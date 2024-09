El Gobierno de Moreno dice sentirse “incómodo” tras disparar sus altos cargos nombrados a dedo y promete corregirlo

El Gobierno andaluz ha admitido este miércoles, por boca del consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, que hay una “anomalía” en la manera en la que designa funcionarios para ocupar los altos niveles de la administración autonómica, y que la cifra es superior a la que se encontraron en 2019, pese a que los puestos de confianza eran una de las líneas preferidas del PP en la oposición a los gobiernos socialistas.

Actualmente hay más de 3.000 que han sido nombrados discrecionalmente, es decir a dedo, para ocupar esas plazas. Desde que Juan Manuel Moreno asumió la presidencia de la Junta, en 2019, la cifra ha crecido, a pesar de que en 2018 prometió que lo restringiría. En los últimos meses el ritmo de estos nombramientos es de dos al día, según los datos aportados por los sindicatos. En los últimos ejercicios la media de nombramientos por libre designación es de 520 al año, tal y como contó este medio.

Es una situación “incómoda, que no nos gusta”, ha dicho este miércoles José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, antes de comprometerse a acabar “cuanto antes” con este sistema, que ha calificado de “disfuncional”. “Estoy de acuerdo que los puestos de libre designación [PLD] no puede ser el sistema mayoritario para elegir puestos de alto nivel”.

Nieto ha respondido así en el Parlamento Andaluz ante las preguntas formuladas por parlamentarios de PSOE y de Vox, que han criticado la “politización” de la administración andaluza y la “orgía de puestos a dedo”, en palabras de la socialista Susana Rivas.

El consejero ha admitido las plazas adjudicadas por libre designación (3.073) son más que las que dejó el PSOE, pero, según valora, tampoco son muchas más. “Apenas” doscientas más que en 2018, “que no fue el máximo del PSOE”. “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, ha comentado.

En 2018, el PP prometió en su programa poner límite a este sistema, al que identificaba con la red clientelar del PSOE. “La libre designación debe dejar de ser en Andalucía la forma más común de provisión de puestos de mayor categoría y responsabilidad”, decía aquel documento. En 2022 la promesa desapareció, y desde entonces la libre designación no solo sigue siendo la forma más común de proveer puestos de responsabilidad, sino que es más común que antes, con departamentos donde los funcionarios así nombrados rondan el 40% del total, según los datos de CCOO. Es el caso de la Agencia de la Competencia (40,4%), del Consejo Audiovisual (39,5%) o del Consejo de Transparencia (27,8%).

Negociaciones con los sindicatos

Nieto se ha comprometido a ofrecer una solución “inmediata” al sistema actual, mostrándose confiado en que de la ronda abierta con los sindicatos saldrá un acuerdo. “Confío que de manera inmediata los PLD sean una minoría, que los concursos genéricos permitan cubrir puestos base, y los puestos singulares se hagan por concurso específico”, ha resumido.

La consejería está en plena negociación con los cinco sindicatos (CSIF, SAF, CCOO, UGT y ISA) para encontrar un mecanismo alternativo a los PLD. En este momento, la propuesta de la Junta pasa por sustituir la libre designación como fórmula habitual (o única) en los puestos de alto nivel por “concursos específicos”, tal y como adelantó elDiario.es Andalucía.

La reunión prevista para el pasado jueves se suspendió, a la espera de que los sindicatos alcancen una postura común ante la propuesta de la Junta. La negociación debe cerrarse antes del 30 de septiembre, fecha fijada para la última reunión con la Junta de Andalucía. Antes de verano remitieron una carta conjunta en la que acusaban a la Junta de ser “la administración más politizada de España”, advirtiendo de un plante si no se limitaban los PLD.

En misiva advertían de un plante si “cómo mínimo”, el 50% de las jefaturas de servicios y puestos entre los intervalos de niveles 26 a 29 no se proveen por concurso ordinario de méritos. Sin embargo, ahora tienen posiciones diferentes en cuanto a la alternativa que les propone la consejería. Algunos mantienen que el concurso específico que propone Nieto es una vía abierta a mantener la subjetividad en los nombramientos y siguen prefiriendo un concurso puro, como se exigía en la carta.

Preferencia por el concurso específico

En el departamento de Nieto parecen descartar la vía del concurso ordinario, pues interpretan que no daría respuesta al alto grado de “singularización” que, según el Gobierno andaluz, requieren las plazas que ahora se cubren mediante libre designación (niveles del 26 al 30, o 16 a 18 -personal administrativo de confianza-). Según la consejería, son plazas que no se pueden cubrir por cualquier funcionario, sino por funcionarios con características muy concretas. En ellas incluyen a las jefaturas de servicio.

“Cuando la alternativa única a los PLD es el concurso general se crean disfunciones difíciles de resolver, que dan lugar a que cuando uno necesita un especialista jurídico le puede aparecer un veterinario, o cuando busca a un sanitario puede aparecer un biólogo”, ha ilustrado Nieto.

“La intención es establecer un concurso específico que permita elegir los perfiles más preparados para puestos que implican no sólo conocimientos técnicos muy específicos o una determinada formación, también gestión de equipo y capacidad de motivación. Es decir, que no sólo prime la antigüedad, porque por si solo el estar más tiempo en la administración no garantiza las cualidades”, explican fuentes de su departamento.