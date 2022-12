El alcalde socialista de Granada eleva el tono tras perder la agencia de inteligencia artificial y exige al Gobierno transparencia

Granada y su alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), mantienen un pulso con el Gobierno central a cuenta de la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Desde que el Ejecutivo central decidiera hace una semana que este organismo va a estar ubicado en A Coruña y no en la ciudad de la Alhambra, el regidor granadino se ha erigido como una de las figuras visibles que más transparencia está exigiendo para aclarar con qué criterios se ha producido la elección. Como desde Granada se daba por hecho que se tenía la mejor candidatura, el malestar con el resultado está generando ríos de tinta.

A Coruña será la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

Saber más

Cuenca, que en un principio dijo sentirse “destrozado y mosqueado” con la elección de A Coruña como sede de la AESIA en lugar de Granada, ha recibido en los últimos días diferentes llamadas al orden de su propio partido. Una de las más llamativas ha sido la del secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha pedido “mesura” al alcalde por poner en duda los criterios que han dado pie a la elección de la ciudad coruñesa como polo de la inteligencia artificial en nuestro país.

“Expectativas” frustradas

Según Gómez de Celis, el Gobierno central ha actuado con “transparencia”, por lo que las dudas sembradas por Francisco Cuenca tienen más que ver con el hecho de que las “expectativas” creadas desde la ciudad se han visto frustradas por la decisión adoptada. El secretario de Política Municipal del PSOE, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, respondía así en Canal Sur a las palabras del alcalde de Granada cuando advertía de que la candidatura no se iba a “callar” y que iban a exigir que se publicasen los criterios técnicos seguidos para reservarse el derecho a impugnar el resultado.

Unas declaraciones que escalaron de tono el pasado domingo cuando el propio regidor publicó una columna en el diario Ideal de Granada dejando clara su pretensión de ubicarse como representante público de la capital granadina y no como un líder del PSOE local. “No voy a permitir injerencias sobre cómo tenemos que resolver aquí nuestros asuntos”, llega a escribir Cuenca en este artículo en el que, de paso, hace referencia a uno de los aspectos más polémicos que habrían decantado la balanza del lado de A Coruña. Según el Gobierno, las conexiones del aeropuerto de Granada son una desventaja frente a las de la ciudad gallega, cuando en realidad ambos aeródromos tienen las mismas.

La duda geopolítica

De fondo, también emerge el relato, que corre por los pasillos del Ayuntamiento de Granada y la política regional, de que la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española ha acabado con cualquier opción granadina de hacerse con la AESIA. Como el interés del Gobierno es el de descentralizar y ramificar los organismos estatales por toda la geografía del país, ubicar dos sedes en Andalucía podría suponer un desequilibrio con el resto de provincias. Algo que, de paso, también habría afectado a las pretensiones de Alicante, por estar en el sureste peninsular, ya que partía como la gran rival de Granada para la AESIA, pero que tampoco ha obtenido su sede.

“Los granadinos no aceptamos que nadie, ni desde Sevilla ni desde Madrid ni desde Valladolid venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer”, afirma Francisco Cuenca, alcalde de Granada. “No me corresponde responder, ni muchísimo menos, a intereses de otro tipo. A mí lo que me corresponde es defender a Granada”. Sus palabras, que le enfrentan con su propio partido, no solo elevan el tono por la pérdida de la AESIA, sino que son también vistas como un cálculo electoral de cara a las elecciones municipales de mayo, ya que la agencia de inteligencia artificial era una de sus grandes bazas y tras perderla ha renunciado también a un as para unos comicios en los que el PP opta a arrebatarle el bastón de mando.

La Junta ofrece sus servicios jurídicos

Por su parte, la Junta de Andalucía, que también formaba parte de la candidatura granadina para acoger la AESIA, ha ofrecido sus servicios jurídicos para estudiar las diferentes vías para impugnar el resultado si se encuentran motivos para ello. En este sentido, llama la atención la aparición de la consejera de Fomento como parte de esta iniciativa puesto que además de ser granadina de adopción, fue concejal del Ayuntamiento de Granada y está en todas las quinielas para ser la candidata del PP en los comicios municipales de mayo y por lo tanto rival de un Francisco Cuenca al que ahora apoya.

Mientras, desde el PSOE de Andalucía dan por hecho que el Gobierno ha tomado la decisión “ajustada a las bases de la convocatoria”. No obstante, afirman, “es entendible que Granada siga peleando por ella dentro del margen que permita el derecho”. Los socialistas andaluces habrían estado “encantados” con que la AESIA fuese a parar a tierras granadinas por lo que entienden que es “legítimo” que su alcalde y el resto de miembros de la candidatura luchen por ello. “Coincidimos con el alcalde y el PSOE de Granada en que tiene que haber una explicación clara por parte del Estado”.

En esa línea, el propio regidor admite que se van a agotar “todas las posibilidades” que estén en sus manos para obtener los criterios técnicos y adoptar una posible reclamación o pedir contrapartidas. “Con toda la lealtad posible al Gobierno vamos a seguir exigiendo la valoración cuantitativa y numérica que ha determinado que sea A Coruña donde esté la sede de la AESIA”. Al mismo tiempo, avanza que el mismo equipo de trabajo que se ha conformado para la candidatura seguirá trabajando en nuevos proyectos para que Granada siga siendo “ciudad de la ciencia”. Una tarea en la que quiere involucrar de nuevo a todas las instituciones y organismos públicos y privados. Por ello, este viernes habrá una reunión del llamado “Pacto por Granada” para tratar este asunto.