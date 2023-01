Asociaciones en defensa del patrimonio se oponen al derribo de un edificio ferroviario del siglo XIX en Guadix

Guadix (Granada) se ha puesto en pie para defender uno de sus inmuebles más históricos: la antigua casa de agentes de Renfe. Este edificio, que tenía funciones ferroviarias, fue construido en 1895 y ahora Adif, la empresa estatal que construye y gestiona las líneas de ferrocarriles, quiere demolerlo. Para frenarlo, varias asociaciones civiles en defensa del patrimonio han elevado escritos tanto a esta entidad pública como al Ayuntamiento de Guadix, encargado de otorgar la licencia. El Consistorio de momento no ha tramitado la licencia de derribo y Adif sostiene que si alguien quiere el edificio puede contactar con ellos para adquirirlo.

Ubicado en el barrio de La Estación, al norte del casco urbano de Guadix, el antiguo edificio, que acogía a los agentes de Renfe, data del siglo XIX. Sin embargo, tras varios años sin uso, Adif ha decidido derribarlo sin que hayan trascendido las razones que justifican esta decisión. Pero CEPS (Centro de Estudios Pedro Suárez), la ADEPA (Asociación para la defensa y promoción del patrimonio cultural y natural de Guadix), la Asociación vecinal del Barrio de la Estación, la Asociación de mujeres La Estación, Comarca de Guadix por el tren y la Asociación de vecinos del Barrio Latino de Guadix se oponen a que ocurra.

Por ello, han remitido un escrito tanto a Adif como al Ayuntamiento de Guadix para impedir que se pierda un edificio que califican como histórico, aunque carece de ningún tipo de protección patrimonial. En la misiva enviada a ambas instituciones, los firmantes hablan de que la demolición sería un “atentado” contra el patrimonio histórico e industrial “pues amenaza uno de los edificios arquitectónicamente más singulares del barrio de la Estación de Guadix, construido por el equipo que levantó la propia estación de ferrocarriles en 1895, y en el que destaca la fachada meridional de estilo neomudéjar, propiedad de Adif”.

José Ramón Alonso, portavoz de ADEPA, considera que el edificio debe protegerse porque es uno de los pocos con ese estilo arquitectónico “que quedan en la provincia de Granada”. Como su labor consiste en proteger el patrimonio de la localidad accitana, su asociación es una de las que más está pujando para evitar que se lleve a cabo la demolición y ya se ha reunido con el Consistorio. “Los vecinos de la zona se pusieron en contacto con nosotros la semana pasada y nuestro objetivo es intentar pararlo todo”.

Vías para evitarlo

Lo que ocurre es que el proceso de demolición se empezó en 2021 y no ha sido hasta ahora cuando las asociaciones han alertado sobre lo que puede ocurrir. “Esto se ha hecho mal desde el principio porque no hemos sabido nada hasta ahora. Somos conscientes de que el derribo sería legal porque la antigua casa de agentes de Renfe carece de protección, por lo que no podemos hacer más que presionar”. De momento, aunque no plantean ninguna acción simbólica que pase por una ocupación que dote de usos al edificio, sí quieren seguir insistiendo a las administraciones de que Guadix no puede perder este edificio.

Cuenta José Ramón Alonso que el barrio en el que se ubica el inmueble en peligro está en una situación “deprimente” y que perderlo ahondaría más en esa situación. “Esa zona ya no es el punto geográfico donde antes pasaban viajeros, por lo que no debe perder edificios monumentales”. De hecho, con esa premisa llegó a tener varios usos tras dejar atrás su utilidad ferroviaria. El último fue en 1988, cuando cerró tras haber sido un centro social.

“Adif no ha dado las razones de por qué quiere derribarlo. Las conjeturas pasan porque quieren vender el terreno para edificar algo. Adif está tirando edificios para que no los protejan y luego no puedan comerciar con ellos”, asegura Alonso. Añade que el Consistorio local no puede oponerse a la demolición porque no hay figura legal que lo impida. “Podrían estar prevaricando si se niegan”. Al respecto, desde el Ayuntamiento de Guadix matizan que aún no hay licencia de demolición, a pesar de que Adif la ha solicitado y de que vecinos y asociaciones están moviéndose para evitar que ocurra.

El alcalde de la localidad, Jesús Lorente (PP), insiste en que se trata de un edificio que no está protegido y que pertenece al estado por ser propiedad de Adif. “Por parte del Ayuntamiento no hay interés alguno en que se derribe y podían haber presentado un proyecto de rehabilitación, pero no lo han hecho”. Por eso, el procedimiento abierto por Adif, aunque está en marcha, aún no ha terminado y dada la presión social desde el Consistorio de Guadix han remitido un escrito al Ministerio de Cultura para que pueda valorar en qué situación patrimonial se encuentra el edificio, por si procede salvarlo.

Al ser un municipio pequeño de 18.000 habitantes, Guadix tampoco podría asumir la compra del inmueble para darle otros usos, afirma el regidor local: “Somos un Ayuntamiento con recursos limitados y tenemos varios frentes abiertos. Por ejemplo, vamos por la segunda fase de la Alcazaba y tiene cinco fases. Si vamos a adquirir un edificio hemos de tener capacidad”. En todo caso, van a tratar de agotar los plazos para que haya un consenso sobre qué sucederá con el edificio.

Por su parte, Adif dice actuar a “instancias del Ayuntamiento”. “El edificio en cuestión no está catalogado ni tiene ningún tipo de protección. Con este tipo de patrimonio inmobiliario que no está ya ligado a la actividad ferroviaria y no está en condiciones para su comercialización mediante alquiler, por ejemplo, Adif suele ofrecerlo a las instituciones para su gestión y titularidad. Se ve que no ha habido interés”. Por ello, desde la empresa estatal aseguran que “si alguna de las organizaciones quiere quedarse con el edificio que contacten con Adif”.