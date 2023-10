El Gobierno andaluz aparca en 2024 las bajadas de impuestos coincidiendo con que le llegarán menos fondos europeos

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos para 2024, unas cuentas que ascienden a 46.753 millones de euros (crecen un 2,5%), que destinan un 62% a gasto social y que han sido presentadas como “serias, realistas y responsables”, además de otras etiquetas entre las que se incluye la de la “consolidación de la bajada de impuestos”. Esto en la práctica significa que para el año que viene no va a haber rebajas fiscales “adicionales”, sino que se “arrastran” las seis que ya se han acometido desde que en 2019 comenzó a gobernar Juan Manuel Moreno (PP) a la vez que se monitorizan para ver cómo están funcionando. Esta bajada de impuestos, que implica que la Administración autonómica deja de ingresar 900 millones de euros al año, no va a tener continuidad por ahora justo en el año en que se van a reducir sustancialmente las aportaciones de fondos europeos y de transferencias finalistas (las que se dedican a políticas que dependen directamente de la decisión del Gobierno central).

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España (PP), ha sido la encargada de desgranar este presupuesto que no va a profundizar en una rebaja fiscal que ha sido bandera del PP estos años. Aunque el Ejecutivo andaluz está “siempre abierto” a que haya más rebajas de impuestos, la consejera considera que ahora es el momento de “reflexionar” para ver cómo están funcionando las cosas y qué retoques fiscales se pueden hacer. “Vamos a seguir en la senda de la bajada de impuestos” para consolidar que Andalucía “ya no es un infierno fiscal”, ha apostillado. Los 900 millones que se dejan de ingresar, por cierto, están cerca de los 1.000 millones que, según la Junta, no llegan por un sistema de financiación autonómica “lesivo y discriminatorio” para los intereses andaluces.

La decisión de pausar la “bajada masiva de impuestos” que el propio Moreno convirtió en un eslogan viene a coincidir con que para 2024 está prevista una sensible reducción de las transferencias finalistas (casi un tercio, de 2.700 millones a 1.890) y de los fondos europeos, que se sitúan en la muy respetable cifra de 3.564 millones de euros, aunque eso implica una caída del 15,5%, 655 millones menos. La causa de este descenso se achaca en parte a la finalización del marco comunitario 2014-2020 y en parte al Gobierno central, al que se culpa de no hacer públicos los criterios con los que se elegirán los proyectos a cuenta del periodo 2021-2027.

Los ingresos tributarios se disparan

Si caen las transferencias finalistas y los fondos europeos, ¿cómo estamos entonces ante un presupuesto expansivo en el que la inversión sube un 6,2%? Pues eso es posible gracias al “crecimiento extraordinario” de la recaudación por IRPF e IVA correspondiente al año 2022, que como es habitual el Estado liquida con las comunidades autónomas con una diferencia de dos años. Las entregas a cuenta que se hicieron en su momento se quedaron muy cortas, hasta el punto de que la Junta calcula que le llegarán ahora por esta vía 1.131 millones de euros adicionales.

La aportación extra es de tal calibre que la propia Airef (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha alertado de que esta situación es temporal y que estas partidas no deben dedicarse a consolidar gasto o rebajar impuestos, porque no se va a repetir. Esta recaudación excepcional es fruto de la inflación que se disparó el año pasado, y que por cierto fue muy criticada por el PP, que se llevó meses arremetiendo contra Pedro Sánchez acusándole literalmente de quedarse en sus bolsillos el dinero de los españoles. Ahora, y como el resto de territorios, Andalucía se beneficia de una situación contra la que arremetió con vehemencia.

Este incremento de los ingresos tributarios (la subida es del 9,5% y supone 1.990 millones más, lo que representa el 55,6% de los recursos del presupuesto) es el pilar fundamental que propicia el crecimiento en un 5,5% del gasto no financiero, que es el dinero que se puede invertir sin tener en cuenta las partidas destinadas a pagar deuda y que supone 2.234 millones de euros más para invertir con respecto al año pasado. La otra clave es la reducción un 25,7% del gasto destinado a amortizar deuda (3.536 millones el año que viene, un 25% menos), consecuencia de que se genera menos deuda nueva y hay menos necesidades de refinanciación de la antigua.

53.400 nuevos empleos

Carolina España, que ha recordado que pese a la importancia de lo que llega de Europa el 76% del gasto recogido en el presupuesto es de recursos propios, ha explicado que las cuentas se han hecho sobre una previsión de crecimiento del 2% y un déficit del 0,1%. Entre la catarata de datos aportados, destacan que se calcula en 53.400 la creación de nuevos empleos, que las inversiones ascienden a 5.809 millones (un 6,2% más) y que casi las dos terceras partes del total (29.000 millones) son para gasto social. Aquí la palma se la lleva la Consejería de Salud, que acumula el 30,5% de todo el presupuesto (14.246 millones, un 3% más).

El Ejecutivo autonómico ha incidido también en que las inversiones crecen más que el gasto corriente, en el que la partida de personal aumenta un 5,4% para una plantilla de 292.000 trabajadores. En la presentación de las cuentas no se han ahorrado críticas al Gobierno central y se ha utilizado constantemente 2018 como fecha comparativa, cuando el PSOE elaboró su último presupuesto, incidiendo una y otra vez en lo que se han incrementado las partidas desde ese año. El portavoz andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha instado por su parte al resto de partidos a “ser valientes” y respaldar un presupuesto “magnífico”, animándoles a presentar enmiendas a las que se estará “abiertos” porque “la época del rodillo ya quedó afortunadamente atrás”. La afirmación contrasta con el hecho de que para las cuentas ahora vigente el resto de formaciones parlamentarias presentaron 1.326 aportaciones, de las que se aprobaron nueve...