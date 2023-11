Crece la demora para acudir al médico de familia en Andalucía

Andalucía no consigue atajar los problemas asistenciales que sufre sobre todo en la atención primaria. Si hace tan sólo unos días el sindicato CCOO alertaba de que hay 200.000 personas más en las listas de espera hospitalarias desde que gobierna el PP, el panorama que se dibuja en los centros de salud no es mucho mejor, a tenor de los datos. Aunque todo depende de la fuente que se consulte, ya que la Consejería de Salud cifra en 3,38 días la espera media para ir a un médico de familia, mientras usuarios y sindicatos elevan esa cifra por encima de la semana.

Lo que sí es un hecho constatable es que la demora se ha acentuado en los últimos meses. Si en mayo Salud establecía la espera en apenas 2,5 días, ahora la demora es de casi un día más. Eso sí, es más baja con respecto a la acumulada en 2022 cuando era de 3,67 días y la de 2021 con 4,16 días. Estos números no hacen más que dibujar un “colapso asistencial” que es denunciado sistemáticamente por profesionales y sindicatos, y que sufren a diario los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Para las secciones sindicales, esos datos están recogidos con un “sesgo” que no es “fiel a la realidad”.

En ese sentido, según la información recogida por este medio a través de estadísticas sindicales y experiencias de pacientes, la demora asistencial en los ambulatorios andaluces está por encima de la semana. En algunos casos incluso no se llegan a agendar huecos para que un ciudadano pueda acudir a ver a su médico de cabecera. Algo que se acentúa sobre todo en los grandes núcleos de población, según explican los sindicatos, porque hay una mayor demanda y falta personal puesto que no todas las bajas se cubren y la bolsa de eventuales, además de estar desactualizada desde 2021, no tiene profesionales suficientes, según advierten desde el SAS.

Fuentes de la mesa sectorial de Salud lamentan que sea “habitual” ver cómo en los ambulatorios andaluces hay “colas de usuarios dentro y fuera de los mismos centros”. Por ejemplo, según las mismas fuentes, en el centro de salud de Puerto Real para una extracción de sangre para una analítica hay un mes de demora y en el consultorio del Rio San Pedro, también en Puerto Real, no dan cita hasta el 7 de noviembre.

Según el SAS, “independientemente de la demora, ningún enfermo ha dejado de ser asistido en el mismo día si así lo ha necesitado a través de los servicios de urgencia”. Un método al que acompañan las consultas de acogida que se pusieron en marcha en 2021 para que sean los enfermeros quienes criben si un paciente tiene que ser visto en ese mismo momento por su médico, al igual que ocurre en un hospital. En todo caso, desde Salud admiten que no están “satisfechos” con los datos, por lo que están obligados a “seguir realizando acciones de mejora para conseguir que la asistencia sanitaria de los andaluces sea más eficiente”.

Problemas derivados

Los sindicatos son mucho más tajantes al respecto. Antonio Macías, portavoz de UGT, considera que es “insoportable” la situación que viven los usuarios. Algo que se traduce en agresiones al personal sanitario por parte de algunos pacientes. “La gente está hasta harta de soportar estas interminables esperas y lo pagan con los profesionales, que van con miedo a los centros de salud ya que sufren una presión increíble y mantenida en el tiempo con lo que al final repercute no solo en su forma de trabajar sino en su salud”. Según Macías, las bajas por problemas de salud mental “son cada vez mayores”.

En CSIF lamentan que Salud interprete las cifras “como le interese” porque las cosas son “mucho peores”, y en SATSE sostienen que en el área de enfermería no hay demora, pero que sí hay un problema en la de fisioterapeutas, donde la espera puede alargarse hasta dos meses. Desde CCOO, José-Galindo Pelayo cree que la elevada tardanza “empieza a ser un problema crónico”. Por eso, piden que se aplique ya el Pacto de la Atención Primaria que contiene medidas que pueden disminuirla. “Por ejemplo, había una cantidad de administrativos que se iban a contratar para quitarle burocracia a la consulta de los médicos de familia que no se está desarrollando. Al igual que había un número importante de médicos que no tenían asignados cupos, a los que se les iban a empezar a asignar cupos y a pasar consulta de forma programada”.

Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), asume que “todo el mundo sabe” cómo está en realidad la atención primaria en Andalucía, que no es como defiende Salud. “Hay muchísimas personas que están intentando conseguir una cita con su médico y durante días y días no consiguen que se les dé una cita ni por la aplicación correspondiente ni por teléfono. Tienen que ir al centro y, sin embargo, luego en esos mismos centros el SAS está dando una demora de 48 horas”. En el SMA cree que el SAS “maquilla las cifras” lo que es, a juicio de Ojeda, “una actitud intolerable”.

“Es una forma de engañar a la población y una forma de ocultar la realidad. Esto lo llevamos diciendo nosotros muchísimo tiempo y no tenemos respuesta, porque esta consejería, de hecho, a todas las denuncias que se le hacen, lo que responde es negando la denuncia. Se nos dice que no hay médicos y que por eso no se contrata. Es falso. Se nos dice que no hay demora en los centros de salud. Es falso. Una y otra vez la Consejería adopta la misma estrategia, que es negar la realidad”, sentencia el representante de los médicos andaluces.