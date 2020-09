Hace unos días, un alumno, hoy joven profesor, me envió el vídeo de Enrique Santos Discépolo cantando el tango "Cambalache", crítica del panorama poco tranquilizador de la Argentina de 1934. Sorprendido, me advertía que escuchara la letra con atención. Por esos mismos días, una amiga me envió un artículo titulado “El ministro contra la universidad”, escrito por otro joven profesor, sorprendido por un panorama poco tranquilizador, el de las reformas que el ministro de Universidades propone para el sistema universitario español. Vi cierta relación entre las sorpresas de uno y otro teniendo en cuenta el significado de la palabra "cambalache", "acuerdo o intercambio entre dos o más partes alcanzado de forma poco transparente" (Diccionario de la RAE). La falta de transparencia suele provocar situaciones confusas y, en lo referente a la Universidad, afectar a las políticas del ministro.

La llegada de Manuel Castells al Ministerio de Universidades fue un rayo de esperanza para muchos profesores/as que contemplan con admiración las universidades americanas. Pronto, muchos profesores/as empezaron a temer que Castells no conoce bien algunos entresijos de la universidad española. El caballo de batalla que hoy está en el foco de atención es el Estatuto del Personal Docente e Investigador, asunto que parece nuevo, pero que es muy viejo: la carrera docente. Modificada a lo largo de las últimas décadas , el miedo a otro cambio renace al proponer el ministro una nueva fórmula de entrada para el personal docente, paralela a la funcionarial.

Se esperaba no una concepción empresarial de la universidad, sino la introducción de rasgos de las buenas universidades americanas, empezando por la forma de entrar, algo que allí no es tan fácil como algunos piensan. No sería arriesgado suponer que a Castells no le fue fácil entrar en Berkeley; si entró sería por los méritos que presentaba. No necesitaría el "mérito" de tener un amigo allí, participaría en un concurso público, obligación en todas las universidades, privadas y públicas, que han de anunciar a los cuatro vientos las plazas vacantes .

Primer requisito: tener un doctorado en la materia a enseñar e investigar. Mientras se cursa el doctorado, se empieza como teacher assistant , con función de ayudar a un profesor (corregir exámenes, colocar materiales de clase, suplir ocasionalmente al profesor), y de iniciarse en la preparación de algún artículo. Una vez doctorado, competirá con otros muchos aspirantes, a veces más de cien, para conseguir un puesto. Una comisión estudiará sus Vitae, para elegir a quien responda más adecuadamente, por formación, capacidad y méritos, al trabajo anunciado. La endogamia es muy difícil en ese sistema.

Al doctorando español se le exige, en muchos casos, hacerse cargo de una asignatura , algo nada fácil ni recomendable pues, en ocasiones, ni siquiera tiene una licenciatura o un máster en la materia de la asignatura a impartir. A la hora de buscar trabajo se encuentra con que las plazas suelen salir "con bicho", es decir, antes de anunciarlas ya está preparado el candidato. Eso sí, se cumple el requisito legal de anunciar la plaza, pero suele hacerse en el Boletín de la Universidad, y unos pocos días. El aspirante podrá presentar un amplio CV, pues se le ha presionado para publicar mucho; de ahí que, como afirma el autor del artículo citado, "el problema de la producción científica en España no es que sea demasiado baja, sino que es demasiado alta".

Castells estará perplejo con la cantidad de trabajos que se publican en España. Si un docente americano tarda un año o dos en escribir un buen artículo, no es extraño encontrar profesores/as españoles/las que publican 8-10- 12 artículos al año, al tiempo que, para avanzar en su carrera, han de tener gestión y dirigir tesis doctorales. Castells seguirá perplejo al ver que hay profesores/as que dirigen 10- 12 tesis al mismo tiempo, pues en otros países, un/a catedrático/a dirige muchas menos, salvo excepciones de grandes eminencias, quizás 10- 12 a lo largo de toda su carrera. Este es buen ejemplo de la sui generis adaptación española al sistema europeo de educación superior. Mientras que prestigiosos/as catedráticos/as de la Sorbona no han dirigido nunca una tesis, en España, la locura por dirigir tesis lleva a que no solo catedráticos/as y prefores/as titulares dirijan, sino también lo hace profesorado asociado.

Resultaría extraño a Castells ver a un lecturer (como un asociado español) dirigir tesis en Estados Unidos o utilizar su contrato para conseguir un puesto fijo. También sorprenderá a Castells, acostumbrado a entregar el syllabus a sus estudiantes, con los temas exactos a explicar en cada clase y sus lecturas correspondientes que, en España, no siempre se sigue la guía docente, algo que denuncian los alumnos/as -raramente en las encuestas– llegando incluso a señalar casos, muy raros, de docentes que preparan un programa "paralelo" al desconocer la asignatura que imparten.

Más cosas tendrán perplejo al ministro: la ANECA, el poder de los directores de departamento, las comisiones de contratación... Claro que el ministro también deja perplejos a los profesores con algunas de sus propuestas. La más reciente, la de permitir a las agencias de calidad autonómicas acreditar al profesorado. La endogamia está servida. Esa grave enfermedad de la Universidad española no tendrá posibilidad de recuperarse nunca, se agravará.

Yo no creo que el ministro vaya contra la Universidad, más bien pienso que conoce solo una parte, la que se transparenta. Necesita conocer los intríngulis que deteriorarán la universidad española, si se extienden métodos perversos que algunas están poniendo en práctica, ha de esfrozarse por conocer los posibles " acuerdos e intercambios entre dos o más partes alcanzados de forma poco transparente", los cambalaches.