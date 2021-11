La Junta de Andalucía rechaza 123 millones de euros de fondos europeos para crear 12.000 plazas de guardería

La ministra de Educación y FP del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha lamentado que la "única comunidad autónoma" que "ha rechazado" recibir los fondos que le correspondían del plan aprobado por el Consejo de Ministros, para abrir más de 65.000 plazas públicas para escolarizar a niños de 0 a 3 años, haya sido Andalucía.

En declaraciones a los medios previas a su participación este sábado en un acto del PSOE en La Rinconada (Sevilla), acompañada del secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, y el alcalde del municipio y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, la titular de Educación en España ha asegurado que le "apena" que "Andalucía haya rechazado y renunciado a los 123 millones de euros" que le correspondían para crear 12.000 nuevas plazas para niños de 0 a 3 años.

"Me apena que dentro de esta inversión tan importante --670 millones para toda España--, la única comunidad autónoma que la haya rechazado es la Junta de Andalucía. Lamento profundamente que den la espalda a tantísimas familias andaluzas", especialmente, ha recalcado, "a las que menos recursos tienen.

La ministra ha calificado la "renuncia" de la Junta, que ha llegado por carta al Ministerio, según ha dicho Pilar Alegría, de "oportunidad perdida para generar más plazas públicas de calidad y gratuitas", al tiempo que ha insistido en que este plan aprobado por el Gobierno tiene especial incidencia en las familias con menos recursos, ya que, frente al 63% de familias con recursos que tienen escolarizados a sus niños de 0 a 3 años, el porcentaje baja hasta un 26% en el caso de los núcleos familiares con rentas más bajas.

Preguntada sobre los motivos que ha alegado el Gobierno andaluz, la ministra de Educación ha aludido a que "no compartían los criterios para crear esas plazas públicas" y ha remarcado que "no acabo de comprender que se rechacen 123 millones para crear 12.000 nuevas plazas" con las que favorecer la "conciliación familiar, y laboral".

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha lamentado que la Ministra de Educación haya hecho “oídos sordos” a las reiteradas solicitudes de adaptación del destino de los fondos de recuperación a la realidad del modelo andaluz de escuelas infantiles, aceptado por todas las fuerzas políticas que en su día lo diseñaron, y por las empresas del sector, y haya decidido imponer unilateralmente a Andalucía una aplicación que pone en peligro más de 15.000 puestos de trabajo, casi todo empleo femenino, y la viabilidad de más de 2.000 pequeñas y medianas empresas, “a todas luces un grave despropósito”.

Así se lo advirtió esta Consejería al Ministerio en todas las Comisiones de Educación donde se trató el destino de fondos dirigidos al primer ciclo de infantil, y finalmente por carta, en la que Andalucía expuso y explicó que, disponiendo de más de un 20% de plazas vacantes en las escuelas infantiles andaluzas, los 123 millones del Ministerio que le corresponden a la Comunidad supondrían una oportunidad única para dar un paso definitivo hacia la gratuidad del 0-3, es decir, que el destino de los fondos debería ser la gratuidad para las familias andaluzas y no la creación de más plazas.

En un comunicado, el departamento que dirige Javier Imbroda asegura que "en ningún momento ha renunciado a los fondos del Ministerio para el primer ciclo de educación infantil", sino que, como ha puesto de manifiesto, no puede participar de una aplicación que no tiene en cuenta la realidad andaluza y que significa a todas luces destrucción de empleo, de empresas y, a la postre, del propio modelo.

La propuesta del Gobierno central, además, no garantiza los recursos suficientes para dar estabilidad futura a este servicio educativo, dado que sólo asegura financiación para la construcción de centros y para el primer curso, por lo que en 2024 podría darse la circunstancia de que no haya financiación para las plazas y ya no existiese una red de centros con las que conveniar.

Desde el Gobierno de Andalucía venimos exigiendo a los distintos Ministerios desde hace meses que permita a las Comunidades participar en el diseño y ejecución de las medidas a financiar por el fondo del Ministerio. La Consejería de Educación y Deporte lamenta que, una vez más, el Gobierno central no tenga en cuenta a Andalucía y dilapide la oportunidad de que miles de familias andaluzas puedan acceder de forma gratuita a la educación 0-3 años, a la que el Gobierno andaluz ya destina más de 300 millones de euros.

Cabe reseñar, y en esa misma línea, que en la negociación de los Presupuestos de Andalucía para 2022, el PSOE de Andalucía también se negó a pactar un avance en la gratuidad de la educación infantil de 0-3 años basada en el modelo andaluz, siguiendo la línea del Gobierno central, cuando el actual modelo andaluz de escuelas infantiles se puso en marcha con un gobierno socialista en la Junta.

El Gobierno andaluz considera que "dejar fuera a Andalucía del reparto de recursos para la financiación de la educación infantil bajo la excusa de imposición de unos criterios unilateralmente definidos por el Ministerio supondría un agravio intolerable, por lo que instamos a todas las fuerzas políticas de Andalucía a defender un modelo que se viene aplicando con éxito desde hace muchos años en nuestra Comunidad".