El Ayuntamiento de Granada, a juicio por multar a tres jóvenes que pintaron con tiza lemas contra el cambio climático

Tres jóvenes de Granada de la organización Fridays For Future irán a juicio esta semana contra el Ayuntamiento de la capital por haber sido sancionadas tras escribir con tiza un lema contra el cambio climático. Los hechos, que tuvieron en lugar en mayo de 2020, fueron motivo de multa por infracción grave por parte de la Policía Local en el momento en el que la ciudad estaba dirigida por el bipartito entre PP y Cs. Los agentes, que según las enjuiciadas, no identificaron a ninguna de las presuntas autoras, y emitieron el apercibimiento por el que ahora han decidido ir a la justicia de lo contencioso-administrativo. El Ayuntamiento de Granada dice no poder hacer nada al respecto por estar judicializado el tema.

Lo sucedido se enmarca en el día 11 de mayo de 2020 cuando varias organizaciones, entre las que está Fridays For Future, se movilizaron por todo el país para reclamar “justicia climática” justo en el momento en el que se salía del primer confinamiento por la pandemia de la Covid-19. La manifestación granadina, que se llevó a cabo cumpliendo los protocolos de seguridad frente al coronavirus, se saldó con la pintada en el suelo de varios lugares emblemáticos de Granada capital como son Bib-Rambla o Puerta Real. En estas zonas, activistas de la organización escribieron lemas a favor de la “justicia climática”.

Una multa de 750 euros

“Nuestro futuro no está en venta”, “cambio sostenible” o “apoyo al comercio local” fueron algunas de las consignas que los integrantes de Fridays For Future quisieron marcar en el empedrado granadino para advertir de la necesidad de luchar contra el cambio climático. Su objetivo, decían entonces, era advertir de que “la siguiente crisis está a la vuelta de la esquina: la climática”. Por ello, decoraron la ciudad con tiza para mandar un mensaje a la ciudadanía. Un mensaje que acabó costándole caro a tres de las jóvenes que participaron en la actividad cuando agentes de la Policía Local de Granada les sancionaron con arreglo a la Ordenanza municipal de limpieza y ornato público y gestión de residuos urbanos.

En un primer momento fueron multadas con casi 3.000 euros, pero incluso el propio Ayuntamiento de Granada, gobernado por Ciudadanos y PP en ese momento, entendió que la sanción era desproporcionada y acabó rebajando el castigo a 750 euros entre las tres. Sin embargo, para las activistas seguía siendo una cantidad injusta para la acción realizada al considerar que no se estaba produciendo ningún mal contra el mobiliario urbano, ya que la tiza es muy fácil de borrar, sino que lo que estaba ocurriendo era que se estaba atentando contra su propia liberta de expresión. “Esto resulta arbitrario porque muchos niños usan tiza habitualmente en la calle y no se les multa”, afirman desde Fridays For Future.

“Uso retorcido de la normativa”

Por considerar que su derecho a expresarse libremente estaba siendo coartado solicitaron al Consistorio que revisara su ordenanza para que la sanción quedara sin efecto. Algo que han hecho en varias ocasiones sin éxito. Motivo por el que finalmente han optado por recurrir a la justicia ordinaria para reclamar la retirada de la multa. Según Fridays For Future, los agentes que impusieron la sanción “hicieron un uso retorcido de la normativa para desalentar el activismo joven”. De ahí que solicitaran el cambio normativo al Ayuntamiento de Granada.

“Es extremadamente grave que se sancione con multas tan desproporcionadas una acción pacífica dirigida a concienciar a la ciudadanía sobre los efectos que ya está teniendo la crisis climática”, apuntan desde la organización juvenil. Al tiempo que recuerdan que en Granada ya se vivió una situación similar durante el 15M cuando hubo hasta 52.000 euros en multas por diferentes acciones reivindicativas. En aquel momento, apuntan desde Fridays For Future, el 82% de las sanciones quedaron sin efecto en juicios administrativos como el que ahora afrontan las tres jóvenes que fueron castigadas por pintar con tiza en el suelo frente al cambio climático.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Granada explican que no pueden cambiar la normativa en un asunto que ya está judicializado, aunque admiten que es algo que se estudiará “de cara al futuro”. Sea como fuere, lo cierto es que las tres activistas tendrán que acudir a la justicia ordinaria para que se restituya una infracción que entienden que atenta contra su libertad de expresión y no ellas contra el mobiliario urbano.