La Junta de Andalucía pone en marcha el teléfono de violencia intrafamiliar que pedía Vox: "Es una realidad incuestionable"

En junio de 2019, Vox salvó el primer presupuesto andaluz de PP y Cs metiendo sus medidas sobre "violencia intrafamiliar" e "inmigración irregular". Pedía, entre otras cosas, un teléfono de atención "para la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar, en un sentido amplio". Esas posibles víctimas de lo que la extrema derecha suele denominar "violencia intrafamiliar" (como concepto sustituto de "violencia de género") ya cuentan con servicios de atención telefónica en Andalucía como teléfonos del menor, de personas mayores, para víctimas de violencia de género y para víctimas en general, y atendieron 18.800 denuncias en el año 2018. Dieciséis meses después de aquella petición, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado la puesta en marcha del 'Teléfono 900 300 003 sobre violencia intrafamiliar', que entra en funcionamiento el viernes. Ruiz ha defendido firmemente esta nueva vía: "Vox no tiene que ver conmigo. Me atengo a los hechos, a la realidad incuestionable, existe la violencia intrafamiliar, y como consejera tengo la responsabilidad de ofertar políticas públicas".

A la consejera de Igualdad se le ha cuestionado en la comparecencia ante los medios si se sentía cómoda presentando un teléfono que ha sido una petición de Vox como réplica al Teléfono de la Mujer, pero Ruiz ha argumentado tajante que "lo que piensa Vox y Vox quiera sustituir depende de Vox". La consejera de Igualdad, que ha estimado que "la terminología y el lenguaje que use cada uno, con los prejuicios y simbología que quiera, son subjetivos", ha defendido que "existen muchos tipos de violencia" y ha esgrimido que la que sufre la mujer "es la violencia de género". Es un hecho que el concepto de violencia intrafamiliar ha entrado de elleno en el seno de la Junta a propuesta de Vox, al igual que ha ido haciendo el concepto de "inmigración irregular".

Cuando se presentaron aquellos presupuestos se le preguntó al portavoz de Vox, Alejandro Hernández, en su comparecencia junto al consejero de Hacienda y el de Economía, si el teléfono que ahora se pone en marcha también servía para mujeres víctimas de violencia de género. La Junta defendía que se "ampliaba" a todo tipo de violencia porque "la violencia no tiene género". Según ha mantenido este miércoles la consejera, "hay una realidad silenciada porque no se denuncia: los padres no denuncian a sus hijos y los abuelos no denuncian a sus nietos". Rocío Ruiz ha añadido que que en sus 30 años de carrera profesional "he escuchado la frase 'no sé qué hacer, me encuentro impotente, necesito ayuda'", por lo que ha sostenido que "estamos haciendo un gran servicio".

Gestionado desde la Agencia de Servicios Sociales

El Teléfono de Atención a la violencia intrafamiliar entrará en funcionamiento este viernes, 16 de octubre, y estará operativo inicialmente de lunes a viernes de 8:30 a 15:00, según ha explicado la consejera de Igualdad a los medios, quien se ha mostrado convencida de la necesidad de su existencia. Será gestionado por el Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) y va a estar coordinado con el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA). "Se trata de una línea gratuita que tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía la comunicación de posibles casos de violencia en el ámbito familiar para que los servicios sociales competentes se pongan en marcha las actuaciones precisas que garanticen su seguridad", ha explicado en una nota de la Consejería de Igualdad.

La consejera ha defendido su utilidad y el apoyo que supondrá para las familias que la padecen: "Una iniciativa destinada a servir a padres, madres, hijos e hijas como vía para encontrar apoyo, comprensión y acompañamiento en momentos difíciles. El teléfono busca superar esa estigmatización que en no pocas ocasiones hace que las familias que viven esta violencia en su seno permanezcan en silencio".

Ruiz, que ha clausurado las jornadas 'Violencia intrafamiliar: análisis de la situación' que han tenido lugar en la Fundación Cajasol, ha avalado con datos la puesta en funcionamiento de este teléfono: "En la actualidad, nuestra sociedad está asistiendo a una escalada paulatina de estos casos. Sin ir más lejos, en los últimos cinco años, en Andalucía ha aumentado un 60 por ciento las sentencias a adolescentes por este motivo según los datos del Consejo General del Poder Judicial". Según ha explicado la consejera, se canalizarán dos tipos de comunicaciones, por un lado las que hagan referencia a posibles tipologías de violencia en el seno de la familia y, por otro lado, se atenderán las llamadas de información sobre servicios, prestaciones y recursos para las familias.