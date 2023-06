PP, Vox y otras dos formaciones llegan a un acuerdo para arrebatarle la Alcaldía de Maracena al PSOE 16 años después

16 años después, Maracena tendrá otro gobierno municipal que no será del PSOE. Julio Pérez, actual cabeza de lista del Partido Popular en el municipio granadino, será el próximo alcalde de la localidad. Así lo ha anunciado junto con los portavoces de otras tres formaciones entre las que están Vox, Quiero Maracena y Maracena Conecta. Pérez afirma que es “casi necesaria esta unión” para revertir la imagen de un ayuntamiento marcado por los recientes escándalos ocurridos tras el secuestro de la concejala socialista, Vanessa Romero, el pasado mes de febrero.

El acuerdo, que ya se vislumbraba, se rubrica sólo unas horas después de que la hasta ahora alcaldesa, Berta Linares, dimitiese para hacer posible un acuerdo que permitiera que el PSOE siguiera al frente del Consistorio, pero no será así. Dado que el PP suma con las otras tres formaciones la mayoría absoluta de 10 concejales, el municipio pasará a estar gobernado por la derecha. Algo que no sucedía desde 2007 y que no es habitual, ya que en democracia siempre ha habido gobiernos locales de izquierdas.

El futuro regidor, Julio Pérez, afirma que el pacto servirá para “levantar alfombras” y “colaborar con la justicia” para esclarecer todo cuanto haya podido suceder en los últimos tiempos en el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, dice que nadie del PSOE se ha puesto en contacto con él y entiende que los implicados en el secuestro de Vanessa Romero deberían haber dimitido hace tiempo. Cabe recordar que la Justicia señala a Noel López, ex número 3 del PSOE de Andalucía, Berta Linares, hasta ahora alcaldesa, y Nono García Leyva, concejal de Urbanismo, como las personas que urdieron el delito junto con el secuestrador, Pedro Gómez.

Ahora, con el pacto a cuatro bandas, el Ayuntamiento de Maracena pasa a estar gobernado por las cuatro formaciones. “No tenemos un programa político común, pero vamos a hacer lo posible por recoger los aspectos esenciales”, dice Julio Pérez sobre el equipo de Gobierno que formará junto con Vox, Quiero Maracena y Maracena Conecta. Por otra parte, el nuevo regidor ha añadido que cree que la dimisión de Berta Linares se ha producido porque sus propios militantes “se lo han pedido”.

Aunque el acuerdo de gobierno está sellado para que el próximo 17 de junio sea investido alcalde Julio Pérez, aún quedan por determinar algunos detalles que pasan sobre todo por la correlación de concejalías. Qué partido tendrá peso en determinadas áreas y quiénes serán los nombres escogidos. En todo caso, lo que sí sucederá a partir de ahora es que el PSOE de Maracena, gobernado por Noel López y Berta Linares -que son primos- hasta ahora, dejará de tener el poder que había acumulado en la última década y media.

Algo que ocurre justo cuando la Justicia investiga lo ocurrido en el secuestro de la concejal Vanessa Romero y la Guardia Civil pone su mirada en varios expedientes urbanísticos que son de relevancia, según su criterio. Lo que ocurra en ambos sentidos será cuestión de tiempo, pero ya ha provocado que Noel López y Berta Linares hayan tenido que abandonar las funciones que ambos tenían. Uno era cargo relevante en el PSOE andaluz y la otra era alcaldesa. Ya no será así.