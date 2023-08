Cazan a un alcalde granadino volcando un contenedor de basura en el pueblo vecino

¿De cuándo es el vídeo en el que se ve al alcalde del municipio granadino de Trevélez, Adrián Gallegos (PP), volcando un contenedor de basura en un pueblo vecino? Sobre esta cuestión gira la polémica que ha desatado la difusión en redes sociales de las imágenes de un incidente que el propio Gallegos reconoce que ocurrió, aunque alega que sucedió antes de que ocupara el puesto como regidor, una versión que se ha puesto en duda desde otros ámbitos y que ha llevado al PSOE granadino a pedir su dimisión por este acto de “vandalismo” adelantado por El Independiente de Granada.

Consultado por Europa Press, Gallegos ha descartado que vaya a dimitir y asegura que ya ha pedido disculpas, además de incidir en que está “arrepentido”. Asegura que él mismo recogió ese mismo día la basura que se había caído, lamentando que este tema pueda dañar al municipio. El regidor asegura que los hechos ocurrieron antes de la pandemia, aunque sin mayor precisión, y tuvieron lugar en la localidad de Busquístar, también en la Alpujarra de Granada como Trevélez, ubicado en plena Sierra Nevada y que es el municipio enclavado en el lugar más alto de España.

Ante esta situación, el secretario de Política Municipal del PSOE granadino, Manuel García Cerezo, ha pedido a Gallegos que “explique de verdad cuándo se produjo” este vuelco e “inmediatamente después dimita”. En las imágenes que circulan en redes sociales, el alcalde vuelca un contenedor y de su interior caen las bolsas al suelo. “Gallegos tiene que dar explicaciones rigurosas y convincentes para aclarar cuándo sucedió exactamente y si era alcalde en ese momento [cargo que ostenta desde 2021] aunque todo apunta a que tuvo lugar hace unos días”, señala el dirigente socialista.

Trevélez, Alpujarra Granadina, el pueblo más alto de España, Parque Nacional de Sierra Nevada, en su término se encuentra el pico Mulhacen y este es su Alcalde, se divierte volcando contenedores de basura en el entorno. #DimisiónYa pic.twitter.com/28YdaYGwKF — Ana Muñoz (@anamu67) 23 de agosto de 2023

En este sentido, han surgido voces en redes sociales que han puesto en duda la fecha dada por el regidor teniendo en cuenta varios detalles. Entre ellos, se incide en que por la radio del coche desde el que se graban las imágenes se puede oír el anuncio de una marca de chicles que se empezó a emitir el pasado mes de junio.

Desde el PSOE se insiste en que “en cualquier caso es grave: si el acto sucedió no siendo alcalde ya es grave porque forma parte de la corporación municipal del Ayuntamiento desde 2019 pero si es actual, que parece que sí, lo es más aún porque además de protagonizarlo está mintiendo”. Es “un hecho bochornoso que no puede quedar impune especialmente si el responsable es un alcalde. Su actitud está fuera de lugar. No tiene justificación”, ha dicho el García Cerezo, para quien además el regidor “está dando una imagen que no beneficia a la ciudadanía que representa ni al pueblo de Trevélez”.

Unas imágenes recogen al alcalde de Trevélez (PP) volcando un contenedor con bolsas de basura.



El protagonista del acto vandálico niega a los periodistas que el vídeo sea reciente pero hay un detalle que demuestra que las imágenes lo son.



☝🏼Abro 🧶 pic.twitter.com/yBrsNdDaR5 — Carlos Morillas (@CarlosMorillas) 22 de agosto de 2023

Además, el dirigente socialista ha mostrado su asombro por el silencio que mantiene la dirección provincial del PP al respecto y en concreto su presidente, Francisco Rodríguez, “que no se ha pronunciado”, y ha subrayado que “el mejor ejemplo que ahora puede dar a la sociedad es la dimisión por su comportamiento inapropiado. Está claro que este señor no está preparado para continuar con la responsabilidad que supone una Alcaldía”.