creía que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. Y voy a seguir pensando de la misma manera de muchísima gente y del trabajo que hemos hecho. No me preocupa en absoluto el lunes, esto para mí no es un trabajito, no vine a la política para tener un trabajo porque yo ya tenía uno y una vida. De hecho, ganaba más dinero y vivía mejor antes, cuando no estaba en política. Así que que nadie se preocupe por mí, que voy a estar bien.