El bueno de Juanma ignora a Marea Blanca

El sentimiento de indignación compartida que he vivido en Estepa, donde se ha manifestado la Marea Blanca de Estepa y de la Sierra Sur, tiene una explicación muy sencilla. Estepa ha recibido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, acompañado de toda su comitiva de Concejalas del PP, así como de un cordón de seguridad bastante amplio, tras las vallas que impedían acceder al tramo de la calle donde, además de la fábrica de mantecados visitada por el presidente que debiera serlo de todos los andaluces y andaluzas, hay un Colegio y varios comercios más. ¿A qué hora deciden hacer la visita? A la de la salida del cole. Bueno.

La orografía estepeña está llena de cuestas. Cientos de personas de varios pueblos de la comarca reivindicaban con ayuda del megáfono, desde el que con tanta pasión la portavoz Marga Aires vociferaba las justas consignas: “Recortar la Sanidad es un acto criminal”, “la Sanidad no se vende, se defiende”, “después del polvorón, arregla este follón”, y cantaba con mucho arte la cantinela de la lotería de Navidad “724 milloneeeeees: pa la privada”. Todo desde la valla que colocaron en la zona de abajo de la cuesta que impedía cruzar la calle; obligaba a dar la vuelta por la plaza de Santa Teresa.

Llegué tarde a la concentración y entré desde arriba. Fui tranquilamente sacando vídeos con el móvil, como suelo hacer en cada concentración a la que asisto. Frente a la fábrica saludé con la mano a la diputada Mª Remedios Olmedo, pero parece que no me vio, tan entretenida como estaba hablando con esos ilustres personajes que no suelen mezclarse con la plebe. Seguí y pensé que la policía o la escolta del presidente me impedirían pasar, pero no. Creo que algunos aún creen que soy concejala y andaron un poco confundidos, o hicieron la vista gorda o creyeron que era periodista. Canal Sur estaba enfocando a los personajes y a la fábrica, pero desde ningún ángulo se les veía enfocar a las cientos de personas que clamaban por la recuperación de la Sanidad Pública.

Pude grabar la salida y el “bueno” de Juanma ni siquiera miró hacia abajo, hizo un gesto de saludo con la mano y a esconderse. Mi vídeo se ha hecho viral

Tardó más de una hora en hacer unos mantecados y en departir con el alcalde, con el presidente del Consejo Regulador, usando a niños y niñas para darse un baño de masas apoyando al sector industrial y eso lleva su tiempo. Pude grabar la salida y el “bueno” de Juanma ni siquiera miró hacia abajo, hizo un gesto de saludo con la mano y a esconderse. Mi vídeo se ha hecho viral. Alguien desde una casa vecina grabó muy bien la deplorable actitud de las tres concejalas del PP de Estepa, una de ellas diputada, las tres mirando a la concentración mientras se reían. Vergüenza es poco. Estamos reclamando por la salud que estáis privatizando, señoras, esto no es un circo.

Hubo un pequeño incidente que cabe aclarar. La gente estaba súper indignada porque Canal Sur, que pagamos todos los andaluces y andaluzas, no se dignó ni a acercarse a tomar unas breves imágenes. Y la gente que quería acceder al colegio tenía que dar un rodeo muy grande. Pues un trabajador portando una cámara y una periodista, que iba degustando un mantecado como si allí no estuviera pasando lo que estaba pasando, quisieron pasar atravesando la valla. La gente les recriminó que no hubieran grabado y les dijeron que dieran la vuelta como todo el mundo. Resultaron ser de la Sexta, pero que se sepa, tampoco grabaron la manifestación.

Al final, la televisión local entrevistó al portavoz de Marea Blanca de la Sierra Sur, Juan José Monedero, médico. La periodista, que no podía disimular su malestar, dijo que era la primera vez que le vetaban preguntas. Esa gente del PP le afeó que preguntara sobre Sanidad Pública al presidente de la Junta con una manifestación en la puerta. Ella estaba estupefacta. También nos contó que lo único que salió de boca del “bueno” de Juanma es que estaba trabajando en arreglar el problema y que respetaba la concentración. Anda, mira… Estaría bueno que no la respetara como no la respetaron sus compañeras de partido, estepeñas de toda la vida.

Al grano. Desde la Marea han pedido ser recibidos con todos los responsables sin éxito. El presidente respeta las movilizaciones, muy bien, pero que deje de mentir, es lo que empezó diciendo el portavoz. Prometieron retirar una orden de privatización de los centros de salud hace ya meses y lo han incumplido, prometieron hacer una convocatoria específica de plazas fijas para esta zona y lo han incumplido, prometieron ampliar la plantilla y lo han incumplido, prometieron que iban a reducir las listas de espera del hospital y lo han incumplido, prometieron que pondrían a trabajar a profesionales por la tarde y lo han incumplido.

En la Zona Básica de Estepa han acabado ya con la Atención Primaria, no hay continuidad asistencial, de los 41 facultativos para la zona solamente hay entre 15 y 17, con lo que las personas tienen que esperar varias semanas para ser atendidas, convirtiéndose en una odisea conseguir una cita. Es imposible que vengan médicos/as a esta zona si son explotados haciendo el trabajo de cuatro, si tienen que hacer un número de guardias mensuales inasumibles, así que la situación es catastrófica y nos han condenado a no tener asistencia sanitaria. Para más datos, ver cualquier vídeo en las redes sociales de Marea Blanca, pero no busquen en Canal Sur. Por último, un mensaje claro: la Marea Blanca no va a parar hasta recuperar, al menos, la atención que teníamos antes de 2018. Que se pongan a trabajar para el pueblo y no para hacer negocio entre esos que no se mezclan con la plebe a costa de nuestra salud.

Porque si han aumentado los presupuestos y el resultado es esta desasistencia, es que son unos nefastos gestores. Entonces, que dimitan. Con la Salud no se juega.