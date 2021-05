Luis Villargacía Saiz, experto en biología y ecología: "Estudiar o trabajar en el campus de la UPO supone un bien intangible en la calidad de vida de las personas”

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, conversamos con el profesor Luis Villagarcía Saiz, experto en Biología y Ecología y vinculado al Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturaleza de la UPO desde su formación.

Villagarcía es uno de los profesores implicados en fomentar el compromiso con el medioambiente que caracteriza a la Universidad Pablo de Olavide y asume y confía en el reto de trabajar hacia una universidad cada vez más integrada en el entorno y respetuosa con el mismo. Recientemente, ha sido nombrado director de la plataforma CEI Cambio, un punto de encuentro para la difusión de proyectos ambientales creada en el año 2010 con el objetivo de aunar el conocimiento y promover la difusión de proyectos en materia ambiental. En esta plataforma la UPO funciona como coordinadora, contando con la colaboración de otras universidades socias: Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía.

Además de CEI Cambio, este experto en medioambiente es uno de los promotores de Mundo Sostenible, el programa de radio de la emisora universitaria RadiOlavide en el que se promueve la sostenibilidad a través de debates y divulgación de contenidos y que ha sido recientemente galardonado con Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local.

La UPO se define como una universidad sostenible. ¿De qué manera contribuye ser un campus verde a la sociedad?

El campus de la UPO es un elemento diferencial de la universidad desde que se creó, en el que existe una gran riqueza natural siendo el campus un auténtico escenario de biodiversidad. Todo esto ha sido posible porque se ha gestionado desde la integración con el entorno y ahora estamos obteniendo beneficios de ello, ya que estudiar o trabajar en el campus UPO supone un bien intangible para la calidad de vida y el bienestar de las personas. Hemos convertido el ámbito de la Universidad Pablo de Olavide en un ejemplo para el resto de instituciones ya que los miembros de la comunidad UPO se han nutrido de estas ventajas y van a requerir estos bienes cuando salgan de la institución.

¿Por qué crees que las universidades deben ser punto desde el que se trabaje la sostenibilidad?

Considero que es totalmente necesario desarrollar cualquier actividad que esté relacionada con la sostenibilidad ya que nos encontramos en un escenario de cambio, el cual, en ocasiones se plantea únicamente como un cambio tecnológico, algo que considero que es erróneo ya que no es posible desde una perspectiva sostenible. Necesitamos que el desarrollo siga otras líneas en la que se tengan en cuenta los cuidados, la vida de las personas, la conservación de la naturaleza y que todo ello se integre con un bienestar medioambiental. Por lo tanto, considero que la universidad tiene la obligación de llevarlo a cabo, ya que poseen las capacidades de investigación, la información y el rigor científico para plantear alternativas hacia un cambio que considere la revolución tecnológica pero que, a su vez, respete y cuide los ecosistemas.

¿Hacia qué líneas debe encauzar la Universidad Pablo de Olavide sus esfuerzos para mantener y mejorar este compromiso medioambiental?

Cuanto mayor sea la conciencia medioambiental de las personas que forman el colectivo UPO, mayor será el grado de sostenibilidad. Considero que se debe poner empeño en logar captar la atención de los miembros de la Universidad para que entiendan y asimilen la responsabilidad individual que deben asumir y con la que se conseguirán resultados satisfactorios. En este sentido, me gustaría reconocer la labor que realiza el colectivo de los auxiliares de servicio en cuanto al ahorro energético de luz, ya que este personal se esfuerza en tener un control del uso de las aulas y de esta manera, apagan las luces cuando están en desuso. Esta pequeña acción se traduce en un ahorro significativo de energía, no es obligatoria, pero refleja el compromiso de la comunidad con el objetivo de sostenibilidad y es la vía más eficiente para conseguir los propósitos deseados.

¿Qué iniciativas se están llevando a cabo en la Universidad Pablo de Olavide para mejorar la biodiversidad?

Desde la delegación del Rector para Campus Sostenible, se está trabajando en la propuesta de diferentes proyectos, el primero de ellos es el de ‘huella de carbono 0’ con el que se pretende llegar a producir la mayor cantidad de energía propia mediante la instalación de placas fotovoltaicas. Por otro lado, se está examinando la posibilidad de aumentar la superficie arbórea del campus, un proyecto que pretendemos que de lugar a otras iniciativas como la de habilitar aulas al aire libre. Por último, queremos conseguir reunir todos los factores que exige la peatonalización de la zona centro del campus, para así intentar reducir el uso del transporte privado.

La Universidad Pablo de Olavide coordina la plataforma CEI Cambio desde hace once años. ¿Podría contarnos en qué consiste esta iniciativa?

CEI Cambio es el Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global. La función de la plataforma consiste en dar cabida a la problemática del cambio climático, la biodiversidad, la transformación global y la sostenibilidad, promocionando diferentes proyectos en las universidades que traten estos asuntos, ya sean actividades de educación ambiental, investigación, proyectos de transmisión de conocimiento o iniciativas de innovación. CEI Cambio colabora para mantener el compromiso con la sostenibilidad que tiene la UPO. La Universidad Pablo de Olavide funciona como coordinadora del proyecto, contando con la participación de diferentes universidades socias a nivel regional.

¿En qué proyectos se está trabajando actualmente desde la organización?

La plataforma se encuentra inmersa en dos grandes acciones de investigación. Por un lado, está llevando a cabo la tarea de adaptación de la directiva marco del agua a la realidad andaluza, concretamente del estuario del Guadalquivir (Trans-DMA), a través de un modelo de gestión integrada, un proyecto liderado por la vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado, Antonia Jiménez. Por otro lado, CEI Cambio ha recibido recientemente la adjudicación para coordinar los planes complementarios de la Junta de Andalucía en la expresión de interés de biodiversidad.

¿Qué acciones destinadas al colectivo universitario promueve CEI Cambio para contribuir al desarrollo sostenible?

El Campus de Excelencia proporciona un programa anual de educación ambiental, bajo esta programación se encuentran diferentes actividades, la más reciente fue la celebración de la ‘Semana de la Tierra’ en la que cada universidad sede proporcionó una charla. Desde nuestra sede promovemos otras actividades como la I Maratón de Biodiversidad de la UPO, la gestión de los huertos sociales y talleres de agroecología.

Centrándonos en sus metas personales como nuevo director, ¿cuáles son los objetivos que pretende conseguir con CEI Cambio durante esta etapa?

Mi primer objetivo es conseguir que todas las universidades andaluzas públicas formen parte CEI Cambio. También pretendo centrar un objetivo común para que, desde todas las sedes y en base a los recursos con los que contamos, se trabaje de la manera más productiva posible, existen muchos grupos y personas interesados en esta temática y me preocupa que no estén unidos y no encuentren las sinergias posibles. Por otro lado, me gustaría encauzar los esfuerzos en el fomento de la educación ambiental de los miembros de la comunidad UPO para así conseguir que desarrollen un sentimiento de conciencia y respeto hacia la biodiversidad. El mayor aporte que podemos realizar es conseguir que cada persona de la UPO modifique su percepción acerca del cuidado del medioambiente y mantenga una responsabilidad individual con este. De esta manera, la mejora vendría sin apenas esfuerzos ya que los resultados que se consiguen trabajando desde la biodiversidad son muy satisfactorios y las personas se esforzarían por mantener estos hábitos.

Una de las acciones de la organización consiste en trabajar para la mejora medioambiental desde los centros universitarios en los que tiene sede ¿Cuáles son los organismos encargados de llevar a cabo la tarea de sostenibilidad en la UPO?

Con la llegada del nuevo equipo de Gobierno al Rectorado de la UPO, se ha creado un nuevo cargo que es el delegado del rector para Campus Sostenible, el cual lo preside el catedrático de ecología Antonio Gallardo. Esta delegación actúa como paraguas bajo el que se amparan dos grupos de acción, CEI Cambio y la coordinación de política medioambiental, liderada por Francisco José Fernández. Entre nosotros tres, y con el apoyo técnico y organizador de la ambientóloga María José Molina, nos encargamos de tomar las decisiones de la Universidad desde el punto de vista ambiental.