Nostromo: así logramos ser la mejor librería de cómics del mundo

Y a la segunda fue la vencida. Si el año pasado la librería sevillana especializada en cómics Nostromo se quedaba con el caramelo en los labios de ser elegida la mejor del mundo, este 2020 volvió a presentar su candidatura y lo ha logrado. El premio en cuestión es ni más ni menos que el Eisner, instituido en memoria del genio del cómic Will Eisner, y otorgado por la prestigiosa Convención Internacional de San Diego (EEUU), la popular Comic Con.

Nostromo o el triunfo de una librería de Sevilla como la mejor tienda de cómics del mundo

"El año pasado ya fue una pasada estar entre los finalistas, pero la ilusión que teníamos era ganarlo", explica el gerente de Nostromo, Sergio López, que no ha parado de recibir peticiones de entrevistas por parte de periódicos, radios y televisiones. "Cuando recibimos la noticia, la sensación que tuvimos era de haber logrado algo épico".

Sin duda, la experiencia de haber sido finalistas en los llamados Óscar del cómic ha pesado a su favor. "Entonces evaluamos cómo mejorar el proyecto, y eso ha ayudado mucho. Nuestra candidatura era buena, pero también es verdad que los otros iban con todo". Los otros, es decir, la competencia directa, eran la librería Kingpin Books de Lisboa y tres estadounidenses: Cofee and comics de Nueva York, Rogue City, de Meadford, y Space Cadets, de Oak Ridge North.

"Los americanos eran quizá más desconocidos, pero tienen siempre un potencial impresionante", comenta López. "Su principal característica es que suelen tener unas dimensiones enormes, desde 300 a 1.000 o 1.500 metros cuadrados. Destacar entre ellos con nuestros 100 metros cuadrados cuesta mucho trabajo, hay que aportar otras cualidades". Cabe destacar que hasta la fecha solo dos librerías españolas habían logrado el preciado premio: Akira, de Madrid, en 2012, y Norma, barcelonesa, en 2018.

La clientela seguía ahí

El Eisner llega en un año muy difícil para el sector tras el desastre que ha supuesto la crisis de la COVID-19, y en el que, además, los sevillanos no han podido recoger su galardón por haberse celebrado esta edición en formato íntegramente digital. "El año pasado fue todo muy precipitado y no pudimos conseguir viajar a San Diego con tan poco tiempo. Este año sí íbamos a ir, pero con la pandemia se hizo todo online, no ha viajado nadie. El año que viene esperamos asistir como jurado, en calidad de ganadores de esta edición. Y nos sacaremos esa espinita", vaticina López.

El galardón, en efecto, llega como un balón de oxígeno en medio del annus horribilis. Como tantas otras tiendas, Nostromo no se libró de hacer Ertes en su personal, aplazamientos de recibos, renegociación de alquileres… Pero la reapertura ha demostrado que su clientela seguía ahí. "Hemos ido de menos a más, cada semana ha ido mejorando. Los primeros días de desconfinamiento fueron muy duros, tuvimos muy pocas visitas. La gente ha ido saliendo de su casa de forma muy paulatina, hasta que el premio ha hecho que aumenten las visitas notablemente, y sobre todo con gente entrando en Nostromo con una sonrisa en la cara, como si el premio fuera para ellos. Y es así, lo hemos hecho gracias al público, que nos ha arropado siempre. Solo así fue posible".

La alegría española en los Eisner 2020 fue triple, ya que además de Nostromo fueron reconocidos el dibujante Paco Roca por La casa –Mejor edición internacional– y Emma Ríos como mejor portadista por Bella muerte. "Paco, que ha estado invitado en nuestra librería en más de una ocasión, ya nos hizo de representante el año pasado en la ComicCon, lo que para nosotros es un honor inmenso", asegura el gerente. "Para todos es un golpe de moral tremendo, y en nuestro caso es un recordatorio de que la cosa no termina aquí. Hay que seguir ofreciendo cosas para que la gente siga disfrutando de lo que algunos llaman la mítica Nostromo".

Sello de identidad

¿Algún consejo para las librerías que empiezan y ni siquiera sueñan con un reconocimiento internacional como el Eisner? "Este es un negocio complicado de primeras, siempre lo ha sido y ahora lo es todavía más. Cada reto al que te enfrentes requiere ilusión y buenas ideas en grandes cantidades. Si estás motivado, intenta no detenerte, llevar a cabo todo lo que has soñado. Y lo principal es no copiar a otros, darte a ti mismo un sello de identidad", agrega.

Eso, y no renunciar a atraer hacia el mundo del cómic incluso a los más escépticos. "los que insisten en decir que esto es cosa de niños siguen equivocados. Cada vez tenemos más lectores de todas las edades", afirma López, quien desde la tienda del número 11 de la calle Zaragoza ha visto también crecer a muchos de sus clientes. "Sí, han crecido físicamente ante nuestros ojos, y también hemos visto su evolución como lectores. Gente que se iniciaba con tebeos de superhéroes y luego fue atreviéndose con otras temáticas, deslizándose hacia un cómic más indie, como el europeo, o hacia el manga. No nos podemos quedar en lo que leíamos con 14 o 15 años, todos avanzamos y maduramos".

Por ello, del escaparate de Nostromo recomendaría Sergio López "cualquier tema por el que tengas interés. Es la mejor forma de ir buscando tus preferencias, porque lo que nos gusta es lo que nos atrae más. Hemos hecho también donaciones a bibliotecas públicas, porque creo que sirve para dar lecturas a quienes quieren leer".

Además, en Nostromo no creen que los videojuegos o las series sean el enemigo. "No es cuestión de buscar enemigos, de hecho", concluye López. "Un videojuego puede dar oportunidad a una lectura, y las series beben más que nunca de guiones de cómic y novela gráfica. Quienes se enganchan a ellas quieren a menudo conocer el formato original, y eso nos beneficia a todos".