La Junta acepta las sugerencias del Defensor sobre las inmoviliaciones a menores y defiende que "se están cumpliendo los protocolos"

La Junta de Andalucía asegura "aceptar las sugerencias" expuestas en el informe del Defensor del Pueblo Español que, tras una visita sorpresa el mes pasado en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha constatado que en el centro de menores donde el año pasado murió Iliass Tahiri las sujeciones mecánicas (atarlos a una cama boca abajo) se aplican sin que los jóvenes se muestren previamente alterados ni violentos, que provocan dolor cuando les aprietan las cintas en los tobillos y en las muñecas, y que se usan principalmente como un castigo a una acción anterior, entre otras cuestiones.

Las inmovilizaciones en el centro de menores donde murió Iliass se usan como castigo, sin alteración previa y duelen

Saber más

El vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín, ha sido preguntado este jueves en comisión parlamentaria por dicha visita, tras la cual fuentes de la Consejería anunciaron a este periódico que se había ordenado revisar "una a una" las inmovilizaciones de menores en el último año en sus 16 centros de internamiento, con motivo del primer año de vigencia de la nueva instrucción que unificó los protocolos de actuación para ejecutar las contenciones mecánicas en este tipo de centros, aprobada precisamente tras la muerte del joven de origen magrebí. En cuanto al informe, Marín ha dicho que ha dado "las instrucciones para que se cumpla" lo que recomienda el Defensor pero asegura que "se están cumpliendo las protocolos y se están ejecutando las medidas".

Destrucción de los vídeos

La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora se ha interesado por conocer la valoración por parte de la Junta y por saber "cuántas visitas, cuántos videos han visto y qué seguimiento piensa hacer" la Junta al respecto, planteando de nuevo la suspensión de las contenciones mecánicas, como ya ha sugerido el propio Defensor del Pueblo de España y "como ya han hecho otras comunidades autónomas", ha comentado la diputada. "Usted ha podido visitar el centro", la ha respondido Marín, "y antes casi no se podían ni visitar", advirtiendo de que "no todos los vídeos" a los que hace referencia el Defensor "corresponden a esta etapa". Según Mora, ese tipo de vídeos se destruyen en un plazo pequeño de tiempo, mostrándose en desacuerdo con la afirmación del consejero.

"Todo lo que sea para mejorar lo vamos a poner en marcha" y "vamos a repetar las decisiones judiciales", ha comentado Marín, que ha defendido que, desde que llegó a la Consejería, se pusieron en marcha los libros de registro de los medios de contención mecánicas. "Antes no había ni libros de registro", ha dicho, concuyendo del informe del Defensor que "detrás de cada sugerencia hay una respuesta".

Para Maribel Mora, según expone a este medio, "el señor Marín lleva mintiendo desde hace meses. Dijo que se cumplía la ley y el protocolo en dos comisiones y que supervisaban la aplicación de las contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores pero el informe del Defensor ha puesto de manifiesto que era absolutamente falso". Asimismo, el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, recién publicado, "evidencia problemas en varios centros andaluces", insistiendo en que Marín "sigue mintiendo" y "no contesta a cómo están haciendo la supervisión de las contenciones mecánicas o cómo las van a hacer a partir de ahora". "Para colmo, no está dispuesto a suspender su aplicación ¿Habrá que esperar a que haya más muertes de chavales para que haga algo? Es evidente que al señor Marín no le importa en absoluto que se respeten los derechos humanos de los menores internados en Andalucía. ES una vergüenza", concluye la diputada.