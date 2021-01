La batalla judicial por el nombre y las canciones de Triana ya tiene una sentencia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carmona (Sevilla) ha condenado a Eduardo Rodríguez Rodway, único miembro vivo del Triana fundado en 1974, a abonar 9.000 euros por los "daños morales causados" al actual cantante de la banda, Juan Reina, así como a los herederos y a la viuda del que fuera batería del grupo, 'Tele' Palacios, fallecido en 2002. La condena, que no es firme, le llega por haber efectuado en distintos medios de comunicación "un ataque directo al honor" del grupo "tanto en su conjunto como de forma individualizada a cada uno de sus componentes, que no se justifica ni se ampara por la libertad de expresión". "Su actitud denigrante hacia ellos supone una campaña de total descrédito pues se hace desde el desprecio a una formación musical", dice la sentencia, que está pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla. No es el único asunto de tribunales que rodea a la mítica banda sevillana ya que habrá un juicio del próximo 23 de febrero: Rodway, después de hacer en aquella época en que hizo esas manifestaciones (mediado 2017), llevó finalmente a la justicia el uso del legado y del nombre de Triana por una presunta infracción de derechos de autor por parte de Reina y su mánager.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión