La nueva dirección de Podemos Andalucía, liderada por la diputada en el Congreso Martina Velarde, apuesta por permanecer dentro de la coalición Adelante Andalucía. Es la primera decisión de estrategia política que toma su ejecutiva, y no es una decisión menor, porque Velarde viene avalada por la dirección estatal de Pablo Iglesias, e Iglesias se opuso frontalmente a la creación de Adelante (aunque terminaría participando su campaña electoral en las andaluzas de 2018).

Podemos e IU van a pelear por quedarse dentro de Adelante Andalucía y evitar que Teresa Rodríguez y los Anticapitalistas -que ahora controlan el partido instrumental y la marca- lo utilicen contra Unidas Podemos en unas próximas elecciones. No es casual que el discurso de la nueva ejecutiva de Velarde y el del coordinador regional de IU, Toni Valero, empiecen a confluir.

"La confluencia de IU y Podemos se llama de dos maneras: Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico y en muchos municipios andaluces, y también es Unidas Podemos en el Congreso", ha explicado este lunes Valero en una entrevista en la Cadena Ser. "Nosotros somos Adelante Andalucía, no es contradictorio, sino complementario con formar parte de la confluencia estatal de Unidas Podemos", ha dicho también la diputada y coportavoz de Podemos Andalucía, María Márquez, en su primera comparecencia en la sede que hasta hace poco ocupaba el equipo de Rodríguez.

No es contradictorio, pero si es complementario o no, dependerá de cómo lo negocien las dos corrientes que cohabitan dentro de Adelante: Anticapitalistas y los dos grupos andalucistas minoritarios (Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza) defienden que Adelante sea la marca electoral de la confluencia para las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. El nombre está registrado como partido instrumental, y tanto IU como Podemos Andalucía -la corriente crítica- temen que Rodríguez lo utilice en los próximos comicios contra Unidas Podemos, con un perfil pseudo nacionalista, alejado de lo que fue originariamente la coalición.

De estas dos corrientes enfrentadas, la primera tiene más peso que la segunda dentro del grupo motor de Adelante. Son tres partidos contra dos. Hasta ahora se adoptaban las decisiones importantes por unanimidad, pero desde que Unidas Podemos formó un Gobierno de coalición con el PSOE, las discrepancias se han agravado y ahora prima la mayoría aritmética. No existe ningún documento orgánico que establezca esta regla ni la anterior, pero así es.

Valero ha agradecido que la dirección de Martina Velarde decida permanecer en Adelante, y juntos van a presionar a Rodríguez para que las decisiones de estrategia y de política "se sometan a consulta de las bases, y no se decidan en un grupo de Telegram". Por ejemplo, todo lo referente a un proceso electoral: candidaturas, listas, alianzas preelectorales y postelectorales. El líder regional de IU ha hablado por primera vez desde que, la semana pasada, eldiario.es avanzó que su formación había dado un ultimátum a los Anticapitalistas: o retiraban el nombre de Adelante del registro de partidos políticos o daban por rota la confluencia.

En realidad hace ocho meses que vienen demandando esto a sus socios en reuniones internas, sin que estos hayan accedido. Valero lo ha calificado este lunes como una "anomalía democrática". "Para que no haya riesgo de división, se tienen que resolver ciertas anomalías democráticas que ahora nos tienen empantanados en cosas que no deberían ser", ha dicho el líder de IU, para insistir en que Teresa Rodríguez "debe rectificar esto". "La marca Adelante no puede ser controlada sólo por una parte, no es patrimonio de Anticapitalistas. Si eso se rectifica, se allana el camino para concurrir con una única papeleta en las próximas elecciones", sostiene.

Podemos e IU están en minoría dentro de Adelante, pero apelan a las bases porque creen que así recuperarán la mayoría que los Anticapitalistas les niegan. Es una manera de confrontar a Teresa Rodríguez -que viene de las calles, los círculos y las plazas- con los inscritos en Adelante, que en realidad son los inscritos en cada uno de los partidos que la integran. "Nos debemos a la militancia. Las decisiones importantes siempre las hemos tomado a través de consultas a los inscritos. Nosotros no tenemos un conflicto, lo tiene Teresa Rodríguez si ha decidido hacer las cosas de forma distinta", ha recordado Márquez este lunes.

La última vez que se le consultó a los inscritos de IU y de Podemos Andalucía fue para saber si apoyaban un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El 91% de los militantes de IU lo apoyó, el 96,4% de los inscritos de Podemos Andalucía lo respaldó, a pesar de que la dirección andaluza se había expresado en contra. Luego Rodríguez abandonó el partido.

Podemos Andalucía e IU son los socios cofundadores de esta confluencia de izquierdas, donde más tarde se integraron dos partidos andalucistas: Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. Pero aquel Podemos era el que pilotaba Teresa Rodríguez, que ahora está fuera del partido morado, pero se ha quedado presidiendo la coalición en nombre de su otra formación: Anticapitalistas. El hueco de Podemos Andalucía dentro de Adelante lo ocupa ahora el equipo de Martina Velarde, que durante la campaña a las primarias rehusó aclarar a los inscritos del partido morado si su plan era seguir en la confluencia o salirse.

Era una pregunta pertinente, puesto que Adelante acababa de virar el rumbo de su estrategia política en manos de los Anticapitalistas. Teresa Rodríguez y su ejecutiva abandonaron Podemos porque rechazaban el pacto de Gobierno de Iglesias con Pedro Sánchez, aunque las bases del partido lo apoyaron abrumadoramente. Ahora, sin embargo, pilota Adelante con esa premisa, sin contar que los dos grupos fundadores de la coalición -Podemos e IU- trabajan para exportar la coalición de Gobierno de izquierdas a Andalucía, para así desbancar al Ejecutivo de PP, Ciudadanos y Vox. "Queremos concurrir a las próximas elecciones con una papeleta ganadora para gobernar. Y la papeleta ganadora no la da el nombre, sino el programa y las fuerzas que integran el proyecto", ha dejado dicho Toni Valero en la Cadena Ser, con un discurso que recuerda mucho al lema machacón de Julio Anguita: "Programa, programa, programa".

Las dos corrientes enfrentadas de Adelante hablan de unidad, unos dicen que no quieren marcharse y otros responden que no quieren que se vayan. Pero de momento, aparentemente sólo dialogan a través de los medios de comunicación, y ninguno de los actores implicados revela si hay alguna reunión presencial prevista para antes del verano. "Es urgente que la haya cuanto antes", dice Márquez. "Debemos reunirnos pronto", avisa Rodríguez. "Todas las fuerzas a la izquierda del PSOE deben poner toda la carne en el asador para que no hayan distintas papeletas en las próximas elecciones. No es el momento de dividir la unidad", zanja Valero.