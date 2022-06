Juan Marín desafía a las encuestas que pronostican su desaparición: “Hoy tengo más ilusión que en 2015”

El partido de Ciudadanos en Andalucía ha comenzado una carrera por conseguir unos votos que los sondeos no le otorgan. Aluviones de abrazos y sonrisas, lágrimas incluso de Juan Marín y un viento agitado que parecía animar la hora clave de las 12.00 de la noche, cuando oficialmente ha empezado la campaña electoral y al candidato naranja le ha pillado en Sevilla después de hacer una primera parada en Jerez de la Frontera (lugar de nacimiento de Inés Arrimadas y localidad donde Ciudadanos fue primera fuerza en 2018).

Ciudadanos se juega su supervivencia política en las elecciones de Andalucía después de su última debacle en Castilla y León

Con vistas a la iglesia del Salvador, la Giralda y la Catedral de Sevilla, el acto, recogido y sin alaracas, ha tenido lugar en el hotel Abba Sevilla donde Marín, candidato a la Presidencia, acompañado por Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, Marta Bosquet, presidenta del Parlamento Andaluz y en torno a 60 personas afiliadas y sus allegados ha recalcado que está “muy feliz y orgulloso de liderar Ciudadanos en esta Comunidad Autónoma”.

“El partido empieza 0-0”

Juan Marín ha querido, en este primer día de campaña, desafiar a las encuestas que este jueves mismo le daban unos resultados casi de desaparición. El candidato por Ciudadanos lo tiene claro: “yo creo que el próximo 19 de junio los andaluces darán la vuelta a los sondeos y seguirá habiendo un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos”. Porque, asegura, “cualquier cambio de gobierno sin Ciudadanos es un cambio a peor”. “El partido empieza 0-0”, ha afirmado Marín en referencia a los sondeos. El candidato de Ciudadanos se ha declarado “muy feliz” porque “hemos hecho nuestro trabajo”.

De hecho, horas antes en Jerez junto a Edmundo Bal, ha alertado de la posibilidad de que Andalucía acabe volviendo “a otro régimen, pero ahora de derechas”, tras describir los 37 años de gobierno del PSOE como “régimen”, de manera que “se convierta ahora en el cortijo de la derecha”, en una referencia velada a un potencial pacto de gobierno PP-Vox tras las elecciones. Aún así, los números no acompañan. No obstante, asistentes al arranque barajaban unos resultados de cinco diputados (lo que les permitiría formar grupo parlamentario) pero muy lejos de los 21 que ahora ocupan.

“Ejemplo” de lealtad

Su compañera de partido Begoña Villacís ha reivindicado el Gobierno de coalición andaluz porque Juan Marín ha sido un ejemplo “leal” de gobierno de coalición que se tiene que observar en otras comunidades para “tomar ejemplo”, para sentenciar que “Andalucía se merece cuatro años más de este cambio” y “este modelo de gobierno es un modelo de éxito”.

Tras la intervención de la vicealcaldesa de Madrid, Bosquet ha afirmado que esta es la tercera campaña en la comunidad y “tenemos la misma ilusión”. “En esta campaña nos presentamos con una cuestión fundamental y es el aval que tenemos del trabajo hecho y el trabajo cumplido”, a sabiendas de que, a juzgar por los sondeos electorales, a los de Arrimadas les ha lucido poco su acción de Gobierno que ha sabido rentabilizar mucho más el PP.

Bosquet no ha perdido la oportunidad de hacer un llamamiento a aquellos que “confiaron en 2015 y en el 2018 por el cambio y cambiamos Andalucía de ser el vagón de cola en cabeza de locomotora”, para que vuelvan a repetir su voto. “El cambio de Andalucía lleva el apellido de Ciudadanos”

La tesis del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta es que “si alguien quiere cambiar Andalucía que nos vote” para sostener seguidamente que “hoy empieza la cuenta atrás” mientras ha argumentado que “el cambio no empezó en 2018, sino en 2015, cuando entramos en el Parlamento con nueve diputados”, por cuanto ha sostenido que “nos daban la llave para empezar a fiscalizar al PSOE, a acabar con la corrupción, a acabar con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, al tiempo que ha recordado que las encuestas “nos daban cero” diputados.

El vicepresidente de la Junta, quien ha afirmado que “como nos vayamos vuelve (la corrupción)”, se ha reafirmado en el argumento de que “el único cambio que ha funcionado es el de Cs, el cambio no es posible donde no estemos nosotros”, por lo que, además del relato pormenorizado de la contribución de su partido en el gobierno de coalición de PP y Cs, se ha preguntado “cuándo ha habido más estabilidad”, un hecho que ha contrastado con la afirmación de que “hoy hay líos en todas las comunidades”, y colegir que “aquí no, aquí está Ciudadanos gobernando”.

El también vicepresidente de la Junta ha trasladado a la militancia que “lo tenéis muy fácil, solo lo podemos decir que nosotros que no vamos a pactar con Vox”, a lo que sumado su negativa a pactar con el PSOE porque “con el señor Espadas va a volver el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”.

Marín ha indicado que “ahora empieza la batalla, Ciudadanos va a seguir gobernando cuatro años más” y ha pedido “pelear que nos queda mucho por hacer”.