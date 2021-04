La Junta de Andalucía duplica el presupuesto para subcontratar sus barómetros

De los 50.000 euros anuales que calculaba la Junta de Andalucía que emplearía en sus barómetros de opinión pública cuando decidió canalizarlos a través del Centro de Estudios Andaluces, pero con adjudicación a empresas privadas, ya ha destinado más de 300.000 desde 2018.

El último de estos estudios trimestrales se ha conocido esta semana y consolida la apuesta del Gobierno PP-Ciudadanos por un CIS propio que el portavoz del ejecutivo, Elías Bendodo, vende como necesario para contribuir a la toma de decisiones que influyen en el desarrollo social, político económico y cultural. Más allá de las críticas a un informe que desde la oposición no dudan en bautizar como "Barómetro de Bendodo" o directamente "bendómetro", la cuestión es que el precio ha ido engordando con respecto a la estimación inicial. Básicamente porque de adjudicar solo la recogida de los datos, o sea, las encuestas, se ha pasado a encargar también su posterior interpretación.

En este sentido, si para sus primeros dos barómetros, no llegó a 30.000 euros la partida destinada; en 2020, se elevó a más de 120.000; para superar los 210.000 en 2021. Siempre sin contar el IVA. Esto se debe a que se han ido externalizando las diversas fases de las que cuenta un estudio de este tipo.

El coste de cada informe

De este modo, para el primer barómetro, en 2019, se adjudicaron las encuestas a Asé-Psiké por 13.248,62 euros y para el segundo, el mismo año, a Nexo, S. Coop. And por 14.500.

Mientras, el paquete para 2020 se lo llevó Invest Group Investigación de Mercado. Se adjudicó la prestación del servicio de las cuatro encuestas que integran el barómetro por 94.440 euros. En paralelo, con la externalización del servicio de consultoría y asistencia técnica para el estudio cualitativo a través de grupos de discusión, se incrementó el coste del barómetro, con su adjudicación por 28.000 euros a Datacom.

Para continuar con la elaboración del barómetro este año, se ha adjudicado por 213.400 euros del acuerdo marco para los estudios de opinión mediante encuestas telefónicas y telemáticas a Demométrica y a Centro de Observación y Teledetección.

No deja de ser un nuevo paso en la apuesta del Gobierno de la Junta por lo privado frente a lo público. De este modo, históricamente la Junta de Andalucía encargaba sendos barómetros a Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), centro mixto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y al Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea) de la Universidad de Granada. Con el primero terminaron en 2012, y con el segundo en 2018, por la falta de financiación dado que dependía fundamentalmente de convenios con entidades financieras o aportaciones de instituciones públicas.

Otros sondeos previstos en 2021

Independientemente de los barómetros, con los que se investiga la valoración de los ciudadanos de la propia acción del ejecutivo y también sobre la realidad económica y social de la comunidad autónoma, el Centro de Estudios Andaluces ha adjudicado un servicio de cinco oleadas de una encuesta de opinión pública que permita conocer en qué medida está afectando la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Se lo ha llevado por 11.450,00 euros Sigmados en un negociado sin publicidad que fue formalizado el pasado 30 de marzo.

Este año, y también a cargo de la citada Nexo, S. Coop. And pero en una UTE (unión temporal de empresas) con Red2red Consultores, se recupera el llamado Ecobarómetro, por 140.614,00 euros, lo que supone que en menos de 10 años este tipo de estudios han pasado a costar más del doble. En este caso, se trata de una licitación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Su objetivo es "un análisis de la percepción social del cambio climático". Los ecobarómetros empezaron a hacerse en 2001 y siguieron hasta 2013, cada año, salvo en 2012 que no hubo. Los elaboraba IESA y no llegaban a 60.000 euros. La Junta de Andalucía los recuperó en 2018, pero ya no con IESA. Ese primero se lo adjudicó Sevicampo por 100.000 euros, mientras que en 2019 y 2020 no se publicaron, para volver en 2021 con un notable incremento del coste.

Por otra parte, y como ocurría también la pasada legislatura, continúan dos estudios ya consolidados y que se desarrollan cada año: el de la coyuntura turística, para tomarle el pulso a un sector clave en la economía de la comunidad autónoma, y el Barómetro Audiovisual de Andalucía. Este último se hace desde 2007, por una media de más de 25.000 euros. Se trata de un estudio demoscópico de los hábitos y opiniones de la población que elabora el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) con la realización de más de 3.000 encuestas. La edición de 2020 incluye como novedad dos estudios monográficos sobre la percepción de la noticias falsas y el tratamiento de la información durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. La recogida de los datos, o sea de las encuestas, se las adjudicó Psicas A Y F, por 41.000,00 euros, tanto para 2020 como 2021.