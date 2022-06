Marín: “Espero que las torrijas no se les atragante a más de una a las ocho de la tarde del domingo”

El 'momento torrijas' del segundo y último debate electoral ha tenido continuidad en la mañana de este martes. Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha compartido con compañeros de partido un desayuno con torrijas apenas unas horas después de preguntar a Macarena Olona, si sabía hacerlas porque a él les salen “buenísimas”, presumió. La aspirante de Vox le había recriminado que el vicepresidente andaluz “cocinaba torrijas” durante la pandemia.

“Espero y deseo que no se les atragante las torrijas a más de una cuano lleguen las ocho de la tarde del domingo. Yo les regalaré unas poquitas tanto a la señora Olona como a Teresa, que me las pidió pa'l Kichi, que a los dos los quiero muchísimo. Estas las ha hecho José Luis, también de Sanlúcar. No les salen tan bien como a mí pero están buenísimas, Jose, gracias por el detalle”, ha comentado Marín entre broma esta mañana durante el desayuno con la candidatura de la provincia de Sevilla.

“Las hago buenísimas”, le respondió Marín durante el debate ante el comentario de Olona, provocando las sonrisas entre el resto de candidatos. Teresa Rodríguez llegó a interpelar a Marín y le dijo: “Pues guárdame unas poquitas pa'l Kichi”, en alusión a su pareja y alcalde de Cádiz, José María González.

El propio Marín ha querido dar continuidad a la broma con un mensaje de Twitter durante el desayuno: