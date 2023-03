‘Recreativos Federico’: la obra de Lorca también puede ser una máquina de marcianitos

Siete artilugios y un rótulo luminoso: Recreativos Federico. Todo asemeja a las salas de juegos de los 80 y los 90, pero se trata de otra cosa, una insólita puerta de entrada al universo literario de Federico García Lorca. Una propuesta del creador sevillano Alex Peña que entraña una denuncia de la banalización y la comercialización de la figura del genio de Fuentevaqueros a partir de un lema: “Cuando el legado artístico se convierte en souvenir, la literatura dramática se torna en juego”.

Mezcla de performance, instalación y representación, el proyecto de Peña combina máquinas expendedoras y de juego, cada una de ellas está customizada en torno a una obra dramática de Lorca o su contexto. En palabras del autor, todo surgió porque “soy un poco punkie, y lo que me interesaba era hacer un relato no sobre Federico, sino sobre cómo consumimos al poeta, cómo lo convertimos en un producto. Si vienes a Granada, puedes encontrar un llavero con su cara y un verso suyo sin necesidad de haber leído nunca nada de él. Empecé a trabajar en una idea que estaba entre el souvenir y el juego, y el resultado fue este”.

“La sorpresa –añade el artista– es que cuando lo pusimos en marcha la gente que venía estaba verdaderamente interesada por Lorca, y no tanto por mi lado punkie”. Humor, crítica y literatura se conjugan en este singular recorrido por la obra lorquiana convenientemente tuneada y transformada en espectáculo interactivo.

Perfume y sangre

Así, el clásico juego mecánico de habilidad de las ferias para pescar peluches u otros objetos se convierte aquí en La grúa de Bernarda Alba. Manejando un brazo articulado, el jugador podrá conseguir la peineta de Adela, el perfume original de Pepe el Romano o el abanico de Bernarda firmado por las protagonistas del drama, entre otras piezas. “Lo del perfume se me ocurrió porque, en la obra, Pepe el Romano tan solo pasa por la ventana, y me pregunté cómo sería el olor que dejaría. Hice una primera versión con aroma de madera y campo, como una persona que trabaja en la hera, pero luego pensé que Pepe trabajaría hoy cortando el césped de un campo de golf, así que preparé una segunda versión que huele a hierba fresca recién cortada”.

Muy cerca de esta atracción se encuentra una relectura de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín en forma de futbolín: el campo de juego se transforma en el objeto–espacio donde se encuentran los protagonistas. Los jugadores aparecen vestidos como los protagonistas, y el tapete simula el jardín de la obra. “Cuando el equipo de Perlimplín mete un gol, suena como si los amantes de Belisa se rieran de él y explotaran petardos. Cuando marca el equipo de ella, en cambio, se oye como un estadio lleno animando entre fuegos artificiales”, apunta Peña.

Una de las máquinas más solicitadas de Recreativos Federico es la llamada Bolas de sangre. Se trata de un expendedor de bolas sorpresa que contienen aleatoriamente una bolsa de sangre –simulada, claro está– de los dos antagonistas de Bodas de sangre, el novio y Leonardo, el amante.

Por su parte, el juego de Las sin sombrero, en homenaje a las mujeres artistas de la Generación del 27 y su actitud crítica –por lo que fueron apedreadas junto a Dalí y Federico en la Puerta del Sol– tiene por objeto frustrar su intento de visibilización: cuanto más se logra, más puntos se obtienen. Otro ingenio, Cadaqués invaders, evoca las viejas máquinas arcade con un juego original de disparo basado en el famoso Space invaders en el que el jugador Lorca dispara las castañuelas de La Argentinita contra un Dalí que responde lanzando sus bigotes contra el poeta Granadino. Gala ayudará lanzando los huevos que suelta el cisne sobre el que vuela.

Condones en París

“La más punkie de todas”, en opinión de Peña, es Así que pasen 5 euros. Lorca, espantado por el capitalismo, es recreado en esta máquina de cambio donde el poeta “representa a ese señor de los recreativos de toda a vida que gruñía mientras nutría el relleno del colchón de billetes”.

Por último, la inconfundible silueta de la torre Eiffel contiene el juego Yerma la nuit. Se trata de una máquina de condones, cuyo motivo principal es el preservativo que bien podría haber escondido una Yerma liberada disfrutando de la noche parisina. La fálica torre luce en el diseño exclusivo de la máquina y de los condones Yerma La Nuit como testigo de la hazaña.

Tan importante como el aspecto gráfico es el sonido de estas creaciones, en el que han participado desde la sobrina del poeta, Laura García–Lorca, a Rocío Márquez, pasando por Los Voluble, Fiera o Dani Alonso de Pony Bravo, entre otros, “y todo hecho a partir de samplers del disco que García Lorca grabó con La Argentinita acompañándolo con las castañuelas”, señala Peña.

Con todo ello, el sevillano señala la instrumentalización de un autor que “es empleado para vender y hacer populismo”, algo que ya estaba presente en una creación anterior, en la que transcribía La casa de Bernarda Alba en morse y la proyectaba en forma de luz y sonido.

Valor pedagógico

Una de las características que hacen de Recreativos Federico un montaje diferente es el hecho de estar pensado para espacios muy diversos, desde halls de teatros a bibliotecas. Peña recuerda que, cuando estaba optando a unas ayudas de la Junta de Andalucía, se encontró con el obstáculo de tener que señalar el número de actores del proyecto. “Me dijeron que con cero actores no podía postular, y tuve que explicar que se trata de una experiencia inmersiva, en la que el actor es el espectador. Hasta que un técnico que vino me dijo: ‘¿Aquí pone Grúa de Bernarda Alba? Pues esto es dramaturgia, esto es teatro’”.

Desde su estreno, Recreativos Federico ha visitado espacios como el Centro Federico García Lorca de Granada, el Teatro Central de Sevilla o la Biblioteca Central de Gandía, entre otros, y seguirá su andadura en las próximas fechas con citas en Parla (del 17 de marzo al 3 de abril), San José de La Rinconada (del 17 al 21 abril), en junio en Algar (Murcia) y en noviembre en el Teatro Alameda de Sevilla.

“Recreativos Federico funciona muy bien con todos los públicos, pero sobre todo a nivel educativo”, concluye Peña. “La primera vez que un profesor me dijo que quería traer a sus alumnos me eché las manos a la cabeza, pero me equivocaba. Contiene muchas capas conceptuales, pero si te quedas en la primera sirve, estás cerca de mi visión crítica”.