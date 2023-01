El Concurso del Falla empieza fuerte ante las elecciones municipales: “En Cádiz faltan candidatos y sobran caricatos”

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz arrancó la noche del sábado en el Gran Teatro Falla. La agrupación más esperada en la primera función era el coro La Voz de Luis Rivero, que estuvo a un buen nivel. La sorpresa fue la chirigota Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares), que demostró mucho ingenio y muy poca vergüenza en las tablas del Falla.

Su repertorio estuvo repleto de buenos golpes y la letra de Víctor Jurado y de Miguel Ángel Ríos se mostró sin filtros desde la presentación hasta la última cuarteta del popurrit. Fue llamativa la copla dedicada a David de la Cruz, el candidato a la alcaldía de Cádiz por Adelante Andalucía, y él mismo bromeaba al respecto en las redes sociales.

En el popurrit dedican una cuarteta a todos los candidatos a la alcaldía y dan un repaso a todos los partidos que se presentan. “El Kichi no se presenta, ¿pa qué, pa pasar un mal rato? El Beiro no me inspira confianza, con ese flequillo pegao parece que se ha levantao con destemplanza. David de la Cruz, qué buena gente. Qué tío más buena gente y siempre tan sonriente. Como lo hagas malamente, te doy con el nabo en la frente. Lo que está claro es que en Cádiz nos faltan candidatos, pero sobran caricatos”.

¿Qué me habrán querido decir? 🤔 pic.twitter.com/cD4vSJWcV2 — David de la Cruz (@ddelacruz7) 22 de enero de 2023

De la Cruz se lo tomó con muy buen humor y con ironía preguntaba en Twitter: “¿Qué me habrán querido decir?”. Había muchos comentarios sobre la contundencia de la letra y Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, también se lo tomaba con guasa: “Yo pediría subtítulos, no termino de enterarme de lo que te han dicho, la verdá”.

Es un clásico del Carnaval de Cádiz: cómo gestionan los políticos locales las críticas y las bromas que salen del Falla. José María González Kichi lo sufrió en sus carnes el año pasado con una letra de Martínez Ares y lo trató con mucho tacto: “Un alcalde tiene que cerrar la boca cuando habla un poeta de Cádiz. No voy a ser yo el que opine de una letra. El que tiene que hacerlo el jurado y por fortuna yo no lo soy”.