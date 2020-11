Qué importa que un diputado se levante, golpee el atril y el micro y mande "a tomar por culo" a la sala. ¡Coño! ¡A ver si no se va a poder decir nada ni en el Parlamento de Andalucía! Qué importa que ninguno de los dos partidos del Gobierno autonómico critiquen esa salida de tono.

Da lo mismo y por eso la presidenta del Parlamento andaluz le ha quitado importancia. Cosas del directo. El fragor de la discusión. "Borrón y cuenta nueva"

Qué importa que el PP haya dicho en otras ocasiones que el respeto a las instituciones es fundamental para preservar la democracia. Lo dijo Ana Pastor cuando, en 2017, convocó la mesa del Congreso para hablar de cómo rebajar el tono bronco de la sala. Lo dijo hace menos de un año Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, cuando la líder del PSOE le negó el saludo al consejero de Hacienda tras aprobar los presupuestos. Pero eso qué importa. No parece buen momento para cabrear al socio con el que se puede sacar adelante legislación en la Comunidad Autónoma durante los dos años que quedan. No es una buena idea tampoco no decir nada ni sacarles los colores a los de Vox si lo que quiere el PP es hacer un viaje al centro, donde se pelean los votos en este país. Pero qué importa.

Qué importa que sea precisamente Vox, este partido de extrema derecha, el que utiliza expresiones como "filoterrorista", "buscador de huesos", ejecutivo con "tics liberticidas", "guarro", "basura", "Acojonado", "Sinvergüenza", "Matones", "Mafiosos". Qué importa que luego sean estos diputados los que se muestren ofendidos y amenacen a la cámara con no asistir a la vida parlamentaria faltándole al respeto a sus propios votantes. Qué importa que no se puedan hacer bromas ni sátiras sobre la religión, por ejemplo, sin que haya denuncia precisamente de asociaciones cercanas a dicho partido, pero sí insultar en la cámara de representación de los andaluces.

No importa, porque así no importa la institución, esa que tiene que llevar sobre los hombros una parte de la recuperación y del bienestar del país. Esas instituciones elegidas y responsables de mejorar la vida de todos. Qué más da.

Y cuando no son valiosos los órganos democráticos, o eso nos quieren hacer creer, el comienzo del deterioro está servido.

Y "a tomar por culo todo"

PD: Y, como dijo la semana pasada una compañera periodista, a ver cómo le explicamos a nuestros hijos que no se puede mandar "a tomar por culo" al profesor o profesora de turno porque no nos guste una decisión suya.