La Mesa del Cine Documental Andaluz: “No queremos la guerra con la Junta, sino que sigamos hablando”

Con la mirada puesta en un posible adelanto electoral, la cultura andaluza vive con cierta agitación –cuando no abierta beligerancia– las nuevas normativas que la Junta de Andalucía viene estudiando en diversos sectores. Si hace unas semanas era el ámbito jondo el espacio en el que se alzaban algunas voces criticando la marcha de la futura Ley del Flamenco, recientemente le ha tocado al cine. La Mesa del Cine Documental Andaluz, que aglutina a casi una treintena de directores, lanzaba un comunicado en el mostraban su preocupación por el reducido lugar de la no ficción en las futuras ayudas a la producción.

Desconocimiento y enfoque "claramente industrial"

La cuestión se remonta al otoño de 2020, cuando la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, al tiempo que redactaba la nueva normativa, abría un periodo de consultas entre los profesionales del sector. Entre estos se encontraba la Mesa del Cine Documental Andaluz, quienes detectaron dos puntos problemáticos en dicha normativa: una vocación “claramente industrial que privilegia solamente la generación de beneficios económicos y los formatos muy comerciales y convencionales, tanto en la producción, como en la financiación y la exhibición”, perjudicando a las productoras más modestas o alejadas de los cauces comerciales, así como “un enorme desconocimiento del cine de No Ficción. Desconoce su diversidad, sus formas de producción y de realización”, recuerdan en el comunicado.

Con todo, pudieron mantener fértiles contactos con la Junta, a través de la Secretaria General de Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez Estrella, y de Victoria Fernández Andrino, Jefa del Área audiovisual de la AAIICC. "La conversación fluía y creíamos que se iban a hacer los cambios que proponíamos", explica una de las portavoces de la Mesa, la cineasta Mercedes Moncada. Entre sus propuestas, se incluía la solicitud de la denominación de “obra audiovisual difícil” como categoría a proteger, “tal como sucede en el Estado español o en Galicia, y la ampliación del apoyo al desarrollo de proyectos y al talento”.

“Unos meses después, desde la Agencia se nos notificó que la nueva orden de ayudas estaba a punto de ser publicada pero sin ninguna modificación de la normativa anterior”, recuerdan. “Esto se nos transmitió como un hecho positivo porque le daría más tiempo a la Junta de Andalucía de preparar un mejor documento normativo que recogiera las modificaciones solicitadas y otras mejoras para el sector. Pasaron cerca de 10 meses desde esto”.

El cine de lo real

Sin embargo, se sorprendieron de que se publicara el borrador de la nueva orden de subvenciones con un estrecho margen de alegaciones, a pesar de lo cual pudieron presentar las suyas in extremis, el pasado 12 de enero. “El borrador no solo no recoge las mejoras que pedíamos, ni añade apoyo al desarrollo o al talento, ni concede la denominación de ‘obra audiovisual difícil’ (que debe protegerse) sino que además elimina una línea de financiación a la producción”, explican. “La orden anterior recogía dos líneas diferenciadas dentro de la producción de documentales: la producción de documentales de creación y la producción de documentales de difusión cultural. La normativa para la obra documental recogida en el borrador, en un ejercicio de restricción de la libertad creativa, dirige la financiación exclusivamente hacia películas de divulgación o televisivas, y constriñen los valores culturales a un baremo que limita la producción a documentales divulgativos sobre temas andaluces y definidos por la institución”.

“Por otra parte”, agregan, “una de las líneas del nuevo borrador solo incluye a los nuevos realizadores en los campos de la ficción, animación y películas de ficción para la televisión, excluyendo al cine documental. Así, asumimos ese borrador como una amenaza de exclusión al desarrollo, la promoción, producción, financiación y exhibición por parte de las políticas culturales públicas al cine de lo real. Entendemos que eso dejaría al cine documental de creación sin posibilidades, a merced del mercado y las plataformas”.

Cabe recordar que en la Mesa del Cine Documental Andaluz figuran creadores como Mariano Agudo, Jesús Armesto, Lorenzo Benítez, María Cañas, Rocío Huertas, Alejandro Salgado o Manu Trillo, entre otros, los cuales han visto sus trabajos en citas que van "de los Oscar a los Emmy, pasando por MoMA, Sundance, Berlinale, IDFA, San Sebastián, DocLisboa, Rotterdam, Mar del Plata, Guadalajara o Hot Docs", aseguran. En todo caso, Moncada subraya que “lo que queremos decirle a la Junta es que hemos acudido a la prensa porque ya no nos estaban escuchando. No queremos la guerra con la Junta, porque creemos que es importante la colaboración entre el sector del cine documental y la institución. Esto no es algo que podamos dejar pasar, porque cuando esta normativa se aprueba va a quedar ahí mucho tiempo. Queremos que sepan que defendemos nuestro trabajo, y que queremos seguir hablando”.

“Ahora es el momento de corregirlo, no pueden dejar a Andalucía sin cine documental, no pueden dejarnos sin esa mirada”, concluye Moncada. “Y no queremos que quede excluida ninguna narrativa, sino que quepamos todas”.

Los tiempos

Por si parte, fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por elDiario.es Andalucía han evitado referirse a un documento “que está todavía en trámite de audiencia”, pero no dejan de mostrar su “perplejidad” por el hecho de que la Mesa del Cine Documental Andaluz haya emitido un comunicado cuando acaba de presentar sus alegaciones, que ahora deben ser examinadas y sometidas a consideración.

Como ejemplo paralelo ponen una vez más la Ley del Flamenco, que ha recibido más de 250 alegaciones, lo que está ralentizando su tramitación, pero que consideran una prueba de que la Consejería sí tiene los oídos abiertos a todo el sector. Y respecto a los plazos de alegaciones, aseveran que responden a los fijados por ley, y que tuvieron la correspondiente publicidad a través de las redes sociales y de la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. “El texto final de la normativa del cine va a recoger las alegaciones de la Mesa del Cine Documental Andaluz y otras muchas, y las tratará con la misma atención y cariño con que se están tratando las del flamenco. Pedimos un poco de comprensión en los tiempos, y de confianza”.