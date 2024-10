“Ya lo sé”, la llamativa respuesta del presidente del Parlamento de Andalucía a la acusación de ser “un mal presidente”

Rocambolesca bronca en el pleno de este jueves del Parlamento de Andalucía. Su presidente, Jesús Aguirre, había preguntado al portavoz de Vox, Manuel Gavira, se retiraba los “insultos” que, según la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Ferriz, habia dirigido en su contra. “Frases ofensivas”, según el presidente del Parlamento. El portavoz del PP, Toni Martín, intercedió diciendo que unos minutos antes se había dicho por parte de Adelante Andalucía que “con el dinero de los constructores se estaban pagando las campañas del Partido Popular”.

“Las alusiones a los partidos políticos están en el común de las intervenciones” en el ámbito paramentario, comentó Martín. “Vamos a estar todo el día interrumpiendo”, le achacó a los socialistas por su petición. “No voy a retirar absolutamente nada”, zanjó el portavoz de Vox cuando el jaleo ya estaba montado, haciendo retirar “de oficio” a la presidencia de la Mesa el comentario que había molestado en la bancada socialista.

Pese a lo que había dicho antes, el portavoz del PP, acto seguido, pidió también la retirada del comentario acerca de la financiación de los populares que había expuesto Adelante Andalucía. “No me dé un mitin”, le sugirió Aguirre a José Ignacio García. En ese momento, volvió a intervenir Manuel Gavira: “Señor Aguirre, usted es un mal presidente, no lo retiro”, le dijo el portavoz de Vox al presidente del Parlamento. “Ya lo sé”, contestó Aguirre ante la carcajada de quienes pudieron escucharlo.

“A la cafetería a hablar”

“¿Qué quieren que retire exactamente?”, preguntó casi riendo el portavoz de Adelante Andalucía. “Es que no sé si le he acusado que sea ilegal”, ironizó. “Yo no he dicho nada de ningún delito”, continuó, ante el gesto torcido del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Aguirre, al igual que antes, retiró de oficio las palabras de García.

La pregunta de la portavoz del PSOE de si se iban “a la cafetería a hablar” porque “aquí ya no había que pedir la palabra” puso el punto y final a una bronca que, de vez en cuando, como esta otra reciente, protagonizan los parlamentarios andaluces.