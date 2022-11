Que nos quiten lo multao

Fue un viaje maravilloso en coche por Euskadi e Iparralde. A la vuelta, me despidió un buen amigo vasco y me dijo: aligera y llega pronto a Burgos que la Ertzaintza multa más que la Guardia Civil. No los vi ni a unos ni a otros. Años antes, había estado por La Rioja y Navarra; entrado en el territorio foral me crucé varias veces con la Policía Foral de Navarra por las carreteras. Me dije con regusto, qué pinta es España.

Por aquellos días me andaba recogiendo datos y experiencias para elaborar un proyecto de ley para la creación de la Policía Autonómica andaluza. Proyecto fracasado porque, una vez concluido, el PSOE lo metió en el cajón de su poca creencia en el autogobierno de Andalucía. Estuve en las academias de Arkaute y Mollet del Vallés. En un encuentro con Xabier Arzallus –interesado en mis intereses, además de explicarme sus tratos con Felipe González y José María Aznar– me comentó: tenéis que pedir las competencias de tráfico, las multas hacen falta.

Ellos ya tenían esas competencias, desde Madrid se las había transferido la Comisión Mixta en los primeros ochenta, cuando ETA mataba. Es curiosa la travesía de las competencias en España en materia de tráfico. Primero fue el Cuerpo de Vigilantes de Caminos, el general Franco los disolvió y pasó sus competencias a la nueva Policía Armada y de Tráfico. Más tarde, en 1959, dichas competencias de los llamados grises pasaron a la Guardia Civil. No se recuerdan en ninguno de los casos grandes protestas ni mucho menos que los policías afectados ni sus organizaciones se manifestaran ni airearan su desacuerdo. Claro que no había libertad de expresión ni de asociación y, en todo caso, como él mismo solía decir –se lo he escuchado recién a Rajoy también–: yo no me meto en política. Por eso, tampoco los policías se metían en política pero multar, multaban, hacía falta.

Cuando la Guardia Civil de tráfico se desplegó por todo en territorio del Estado, en Navarra compartió esa competencia con la Policía Foral navarra, que ya la tenía. Esta policía fue creada en 1928 como una policía de carreteras y ni Franco la disolvió. Navarra era territorio amigo del dictador y por eso permitió sus privilegios forales, incluido mantener las competencias de tráfico de su Policía Foral. Así siguen hasta ahora.

La Policía Foral de Navarra es una policía más del Estado, como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Así lo dice la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, para los patriotas de verdad la única policía fetén es la Guardia Civil. Pobre Duque de Ahumada, fundador del benemérito cuerpo, que nació en Pamplona. Resulta que su sueño de patrullar caminos y carruajes no pudo verse plenamente realizado nunca en su Navarra natal y foral. Y ahora la patriótica España, la que madruga pero no le da tiempo a leer, cuya única policía es la Guardia Civil, clama porque dicen que los echan de Navarra. Mienten.

Pero no, nadie echa a la Guardia Civil de Navarra. Y eso lo saben los políticos y deberían saberlo también en el Cuerpo, individualmente, oficiales, suboficiales y números, y sus asociaciones. A ellos nunca los echaron de ninguna parte, su presencia aquí o acullá es la que determinen las leyes. Si acaso, echar echar, los echaron de Guinea Ecuatorial en tiempos de Fraga.

La Constitución española entre sus competencias exclusivas, i.e. Tráfico, contempla cuáles pueden ser transferidas, traspasadas, delegadas. Fue el caso de Euskadi. También fue el caso de Catalunya. En el histórico Pacto del Majestic –en la foto también aparece el apolítico M. Rajoy–, José María Aznar acordó con Jordi Pujol transferir a Catalunya las competencias de tráfico. Con sus pasarelas, es decir, no es como cuando se llevan Astilleros o Delphi o Airbus que te puedes quedar en la calle, la Guardia Civil tenía y tiene la posibilidad legal de acomodarse según su interés, incluso incorporarse a la nueva unidad de trafico creada u otra, sea en Euskadi, Catalunya o ahora en Navarra.

Nuñez Feijóo también barajó esa posibilidad para Galicia, cuando era gallego y mucho gallego, y, si le sigue cogiendo el gusto a lo blanquiverde, no me extrañaría que Moreno Bonilla se acogiera al Estatuto de Autonomía de Andalucía que lo permite –no como el PSOE– y solicitara la competencia en Tráfico.

Lo que va a ocurrir en Navarra no es un dislate del independentismo o una traición a nadie, ni una retirada de la Guardia Civil. Es, ni más ni menos, que cumplir la Constitución, el Amejoramiento de Navarra –bloque de la constitucionalidad– y las leyes orgánicas, entre otras la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Nadie se va a retirar y a nadie echan de Navarra. Los políticos, los llamados constitucionalistas, lo deberían saber, pero igual es que a los niños bien les es más fácil licenciarse en algunas facultades. En todo caso, podemos vivir con su ignorancia, aunque no cómodamente con sus malas intenciones y ganas de crispar y mentir. Lo que sí podría hacerse, porque son empleados públicos, es incluir en los temas de acceso a los cuerpos policiales mejores nociones de derecho constitucional y organización territorial del Estado y de sus policías. En todo caso, que se sepan las leyes de donde están destinados.

Por lo demás, siempre podemos coleccionar multas, aunque la que vale debe ser solo la de la Guardia Civil.