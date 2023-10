Graffiti, skate y verdiales: todo lo que cabe en Moments, el festival del do it yourself

¿Qué tienen que ver Jeremy Fish, un ilustrador de San Francisco que saltó de los monopatines y las zapatillas a los muros, con la Asociación Nuestra Señora de los Dolores de Málaga? ¿El irreverente poeta Paco Cumpián con la Spray Crew, los pioneros del graffiti en Andalucía? ¿Y Dreucol, probablemente el artista urbano malagueño más crítico y mordaz, con Juan Luis el Tapicero?

Despejemos la ecuación: los murales, los verdiales, la poesía, el graffiti y el arte urbano (o casero) son expresiones de la cultura urbana en su sentido más amplio, y pivotan en torno a un elemento esencial del arte popular, el do it yourself. Si quieres arte, hazlo tú mismo. Esta es también la idea que identifica al Moments, el Festival Internacional de Subculturas Populares Contemporáneas & Artes Visuales, que este año celebra su X Aniversario con 180 actividades, de exposiciones a conciertos, pasando por talleres y mercadillos.

El festival ha crecido hasta celebrarse en 40 espacios diferentes de Málaga, Sevilla y Madrid con una variedad apabullante de propuestas. Por Málaga pasó a finales de octubre Jeremy Fish, para inaugurar una exposición e impartir un taller en la Escuela de Arquitectura de la UMA. Hay propuestas tan diversas como la intervención en un muro del CEIP Adelaida de la Calle (a cargo de Mur0ne), un concierto de The Messthetics (exFugazi), una quedada secreta de skaters o una fascinante charla entre Dreucol y Juan Luis. Intrigado por los carteles y pancartas sobre la casa-taller de Juan Luis en el popular barrio de El Molinillo (Málaga), Dreucol descubrió un hombre que sobrellevaba el trauma, el fracaso y la pérdida gracias a una lucha personal que mostraba en un trabajo plástico naíf y artesanal, ajeno a los códigos artísticos.

El menú sevillano ha contado con la exposición de David Gibson, referencia de la fotografía urbana, un taller de cestería creativa con Idoia Cuesta, Premio Nacional de Artesanía 2014, o una performance de la singular Miss Beige, entre una treintena de actividades. En Madrid tendrá lugar la exposición “J. Grant Brittain: Casi 40 años de patín a través de su lente”, un taller con los diseñadores de carteles Arik Roper y Richey Beckett o un encuentro centrado en el urbex, la tendencia de exploración de espacios urbanos abandonados.

Un festival en las antípodas de la “ciudad de Museos”

Hace una década, un grupo de amigos con inquietudes similares y bagaje en la gestión cultural (también al frente de la revista Staff) se plantearon traer a Málaga “contenido que no se puede ver”. “Por puro hobby”, cuenta Juanjo M. Fuentes, director de Moments. Fotógrafos de la movida punk, skaters, artistas urbanos, BMX, cineastas en los márgenes, surf. Con una premisa: que les gustaran.

Diez años después, el festival malagueño de “subculturas urbanas” se ha consolidado en este tiempo con una programación ecléctica y valiente, alejada de los circuitos comerciales y los peajes que impone. Fuentes lamenta que en España la etiqueta “cultura urbana” se asocie de inmediato al hip hop, el skate y el graffiti, olvidando otro puñado de manifestaciones artísticas que también la merecen. “Es todo lo que surge en la calle: da igual si es rap o flamenco”.

En este tiempo, han pasado por Moments Elphomega, Janette Bekcman, Rogelio López Cuenca, Gualberto, Rubén Alcántara, Kiko Veneno, Gonzalo García Pelayo, Miss Beige o Carrete de Málaga, entre otros.

En Málaga, la cita es el contrapunto a la amplísima programación cultural, generalmente orientada desde las instituciones a la generación de una marca. Las actividades de Moments, desde un mercadillo de autoedición a talleres, conciertos, charlas y exposiciones, salpican durante algo más de un mes decenas de espacios de la ciudad, a veces alejados del circuito, como bares y centros educativos y, por supuesto, la calle, donde se celebrará la II edición del Festival de Autoedición de Lagunillas.

“Nosotros estamos en las antípodas de ese modelo está enfocado al turista, aunque lo pueda disfrutar un malagueño. A nuestro festival viene gente de Málaga o de fuera porque le interesa un taller o un concierto”, comenta Fuentes. “Esto no tiene que ver con la Ciudad de los Museos”, aunque les abran las puertas para algunas actividades. “Y estamos encantados de ese apoyo y agradecidos”, aclara el director de Moments, que cuenta con el patrocinio principal de UNIA Sevilla, ayuntamiento de Málaga y Cervezas Alhambra.

Una declaración de intenciones en los premios

El 17 de noviembre, Moments reconocerá a los premiados de este año. Repasar su trayectoria es una declaración de intenciones del festival. Paco Cumpián es un poeta, editor y librero, recitador en La Manuela con Chicho Sánchez Ferlosio y aventurero, un hombre “cosmopolita, extravagante, sabio porque ha vivido lo indecible”, al que habría que premiar, dicen en Moments, aunque no hubiera escrito nada: “Por tener una determinada actitud ante la vida, por haber recorrido el mundo con la pose y el talante de un aventurero, por haber nadado casi siempre a contracorriente y abanderar un transitar de aptitud comprometida y la cabeza bien alta”.

A la Asociación Nuestra Señora de los Dolores la premian por su esfuerzo en preservar desde Mangas Verdes los verdiales, expresión del folclore más genuinamente malagueño, conectando a las nuevas generaciones con los fiesteros (que así se llaman las pandas) que eran memoria viva.

A Doc Caribbean le homenajearán en Madrid por “la integridad, la pasión, la constancia, la coherencia”. Doc Caribbean (José Antonio Muñoz-Cuéllar) es uno de los pioneros del skate en España: montó la primera tienda especializada en 1975 y cincuenta años después, con 70, sigue saliendo a patinar: “No te rindas, sigue. No dejes de hacer lo que te gusta, sigue. No tengas reparos en mezclarte con gente de todas las edades si con ellos te sientes identificado porque habláis una lengua común. No dejes de deslizarte, sigue. No camines por la vida, flota, como hacen aquellos que siempre han tenido presente que la brújula más infalible es la que se construye con el material de los sueños”.

Para el próximo Moments, Fuentes pide a un pionero del monopatín como Craig Stacy, y a Stevie Wonder. “Por decirte algo. Porque soñar es gratis”.