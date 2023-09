Golpean y tiran al suelo a una médica de familia en Atarfe (Granada)

Una médico de familia del centro de salud de Atarfe, en Granada, ha sido víctima de una agresión este viernes mientras pasaba consulta. Según explican sus propios compañeros y confirma la Delegación de Salud, la sanitaria ha sido golpeada por dos mujeres que, sin mediar palabra, la han tirado al suelo, llegando incluso a arrancarle mechones de pelo. Una situación por la que se ha activado el protocolo de agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y por el que la profesional se ha dado de baja.

Los hechos han tenido lugar en el ambulatorio de este municipio del área metropolitana de Granada cuando la médica de cabecera se encontraba pasando consulta. De acuerdo con el relato al que ha tenido acceso este medio, dos mujeres le han pegado sin “motivo alguno”. Se han acercado a ella y sin que hubiese mediado ninguna conversación, le han golpeado, le han tirado al suelo y le han arrancado pelo. Además del shock y de los golpes recibidos, la mujer presenta molestias en el cuello.

Fuentes de Salud confirman a elDiario.es Andalucía que se ha activado el protocolo frente a las agresiones contra sanitarios y que la profesional se ha dado de baja. Aún no ha interpuesto denuncia ya que está a la espera de realizarse un parte de lesiones, aunque la agresión sí ha requerido de la asistencia de la Guardia Civil. Al parecer, la agresión se ha originado cuando estaba explorando la hija de una de las agresoras y no le ha encontrado nada reseñable, pero la madre insistía en que le recetase una pastilla contra el mareo.

Los sanitarios consultados explican que por la edad de la joven no existen pastillas recomendables para ella por lo que no era pertinente. Algo que no le ha gustado a la madre y a otra mujer que le acompañaba por lo que han procedido a golpearla y tirarla contra el suelo. La situación ha sido tan grave que la doctora ha tenido que ser escoltada hasta su vivienda por la Guardia Civil. “No queremos que esta agresión se quede ahí, exigimos más medidas”, explican fuentes sanitarias a este medio.

“Reclamamos más personal porque estamos bajo mínimos y seguridad las 24 horas del día. Parte de la crispación la pagamos porque falta plantilla y tenemos a diario muchos enfrentamientos”. Una realidad que no es exclusiva de este centro de salud puesto que los sindicatos llevan tiempo exigiendo al SAS que incremente el número de sanitarios para aminorar las listas de espera, mejorar la atención primaria y acabar con las agresiones que sufren los profesionales. Algo para que Salud aún no ha logrado atajar y que se ha convertido ya en un problema histórico de la sanidad pública andaluza.

Observatorio contra la violencia

Para dar pasos en la mejora de este problema, la Junta de Andalucía ha creado esta misma semana el Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público. Un órgano en el que están presentes sanitarios, sindicatos, pacientes y fuerzas y cuerpos de seguridad. “Este observatorio será un mecanismo de gran utilidad para disponer de la opinión y la experiencia de personas externas y expertas en situaciones de violencia y agresión”, explica la consejera de Salud, Catalina García.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Atarfe ha emitido un comunicado en el que expresa su “enérgica condena y repulsa” a la agresión sufrida por esta doctora: “Queremos enfatizar nuestro compromiso inquebrantable con la tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia, especialmente aquella dirigida contra los profesionales de la salud que desempeñan un papel vital en nuestro pueblo”.