Los Compadres: “Los políticos nos ponen el listón muy alto a los humoristas”

Sin títere con cabeza: así se presenta El mundo es vuestro, la nueva película de los sevillanos Alfonso Sánchez y Alberto López, popularmente conocidos como Los Compadres, que llega a los cines este fin de semana. “Una reflexión sobre nuestro día a día y la historia reciente de este país, todo pasado por el filtro del humor”, según sus propias palabras, en la que queda patente la huella de Berlanga entre otros maestros de la sátira.

La cinta, que continúa la saga de El mundo es nuestro y El mundo es suyo, cuenta la historia de Rafi, completamente arruinado, que viaja hasta una finca donde la alta sociedad española va a celebrar una montería. Allí quiere vender su Euroferia para, por fin, dar el pelotazo que le resuelva la vida para siempre. En la reunión se encontrará con Fali, que ha sido “reprogramado” según la corrección política vigente, y ya no es un compadre. Juntos descubrirán que la reunión es un contubernio para vender la España vaciada al Gobierno chino.

Una de las cosas que asombra del filme es su despliegue de medios en tiempos de cine forzosamente low-cost. “En El mundo es nuestro ya nos metimos en un jardín como rodar una procesión con 700 figurantes, y no teníamos ni para desayunar”, recuerda López. “Además, después del parón eterno de la pandemia, hay que arriesgar. La situación para el cine sigue siendo peliaguda, hace falta dar ese paso adelante que te diferencia. Mucha gente se ha quedado a la espera de cómo iban a ir los acontecimientos. Nosotros no tenemos miedo ni complejos. El cine es diversión, y para que sea un espectáculo hay que ir a por todas”. Y Sánchez añade: “Después de cinco películas, tenemos una responsabilidad. La máxima del más difícil todavía es la que nos mueve”.

“El homenaje a Berlanga, sus temas están ahí, La escopeta nacional, La Vaquilla, Todos a la cárcel…, pero sobre todo la manera. Es la influencia más evidente, pero hay más

Ambición no falta desde luego a este dúo, que en plena pandemia de la Covid-19, cuando tantos compañeros frenaban, más bien parecieron pisar el acelerador. “No hemos parado. Dos años, dos obras de teatro y una película, y Alfonso ha trabajado en dos películas más. Y además hemos hecho campañas para que la gente vaya al cine; es una misión de los cómicos, los artistas”, comenta López.

En cuanto a las referentes, lo tienen claro: “El homenaje a Berlanga, sus temas están ahí, La escopeta nacional, La Vaquilla, Todos a la cárcel…, pero sobre todo la manera. Es la influencia más evidente, pero hay más: está la sátira negra y mordaz de los Monty Python, la habilidad de Terry Gilliam para meterse en la psicología de los personajes, el cine comercial de Spielberg y George Lucas que hemos mamado desde niños o el western de Howard Hughes o Sam Pekimpah… Metes todo en una coctelera y lo que sale es una película hecha para el disfrute del público”.

“Los políticos nos ponen el listón muy alto a los humoristas, no es nada fácil superarlos”, prosigue Sánchez. “En ese aspecto, hemos llegado a un punto en que no sabes si la realidad imita a la ficción, o la ficción a la realidad”. Así, El mundo es vuestro es para López “una peli que reparte por todos lados, pero en el fondo su vocación es hablar de seres humanos. Y poner de manifiesto que quienes están detrás de los hilos del poder no son más que seres humanos con miserias, virtudes y vicios. Y quien lo sufre es el ciudadano”.

Chaleco y rastras

“La sátira y el humor es la manera que hemos tenido como sociedad y pueblo, del Siglo de Oro hasta hoy, desde Cervantes o Quevedo a Valle-Inclán, Azcona, Berlanga, la escuela de La Codorniz…”, apunta Sánchez. “Y hay que hacerlo con un sentido de la artesanía y respeto, como lo hicieron ellos”.

En el concurrido reparto de El mundo es vuestro figuran nombres como los de Carlos Olalla, Carmen Canivell, Teresa Arbolí, Carlos Urban, Mar Saura, Alfonso Valenzuela, Scott Cleverdon o Francisco Padial. “El elenco para nosotros es un sueño hecho realidad”, asevera Sánchez. “Hemos trabajado con nuestros Soler Leal, Agustín González o López-Vázquez”.

La galería de personajes de El mundo es vuestro actúa como espejo deformante de la sociedad, algo que según los directores “es un sello de identidad de nuestra productora, desde el primer día. Trabajamos para todo el mundo, porque no sabes nunca quién va a entrar en la sala”, dice López. “Tenemos un público fiel de todos los estratos sociales, formas y colores. Con chalequito y patillas, con rastas, hay de todo y ninguno se siente agredido. Muchos se sienten identificados con nuestros personajes, mucha gente en España está aprendiendo a reírse de sí misma a través de nuestro trabajo”.

Como nota curiosa, los actores y directores confiesan que el guion de esta película estaba escrito desde 2012. Una verdadera prueba de paciencia: “El texto ha tenido una larga vida, sobre todo por la incesante búsqueda de financiación. Al principio encontramos muchas puertas cerradas porque pensaban que era un producto demasiado contestatario, irreverente, punki, macarra. Había entonces una situación de confort generalizado, y la película venía a tocar las narices. El mercado no quería asumir ese riesgo, por eso decidimos lanzar El mundo es suyo, que estaba más dentro de la línea de mercado”

Por y para el público

“Desde 2012 hasta 2016 vimos cómo España se iba a los extremos de una forma alocada, infantil, y pareció que sí llegaba el momento de hacer la película. La financiación apareció y pudimos sacarla adelante. Por lo que respecta al guion, es lógico que sufra cambios en diez años, pero muy leves. Más que añadir apuntes de actualidad, lo que hemos hecho ha sido intentar dejarlo todo lo más redondo posible”, concluyen.

Ahora les toca esperar un éxito que quieren traducir claramente en números de taquilla. “Esta es una película hecha por y para el público, de modo que para nosotros el éxito es que la gente responda. Que llenen las salas y que el filme ayude a mucha gente que necesita reír y alegrarse más que nunca. La catarsis de la sala a oscuras, en pantalla grande y rodeados de gente que ríe contigo, es altamente curativa”, afirma López.

“Queremos que el propio público nos conduzca adonde él quiera llevarnos”, apostilla Sánchez. “Estamos en el sitio en que queremos estar, entramos, salimos. Hemos hecho la película más taquillera de la historia de España y la serie que más gente ha visto, y tenemos una línea que nos permite una libertad creativa maravillosa”.